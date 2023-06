Каким европейским СМИ и инсайдерам доверять в плане трансферов? Разбор «Чемпионата»

Трансферное окно – это куча новостей. И не всегда понятно, идёт ли речь о достоверной информации. Мы решили собрать гайд: какие европейские источники дают более точные новости. Для этого «Чемпионат» проконсультировался в том числе с иностранными журналистами, которые специализируются на футбольных новостях.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

Достоверно: The Athletic, The Guardian, SkySports, ESPN, BBC, The Telegraph, The Independent

Сомнительно: The Sun, Daily Mail, The Mirror, Express, Daily Star, Metro, The Times

В последние годы появилась явная тенденция: выделяются не столько издания, сколько конкретные авторы. Например, Дэвид Орнштейн – один из самых авторитетных журналистов в плане трансферных новостей. Он работает в The Athletic, где есть много других авторов, которые заслуживают внимания. Например, Сэм Ли отвечает за «Манчестер Сити», Саймон Джонсон – за «Челси», Джеймс Пирс – за «Ливерпуль», Чарли Экклшер – за «Тоттенхэм», Крис Во – за «Ньюкасл» и ещё много примеров.

Если брать другие СМИ, то в Англии давно сформировался пул солидных изданий и такой же список таблоидов, где встречаются как попадания, так и промахи. Да-да, даже у The Sun бывают достоверные новости, которые цитируют более авторитетные английские СМИ (особенно при наличии комментариев действующих лиц). За последние годы чаще ошибаться стал The Times, который писал, что «Сити» близок к тому, чтобы с них сняли очки, финал Лиги чемпионов – 2021 перенесут на «Уэмбли», а Гюндоган не намерен менять команду летом 2023 года.

🇮🇹 Италия

Достоверно: Фабрицио Романо, Джанлука Ди Марцио, Pedullà, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Repubblica, Sky Sport Italia

Сомнительно: Tuttosport, Mediaset, TuttoMercato, La Stampa, Football Italia, Corriere dello Sport, Libero, Il Giornale, Танкреди Палмери

Если в Англии чаще журналистов относят к конкретным клубам, то в Италии скорее есть привязка СМИ к конкретному городу. Например, TuttoSport базируется в Турине и может промахиваться с новостями по многим клубам, но по «Ювентусу» и «Торино» даёт почти всегда точную информацию. А вот Corriere della Sera специализируется на римских «Лацио» и «Роме».

Условно к Италии мы относим и Фабрицио Романо. Это лучший и самый надёжный инсайдер в плане трансферных новостей. Ему тяжело что-то предъявить. Тем более если понимать, как устроен рынок. Романо зимой давал, что закрыта сделка по трансферу Зиеша в «ПСЖ». Переход футболиста, как мы знаем, не состоялся, но это не значит, что Романо ошибся. Там действительно была договорённость с трёх сторон, а сам футболист прилетел в Париж на медосмотр. Просто в последний день трансферного окна сделку не успели зарегистрировать.

🇪🇸 Испания

Достоверно: Marca, Sport, AS, RAC1

Сомнительно: El Mundo Deportivo, Cadena Ser, Diario Gol, Don Balon, El Chiringuito

Отличие Испании в том, что там сильно развито радиовещание. Для нас достаточно тяжело представить, что первоисточником каких-то новостей может оказаться радио, а для Испании это распространённая история. Например, информацию о «Барселоне» и «деле Негрейры» запустило радио CER Catalunya. Это не имеет отношения к трансферам, но, пожалуй, это главный скандал прошедшего сезона в чемпионате Испании.

El Chiringuito TV стало активнее в последние годы, но в плане достоверности этот источник вызывает много вопросов. Например, в начале мая он утверждал, будто Месси принял предложение «Аль-Хиляля» и туда же перейдут Бускетс и Альба. А в январе 2023 года El Chiringuito сообщал, что Диего Симеоне покинет «Атлетико» по окончании сезона-2022/2023.

🇩🇪 Германия

Достоверно: Kicker, Reviersport, Der Westen, Transfermarkt, Sky Germany

Сомнительно: Sport1, Bild

Немецкие СМИ в целом меньше подвержены фейкам. Особенно в отличие от Англии и Италии. Тот же Bild, хоть и является таблоидом и иногда торопится выдавать новости, но периодически попадает. Очевидно, что у издания есть свои источники в «Баварии». В этом сезоне Bild выдал тактические заметки изнутри команды, и на тот момент главный тренер Налельсман был крайне недоволен, по сути подтвердив подлинность опубликованной информации. Сюда же можно отнести и Кристиана Фалька, который работает в Bild, но стал известен и как состоятельный источник.

Обложки немецких газет Фото: Sean Gallup/Getty Images

🇫🇷 Франция

Достоверно: France Football, L’Equipe, Paris United, Le Parisien

Сомнительно: Le 10 Sport, RMC Sport, Foot Mercato

Во Франции тоже важно следить не только за СМИ, но и за конкретными журналистами. Например, новости RMC Sport не так часто заходят, но там работал журналист Мохамед Бухафси, который является одним из лучших инсайдеров страны в плане футбола. Особенность лиги в том, что в ней явно выделяется один клуб. По словам местных журналистов, новости о «ПСЖ» ценятся больше, поскольку имеют мировую, а не локальную аудиторию. И при этом главный инфоповод внутри команды – контракт Мбаппе. А здесь тяжело оценить новости вроде тех, что даёт Foot Mercato, который утверждает, что Килиан может перейти в «Реал» либо этим летом, либо следующим.