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«Ахмат» и «Оренбург» — трансферы лето-2023: новички, игрок из «Манчестер Сити», кто ушёл, составы, лидеры, Ярошик

«Оренбург» увёл игрока у «Сити», «Ахмат» сохранил костяк. Что их ждёт в новом сезоне РПЛ?
Никита Паглазов
Что ждёт «Ахмат» и «Оренбург» в новом сезоне РПЛ?
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Два главных открытия прошлого розыгрыша чемпионата России.

«Оренбург» и «Ахмат» – два клуба, приятно удививших в прошлом сезоне РПЛ. Команда Марцела Лички, только вернувшаяся из Первой лиги, сразу забралась на седьмое место. Матчи «Оренбурга» было невероятно интересными, ведь в них постоянно случалось большое количество событий.

«Ахмат» при Сергее Ташуеве повторил своё лучшее достижение в истории лиги, финишировав пятым. А информация про любовь тренера к Хосепу Гвардиоле перестала кого-либо смешить. Периодически «Ахмат» действительно доминировал над соперником, хотя умел переключиться и на режим «автобуса» (например, в весеннем матче со «Спартаком»). Смогут ли повторить команды успех в предстоящем сезоне?

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«Оренбург» потерял Личку. Его заменил экс-хавбек ЦСКА и «Челси»

Главная новость межсезонья для «Оренбурга» – потеря тренера Марцела Лички. Чешский специалист пришёл в клуб в 2020-м, вместе с ним вышел из Первой лиги в РПЛ, а затем пошумел в элитном дивизионе. Личка перебрался в «Динамо», подписав контракт на три года. По итогам прошлого сезона «Оренбург» обошёл бело-голубых в таблице, но амбиции москвичей всё же выше. Личка призван реализовать их.

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщал, что цель на сезон – попасть в топ-5 и выйти в финал Кубка России. Но сам тренер не обещает сиюминутных результатов: «Понятно, что мы не можем сделать за четыре недели в «Динамо» то, что мы сделали за три года в «Оренбурге». Нужно больше времени, но игроки, которые сидят в раздевалке, умные и качественные. Они понимают, какие вещи я требую от них на поле».

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Вместо Лички в «Оренбург» пришёл Иржи Ярошик. Интересно, что чеха пригласили по совету предшественника. Об этом в июне рассказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев: «Первый диалог с Иржи был ещё полтора месяца назад. Ему набрал Марцел и спросил, будет ли ему интересно поработать в «Оренбурге». Ярошик тогда ответил, что надо подумать и посоветоваться с семьёй. Потом он сообщил, что готов. Ситуация сложная, не без этого — но он приходит в хороший коллектив. Мы подбирали тренера с атакующей философией. Менять концепцию и играть от обороны мы не хотим. Понятно, что футбол не будет таким же, как у Марцела, но направленность будет сохранена».

Ранее Ярошик, игравший в России за ЦСКА и «Крылья Советов», работал главным тренером в чешских «Усти-над-Лабем», «Простеёве» и «Теплице», а также в словенском «Целе». Вряд ли «Оренбург» при новом тренере без потери качества продолжит демонстрировать классный футбол. Но та системность, с которой подошли к выбору замены Лички, обнадёживает.

Иржи Ярошик (слева)

Иржи Ярошик (слева)

Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» потерял несколько футболистов, но главный трансфер на выход – Александр Эктов. Правый защитник перешёл в «Краснодар». В сезоне-2022/2023 он провёл 25 матчей и считался одним из важных игроков «Оренбурга», так как мог появиться на левом фланге обороны и даже выйти в полузащиту.

Также «Оренбург» на правах свободного агента покинули полузащитник Тимур Аюпов («Урал») и защитник Матео Стаматов («Пари НН»). Но команде удалось усилиться, а также подписать на полноценной основе пару футболистов. В Оренбурге остаётся вингер Брайан Мансилья. 26-летний аргентинец перешёл в клуб на правах аренды летом 2022 года, а теперь подписал контракт до 2026-го. Хавбека выкупили за € 1,2 млн у аргентинского «Расинга». Также Ярошик получил в распоряжение полузащитника Степана Оганесяна. «Оренбург» выкупил 21-летнего игрока у «Спартака» за € 500 тыс.

