Клуб РПЛ, который ещё никого не купил. Личка получил от «Динамо» лишь розовый свитер

В летнее окно клубы РПЛ ведут себя по-разному. Кто-то подписывает одного новичка за другим, а кто-то предпочитает капитальному ремонту косметический. Например, ЦСКА ограничился до сих пор выкупом прав на Мойзеса, а у «Крыльев Советов» до оформленного на днях трансфера Егора Карпицкого была закрыта лишь сделка по выкупу арендованного Сергея Бабкина. И только у одной команды (менее чем за неделю до старта чемпионата России!) стоит прочерк в графе «пришли». Это «Динамо».

«Динамо» на летнем рынке – синоним абсолютной тишины. В межсезонье бело-голубые никого не приобрели и никого не потеряли, если оставить за скобками проданных после аренды игроков. Единственный «трансфер» – назначение Марцела Лички. Зачастую под нового тренера подписывают новых игроков, чтобы иметь право с него спрашивать. Чех же получил от клуба пока только розовый свитер с буквой «Д», который, возможно, и фартовый, но всё же не будет настолько влиять на игру и результаты, как качественные футболисты.

Кажется, клуб рискует наступить на те же грабли, что и в прошлом сезоне. Тогда команду перестраивали прямо по ходу чемпионата из-за ухода ключевых легионеров. Роберто Фернандес впервые сыграл в РПЛ только в 3-м туре, Николас Маричал – в 8-м, Эли Даса и Матиас Норманн – в 9-м, а Муми Нгамалё – в 10-м. Эден Карцев, если бы «Динамо» смогло перевести деньги за официально подписанного израильтянина, дебютировал бы за бело-голубых не раньше 6-го тура.

Сейчас ситуация, кажется, не такая страшная, поскольку никто не ушёл (разве что будущее Норманна под вопросом) и состав более-менее сыгранный. Но, опять же, Личка – новый тренер. Для Марцела сейчас каждая неделя, каждый день на вес золота. Вне всяких сомнений, ему бы хотелось наигрывать новичков в предсезонных спаррингах, чтобы те быстрее нашли себя в команде, которая и сама себя ещё ищет при чехе.

Скоро матчи пойдут один за другим: 21 июля с «Краснодаром» в РПЛ, 25-го – с «Пари НН» в Кубке России, 29-го – с «Крыльями Советов» в РПЛ, 6 августа – с «Зенитом» в РПЛ, 9-го – с «Краснодаром» уже в Кубке России, 13-го с «Балтикой» в РПЛ… Тут не до нормального тренировочного процесса. Недельный цикл будет выдержан только перед встречей с чемпионом в Санкт-Петербурге.

Две недели назад Личка говорил о селекции «Динамо»:

«У меня всегда ясные мысли по поводу трансферов, я консультируюсь по ним со своими помощниками. Но каждый из нас может ошибаться. После этого принимаю решение. Сейчас пока не знаю, какими они будут. Желько Бувач (руководитель спортивного проекта «Динамо». – Прим. «Чемпионата») приезжает только сегодня, завтра мы поговорим, и я поделюсь с ним мыслями. Знаю ребят из скаутской службы, они вместе с Желько дадут мне кандидатуры. Оставим тему трансферов, мне нужно подумать. В «Оренбурге» мы уже начинали зимой работать на лето, тут задача посложнее».

Марцел Личка Фото: vk.com/fcdm_official

Процесс поиска новичков и переговоров затягивается. Возможно, это не так опасно, как кажется, но точно не сделает «Динамо» сильнее. Тем более некоторые игроки позже вышли из отпуска (Саба Сазонов и Лука Гагнидзе уезжали в молодёжную сборную Грузии на Евро-2023), а Милан Майсторович надолго выбыл из-за серьёзной травмы. Хорошо, хотя бы Фабиан Бальбуэна из Бразилии вернулся. Но парагваец в последнее время в «Коринтиансе», прямо скажем, не блистал, выпал из основы.

«Динамо» как минимум нужно усиливать центр поля. Личке не помешал бы игрок типажа Лукаса Веры, однако чех вроде как пообещал никого не выдёргивать из своей бывшей команды. В Мексике пишут, что «Динамо» близко к покупке полузащитника сборной этой страны и «Пачуки» Луиса Чавеса. Игрок неплохой, в самом соку и с ударом. На ЧМ-2022 запомнился сумасшедшим голом в ворота Саудовской Аравии. Но год назад «Динамо» не смогло перевести в Мексику деньги за Сесара Монтеса, поэтому его трансфер, как и Карцева, сорвался. Интересно, каким образом в московском клубе решат этот вопрос летом 2023-го.

Марцел Личка с игроками «Динамо» Фото: vk.com/fcdm_official

А в остальном даже слухов о потенциальных новичках «Динамо» нет. Мелькнула было фамилия того же Монтеса (теперь – игрока «Эспаньола»), и после этого снова тишина. Пишут только о возможных трансферах «на выход» – Сазонова, Арсена Захаряна, Игоря Лещука…

Матчи с ЦСКА в Братском кубке настроили на позитив. Тем не менее любой тренер знает, что корреляции между результатами спаррингов на сборах и в официальных матчах нет никакой. Можно бежать, пока соперники стоят. И отстать, когда конкуренты полетят. Без трансферов о возвращении в топ-3 не стоит и мечтать.