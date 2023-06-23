8 топ-матчей субботы: Рублёв в полуфинале и Португалия — Нидерланды на Евро-2023

Расписание на 24 июня: яркий теннис с нашими, волейбольная Лига наций и зарубы на Евро-2023 U-21.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 11:30*: Элина Аванесян (Россия, LL) — Донна Векич (Хорватия), Берлин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сотворит ли ещё одну сенсацию лаки-лузер из России?

Элина Аванесян по счастливой случайности попала в сетку «пятисотника» в Берлине, заменив в ней хорватку Петру Мартич. В первом круге Элина сенсационно выбила из сетки первую ракетку России Дарью Касаткину, а потом обыграла ещё одну россиянку — Анну Блинкову. Чем завершится встреча 1/4 финала Аванесян с хорваткой Донной Векич? Ждать ли от Элины новую сенсацию?

Элина Аванесян Фото: CLIVE MASON/GETTY IMAGES

🏐 14:00: Польша — США, Лига наций, предварительный этап, вторая неделя

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 24 июня 2023, суббота. 14:00 МСК Польша Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли США приблизиться к лидеру, а Польша — наконец сыграть «на ноль»?

Если США уверенно набирают очки от матча к матчу и могут совсем вплотную подобраться к лидерам Японии, то Польша ещё ни разу в этой Лиге наций не побеждала всухую. Самым простым испытанием оказалась первая битва с Францией (3:1). Затем мучительные пять сетов с аутсайдерами — Ираном, Болгарией, Германией, Нидерландами — и поражение от Сербии (0:3). Смазанное начало можно было списать на отсутствие лидеров, которые вернулись на вторую неделю: Бартош Беднож, Бартош Курек и Вильфредо Леон в деле. Возможно, с обновлённым составом получится навязать борьбу праймовым американцам.

Мужская сборная Польши по волейболу Фото: volleyball.world

🏐 18:00: Бразилия — Словения, Лига наций, предварительный этап, вторая неделя

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 24 июня 2023, суббота. 18:00 МСК Бразилия Не начался Словения Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Бразилия вернуть второе место в рейтинге FIVB и обойти Россию?

Вторая неделя Лиги наций подходит к концу. Вице-лидер турнира встречается с Бразилией — накануне подопечные Ренана Дал Зотто впервые за 20 лет уступили Японии и на время отдали второе место в международном рейтинге сборной России, которая не играет уже 1,5 года. Субботний матч — шанс вернуть свои позиции. К тому же словенцы за последние пять лет ещё ни разу не обыгрывали бразильцев: 4-0 в личных встречах и 12:4 — по сетам. Но пятиматчевая серия без поражений в этом розыгрыше может придать им уверенности.

Мужская сборная Бразилии по волейболу Фото: volleyball.world

⚽️ 19:00: Португалия — Нидерланды, Евро-2023 (U21), групповой этап, 2-й тур

Интрига: «наследники Роналду» первыми вылетят с молодёжного Евро?

В конце прошлого века португальская молодёжка была могущественной силой в мировом футболе. В 1989 и 1991 годах и вовсе становилась лучшей на планете. Поразительно, но даже поколению Криштиану Роналду не удалось повторить достижения Фигу и компании. Вроде бы бесперебойно работает конвейер по производству классных игроков в стране, а сообща ничего серьёзного ребята не добиваются. Вот и нынешний Евро Португалия начала разочаровывающе — с сухого поражения от грузин. Ещё одна неудача почти наверняка добьёт их мечту даже о плей-офф, не говоря уже о медалях.

Игроки сборной Португалии U21 Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 19:00: Грузия — Бельгия, Евро-2023 (U21), групповой этап, 2-й тур

Интрига: выйдет ли новичок турнира досрочно в плей-офф?

Парадокс, но при всей футбольности нации главные грузинские сборные — ни первая, ни молодёжная — никогда прежде не добирались до финальных турниров крупнейших турниров. Да и на этот Евро парни Рамаза Сванадзе попали «вне конкурса» — как сохозяева турнира. Но свои имена в историю они уже вписали — как авторы первой победы Грузии на состязаниях такого ранга. Приятно, что руку к этому достижению приложили и люди из РПЛ — московские динамовцы Гагнидзе и Сазонов. Саба и вовсе стал героем матча с Португалией: зацементировал оборону, забил второй гол. Теперь грузины стоят на пороге ещё более знакового свершения: победа над Бельгией может досрочно вывести единственного дебютанта Евро-2023 в плей-офф! Сдюжат?!

Игроки сборной Бельгии U21 Фото: rbfa.be

⚽️ 19:00: Румыния — Украина, Евро-2023 (U21), групповой этап, 2-й тур

Интрига: блеснёт ли самый дорогой футболист Евро-2023?

Победа команды Руслана Ротаня над традиционно богатой футбольными талантами Хорватией в 1-м туре – серьёзная заявка на выход из группы. Возможно, досрочный. Причём для её достижения Ротаню не потребовалось задействовать в матче свою главную звезду – оценённого «Челси» в € 70 млн (сейчас по Transfermarkt – € 50 млн) Михаила Мудрика. Жёлто-синие и без него справились. Опыт и свежие ноги вингера «Челси» пригодятся команде во 2-м туре. С Румынией точно проще не будет — «хозяйский» фактор на больших чемпионатах никто не отменял. В Бухаресте будет лихая заруба!

Игроки сборной Украины U21 Фото: Alex Nicodim/Getty Images

⚽️ 21:45: Испания — Хорватия, Евро-2023 (U21), групповой этап, 2-й тур

Интрига: вернутся ли «шашечные» в борьбу за плей-офф?

Сборные Италии и Испании — самые титулованные участники румынско-грузинского приключения: по пять чашек на каждую. Но пока свой особый статус на этом Евро подтверждает только «Фурия Роха». Испанцы не посмотрели на хозяйский статус румын и набросали им тройку мячей, в ответ не пропустив ничего. Хорваты, напротив, в 1-м туре всухую проиграли и пока по игре не выглядят командой, способной на большие свершения. Но у молодых всё быстро меняется — и настроение, и форма. Для «шашечных» эта игра приобретает статус решающей. Хотя статистика не обещает им ничего хорошего: из пяти последних личек испанцы выиграли все пять. Разница мячей — 15:2.