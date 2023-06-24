11 звёзд футбола через неделю станут безработными. Кому из них стоит волноваться?

30 июня у целой группы топовых футболистов истечёт срок контракта, и они выйдут на рынок свободных агентов. Некоторые из них, по информации инсайдеров, уже заключили договор с новыми клубами, однако официального подтверждения пока нет. Рассказываем, кто из звёздных футболистов всё ещё сидит без контрактов на сезон-2023/2024.

Адриен Рабьо, 28 лет

Адриен Рабьо Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Ювентус» предпринимает последние попытки всё-таки продлить контракт с игроком. Впрочем, представители игрока рассчитывают на смену клуба. Если верить информации, циркулирующей в прессе, то в услугах футболиста заинтересованы «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Мама Рабьо (она же по совместительству агент игрока) хочет, чтобы сын зарабатывал по € 10 млн за сезон. Согласится ли кто-то на такие условия? Или 28-летнему футболисту придётся снизить требования?

Маркус Тюрам, 25 лет

Маркус Тюрам Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Минувший сезон сын легенды сборной Франции провёл в составе «Боруссии» М (32 матча, 16 голов, семь ассистов). Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Тюрам-младший не перейдёт в «ПСЖ». Чемпион Франции претендовал на игрока вместе с «Миланом», однако Маркуса устроило предложение итальянцев. Нападающий прекратил переговоры с «ПСЖ» и, по всей видимости, подпишет контракт с клубом Серии А. Ранее сообщалось, что «Милан» готов платить 25-летнему Тюраму по € 5 млн за сезон.

Марко Асенсио, 27 лет

Марко Асенсио Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Реал» объявил об уходе Асенсио ещё три недели назад. По информации Романо, через три дня испанец прошёл медосмотр для «ПСЖ» и подписал контракт. Впрочем, официального подтверждения пока не последовало. Возможно, парижане ждут возвращения футболиста из отпуска, чтобы объявить о переходе и презентовать публике. Согласно данным Романо, контракт 27-летнего Асенсио с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.

Уилфрид Заха, 30 лет

Уилфрид Заха Фото: Tom Dulat/Getty Images

Заха наконец-то покидает «Кристал Пэлас», за который играл с 2015 года. На него претендуют «ПСЖ» и «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии подготовил щедрое предложение, однако футболист, судя по всему, ответит отказом. Желание Захи — продолжить карьеру в Европе. Уилфрид уже провёл первоначальные переговоры с представителями «ПСЖ». Ранее «Кристал Пэлас» предложил игроку новый контракт со значительным повышением зарплаты, однако тот ответил отказом.

Илкай Гюндоган, 32 года

Илкай Гюндоган Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Нынешний контракт Гюндогана с «Ман Сити» истекает 30 июня, и пока у него нет соглашения на новый сезон. Впрочем, всё тот же Романо утверждает, что немец переедет в «Барселону» в статусе свободного агента. Гюндоган подпишет контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон. Любопытно, что сам футболист настаивает на включение в договор одного пункта. Гюндоган рассчитывает, что «Барса» заявит его до старта 1-го тура Ла Лиги (середина августа). Если этого не произойдёт, немец сможет бесплатно покинуть клуб.

Роберто Фирмино, 31 год

Роберто Фирмино Фото: Angel Martinez/Getty Images

Бразилец ушёл из «Ливерпуля», где провёл предыдущие восемь лет. В конце мая появилась новость об интересе к игроку со стороны «Реала», а в июне — со стороны «Ювентуса». Время идёт, но конкретики пока нет. Очевидно, что футболист такого уровня интересен многим командам. Наверняка у Фирмино есть несколько предложений, теперь нужно выбрать наиболее подходящий вариант. «Ювентус» хотел заполучить Роберто ещё год назад, но тогда против этого трансфера выступил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Захочет ли теперь Фирмино играть в Лиге конференций?

Лука Модрич, 37 лет

Лука Модрич Фото: Angel Martinez/Getty Images

Хорватский футболист по-прежнему сидит без контракта на новый сезон. С другой стороны, в Испании уверены, что ветеран поставит подпись под новым договором. По информации Marca, официального объявления стоит ждать 26 июня. На прошлой неделе хорваты обидно проиграли Испании в финале Лиги наций и упустили возможность завоевать трофей. Сам Модрич после игры отметил, что принял решение о будущем в сборной, но предпочёл пока о нём не сообщать.

Давид де Хеа, 32 года

Давид де Хеа Фото: Clive Rose/Getty Images

Через несколько дней испанский вратарь станет формально безработным. Если, конечно, к тому моменту не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны ведут переговоры и даже достигли устной договорённости. С другой стороны, Романо утверждает, что агенты вратаря «Интера» Андре Онана уже встречались с менеджерами «МЮ». Ранее в британской прессе появилась информация, что де Хеа хочет остаться в клубе и готов довольствоваться ролью запасного. Но не исключено, что испанец всё-таки покинет клуб.

Анхель Ди Мария, 35 лет

Анхель Ди Мария Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

У чемпиона мира пока ещё нет контракта на новый сезон. Впрочем, вопрос о его будущем, похоже, решён. Ди Мария ведёт переговоры с «Бенфикой», и они находятся на финальной стадии. Если стороны утрясут последние детали, то футболист подпишет контракт на один сезон. В предыдущем Анхель носил футболку «Ювентуса», но уходит из клуба в связи с истечением срока контракта. На игрока также претендовал «Интер Майами» (там теперь Лионель Месси), но он захотел остаться в Европе.

Жорди Альба, 34 года

Жорди Альба Фото: Alex Caparros/Getty Images

Альба получил несколько предложений после информации о прощании с «Барселоной». Судя по последним новостям, испанец отправится в «Интер Майами», где присоединится к Месси и Бускетсу. Согласно правилам лиги, американский клуб не может предложить игроку зарплату выше $ 2 млн в год. В связи с этим команда из Майами работает над дополнительными источниками дохода для футболиста. Возможно, он получит рекламные контракты или должность посла чемпионата мира 2026 года.

Лукас Моура, 30 лет

Лукас Моура Фото: Alex Pantling/Getty Images

Информации о будущем бразильца пока не так много. В начале сезона Лукас сделал несколько комплиментов «Севилье» на фоне информации о возможном уходе в испанский клуб. Ходили слухи, что Моура уедет в Примеру ещё зимой, однако он остался в лондонском клубе. В конце сезона «Тоттенхэм» подтвердил, что футболист покинет команду в статусе свободного агента. Наверняка сейчас Моура наслаждается отпуском, а его агент ищет подходящие варианты.