Эмирджан Гюрлюк

Эмирджан Гюрлюк

Фото: vk.com/fcorenburg

Ещё один интересный трансфер – переход Эмирджана Гюрлюка. 19-летний форвард подписал трёхлетний контракт. Ранее Гюрлюк выступал за «Алтынорду», а воспитывался в системе «Галатасарая». Интересно, что футболистом интересовался «Манчестер Сити», но сделке помогли пророссийски настроенный президент «Алтынорду», а также русская супруга агента футболиста.

За € 1 млн «Оренбург» приобрёл ещё одного аргентинца – полузащитника Томаса Муро. Его купили из «Химнасии». Это уже пятый игрок из Аргентины в «Оренбурге». Также на правах свободного агента забрали экс-защитника «Кубани» Максима Сидорова, а у «Урала» арендовали Лео Гогличидзе.

В общем, «Оренбург» неплохо усилился летом. Если попрёт, могут повторить успех прошлого сезона, либо оказаться рядом с верхней частью таблицы. Но в межсезонье клуб словил «ничейную» болезнь: из шести контрольных матчей «Оренбург» пять раз сыграл вничью. Однажды победили молдавскую «Суклею» (6:1), остальные результаты – с «Эгнатией» (Албания, 0:0), «Трактором-Сази» (Иран, 3:3), «Газиантепом» (Турция, 2:2), «Манисой» (Турция, 2:2) и «Габалой» (Азербайджан, 1:1) – компромиссные. Весёлая подготовка!

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«Ахмат» минимально изменился. Главное – сохранили костяк

Грозненцы проводят спокойное лето. Команда Сергея Ташуева, вероятно, ставит на стабильность и сыгранность. Да, «Ахмат» потерял пару игроков. В «Пари НН» к знакомому тренеру Сергею Юрану ушёл опорный полузащитник Александр Трошечкин (за € 300 тыс. по информации Transfermarkt). Также кончилась аренда из «Динамо» вингера Владислава Карапузова и контракт защитника Зорана Нижича. 33-летний хорват выступал за «Ахмат» с 2018 года, но в последнем сезоне больше лечился (пропустил 16 матчей из-за травм колена и плеча), а провёл в РПЛ всего 11 встреч.

Также грозненцы расстались с румынским форвардом Габриэлем Янку. Он ушёл в родной чемпионат – в клуб «Херманнштадт». Прошлый сезон футболист также провёл в аренде на родине: первую половину в «Университете Крайова», вторую – в «Херманнштадте».

Ясмин Челикович

Ясмин Челикович

Фото: fc-akhmat.ru

Главные трансферы на вход – два центральных защитника. Из «Чайки» забрали 23-летнего Владислава Волкова, а у боснийской «Тузлы» арендовали Ясмина Челиковича. В контракте предусмотрена опция выкупа. Больше покупок пока «Ахмат» не совершал.

Важно, что клуб удержал лидеров. Например, грозненцев мог покинуть форвард Мохамед Конате. 25-летним игроком интересовался «Локомотив». «Мы рады, что нашим футболистом интересуются хорошие клубы. Это говорит о том, что футболист прогрессирует, в первую очередь это его заслуга. Мохамед – профессионал, старательный. Нет такого, что он не до конца работает, потому что есть к нему интерес от других клубов. Он очень тщательно готовится и работает на благо команды. Конечно, Конате остаётся в «Ахмате». Он наш футболист, готовится к сезону», – прокомментировал интерес к Конате со стороны красно-зелёных тренер Сергей Ташуев.

Мохамед Конате

Мохамед Конате

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В межсезонье «Ахмат» провёл два спарринга: в конце июня сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а в начале июля победили «Зенит-2» (4:2). В РПЛ грозненцы стартуют дома. 22 июля «Ахмат» примет «Крылья Советов». Затем – Кубок России с «Зенитом» и матч чемпионата с ЦСКА. Крайне важно стартовать удачно, тогда клуб сохранит шансы на попадание в топ-5.

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