Вы могли упустить яркие трансферы «Лейпцига». Клуб тратит больше «Баварии» и «Ман Сити»

«Лейпциг» ведёт себя достаточно активно на трансферном рынке. Цифры клуба в графах «расходы» и «доходы» превышают отметку в € 100 млн. В команде около десятка новичков. И почти у каждого уже есть серьёзный опыт игры на высоком уровне.

Сколько «Лейпциг» потратил на новичков

Этим летом «Лейпциг» потратил уже € 126 млн — седьмой результат в мире. А если ограничиться Европой, то немецкая команда входит в топ-6. Посмотрим, сколько клуб тратил на приобретение новичков в предыдущие сезоны:

2016/2017 — € 95,95 млн;

2017/2018 — € 63,5 млн;

2018/2019 — € 65,63 млн;

2019/2020 — € 93 млн;

2020/2021 — € 72 млн;

2021/2022 — € 107,62 млн;

2022/2023 — € 59,5 млн.

Приведены данные по затратам с момента выхода «Лейпцига» в высший дивизион. Таким образом, клуб никогда не тратил столько, как этим летом. Состав пополнили восемь футболистов, но заплатили только за пятерых. При этом здорово работает конвейер и на выход — уже продали игроков на € 150, 7 млн. По этому показателю «Лейпциг» занимает второе место в мире после «Челси» (€ 253,9 млн).

Кстати, «Лейпциг» потратил на новичков больше, чем «Манчестер Юнайтед» (€ 116,7 млн), «Ливерпуль» (€ 112 млн), «Милан» (€ 90,5 млн), «Ювентус» (€ 77,6 млн) и «Манчестер Сити» (€ 29,1 млн). Да и «Бавария» (€ 50 млн) с «Боруссией» Д (€ 49 млн) суммарно потратили меньше.

Кто ушёл из «Лейпцига»?

Больше всего денег получили за трансфер полузащитника Доминика Собослаи. Венгерский футболист укатил в «Ливерпуль» за € 70 млн. «Лейпциг» купил хавбека за € 36 млн в начале 2021-го и за полтора года увеличил его стоимость почти вдвое. «Ливерпуль» так сильно хотел заполучить игрока, что потратил на него приличные деньги. Теперь Собослаи занимает третье место в списке самых дорогих покупок в истории английского клуба. Больше тратили только на Вирджила ван Дейка (€ 84,6 млн) и Дарвина Нуньеса (80).

По маршруту Германия — Англия уехал ещё один футболист. «Быки» продали в «Челси» нападающего Кристофера Нкунку, за которого лондонцы отвалили € 60 млн. Таким образом, за двух футболистов немецкий клуб получил € 130 млн. Как вам такой результат? Нкунку отлично проявил себя в прошлом сезоне — забил 16 мячей и отдал девять голевых передач в 36 матчах. Правда, был и неприятный эпизод. Нападающий пролетел мимо ЧМ-2022, поскольку получил травму на тренировке за несколько дней до старта турнира.

Кристофер Нкунку в «Челси» Фото: Adam Hunger/Getty Images

€ 10 млн «Лейпцигу» принёс трансфер нападающего Александра Сёрлота. Три года назад немецкий клуб купил этого форварда с большой помпой. Норвежец приехал в Германию в статусе лучшего бомбардира чемпионата Турции, но не оправдал больших надежд: забил шесть мячей в 38 матчах, пару раз уезжал в аренду в «Реал Сосьедад», а теперь снова отправился в Испанию. На этот раз Сёрлот надел форму «Вильярреала», а «Лейпциг» получит за трансфер в два раза меньше, чем заплатил в 2020-м.

