Англия вышла в четвертьфинал Евро! А ещё подсказала «Ньюкаслу» интересную задумку

Сборная Англии после победы над чехами обыграла ещё и израильтян и теперь досрочно вышла в четвертьфинал. Уже на 15-й минуте Морган Гиббс-Уайт аккуратно навесил с левого фланга, и Энтони Гордону даже не пришлось никуда смещаться, чтобы пробить головой. Англичанина так и не смогли накрыть, и он послал мяч в дальний угол – без шансов для вратаря.

Интересно, что Гордон снова вышел на непривычной позиции – в центре нападения. В «Ньюкасле» он, как правило, оказывается вингером, а тут получил 11-й номер и стал играть на острие. Интересная наработка может пригодиться и клубу, пробившемуся в Лигу чемпионов. Хотя первыми двумя опциями в центре атаки, вероятно, останутся Александер Исак и Каллум Уилсон.

В первом матче англичан на турнире выделялся Мадуэке, который наносил удары из отличных позиций, но так и не забил. Теперь же правый вингер решил эту проблему своеобразным способом. Просто стал меньше бить по воротам, но продержался лишь первый тайм. Второй начался с нового промаха Мадуэке с 10 метров от ворот. Хотя стоило за мгновение до удара отдать пас на Гордона, который бежал и размахивал руками. Вскоре после этого Мадуэке заменили на Коула Палмера из «Манчестер Сити».

На 54-й минуте было весьма похоже на пенальти в пользу Англии за фол на Гиббс-Уайте, но судья сразу же показал продолжать игру, а VAR на молодёжном Евро не используют. Что касается сборной Израиля, то у неё самая молодая заявка на этом турнире и доходить до ворот англичан практически не удавалось. Первый удар в створ случился на последних секундах первого тайма. Эйтан Азулай, выступающий за «Маккаби Нетания», пробил со штрафного в ближний угол, но вратарь справился. А с игры израильтяне не пробили в створ ни разу за весь матч.

Англичане могли забить ещё несколько раз, но ограничились лишь одним голом. И снова голевую отдал Гиббс-Уайт. Именно с ним в стеночку обыгрался Смит-Роу. Воспитанник «Арсенала» отличился второй матч подряд. Кстати, на этот раз он вышел в основе и отыграл 70 минут, а не последние 10, как в предыдущем матче.

В третьем туре англичане сыграют с немцами. Турнирное значение игра будет иметь только для сборной Германии, у которой лишь одно очко и даже победа не гарантирует немцам попадание в плей-офф.