Остальные трансферы получились менее прибыльными. Полузащитник Том Краус уехал в «Майнц» за € 5 млн, вратарь Хосеп Мартинес — в «Дженоа» за € 3,5 млн, фланговый защитник Марцель Хальстенберг — в «Ганновер» за € 700 тыс. Кроме того, «Лейпциг» выручил € 1,5 млн за аренду испанца Анхелиньо в «Галатасарай», нападающий Андре Силва отправился в аренду в «Реал Сосьедад». А Конрад Лаймер уехал в «Баварию» в статусе свободного агента. Кстати, весной именно он чуть не оставил мюнхенский клуб без титула. Но потом на помощь «Баварии» пришла дортмундская «Боруссия».

Кто пришёл в «Лейпциг»?

Загибаем пальцы. Луа Опенда — самая дорогая (€ 42 млн) покупка клуба в это трансферное окно. О перспективном форварде говорили весь прошлый сезон, а летом ходили слухи о топ-клубах. Самым настойчивым оказался «Лейпциг», который провернул рекордный для себя трансфер. К слову, член правления «быков» Макс Эберль подчеркнул, что клуб не превысил лимит, который установил для себя. В прошлом сезоне Опенда достойно проявил себя в составе сенсационного «Ланса» (38 матчей в Лиге 1, 21 гол), а теперь пошёл на повышение.

Луа Опенда Фото: rbleipzig.com

Кристоф Баумгартнер, в отличие от Опенда, провёл прошлый сезон в Бундеслиге. «Хоффенхайм» получил за полузащитника € 24 млн. К 23 годам в активе Кристофа уже 29 матчей в составе сборной Австрии (10 голов). В прошлом сезоне он набрал 7+7 по системе «гол+пас», тогда-то на его игру и обратили внимание представители «Лейпцига». Привлёк универсализм хавбека — он способен сыграть на любой позиции в атаке. А ещё у него прекрасный удар с обеих ног.

Кристоф Баумгартнер Фото: rbleipzig.com

О трансфере Беньямина Шешко «Лейпциг» объявил ещё год назад, в августе 2022-го. Правда, договор вступил в силу только с 1 июля 2023 года, так что прошлый сезон парень отбегал в «Зальцбурге». В очередной раз стал чемпионом Австрии, забил 16 мячей в 30 матчах местной Бундеслиги и уехал на повышение. «Шешко — один из лучших молодых талантов Европы, — говорил Кристофер Вивелл, технический директор «Лейпцига». — Он очень быстр и хорош в верховых единоборствах. Несмотря на свой рост (194 см. — Прим. «Чемпионата»), Беньямин мобилен и обладает неплохой техникой. В 2019 году я убедил парня переехать в «Зальцбург», внимательно следил за его дальнейшей карьерой и видел каждый гол». Кстати, за 20-летнего словенца «быки» заплатили € 24 млн.

Беньямин Шешко Фото: Jan Woitas/Getty Images

Николас Зайвальд — ещё один футболист, который сменил «Зальцбург» на «Лейпциг». Он чуть старше Шешко (22 года), а его трансфер обошёлся чуть дешевле (€ 20 млн). Зайвальд действует в агрессивном стиле, это полузащитник формата «бокс-ту-бокс». Несмотря на молодой возраст, он уже накопил серьёзный опыт на взрослом уровне и достойно выступал в матчах ЛЧ. Австриец провёл в системе «Зальцбурга» 13 лет и покинул клуб в статусе чемпиона страны. О его трансфере объявили ещё в феврале 2023-го, но он присоединился к новой команде только летом.

Николас Зайвальд Фото: Jan Woitas/Getty Images

Ещё один новичок — центральный защитник Эль-Шадай Битшиабу. 18-летнего парня взяли у «ПСЖ» за € 15 млн. В декабре 2021 года защитник дебютировал за парижан в возрасте 16 лет 213 дней (это был кубковый матч). А первое появление в Лиге 1 состоялось весной 2022-го. В итоге у парня накопилось 19 матчей в футболке «ПСЖ», включая игру плей-офф ЛЧ с «Баварией». Битшиабу — левоногий защитник, который здорово играет в воздухе. Член правления «Лейпцига» Эберль подчеркнул, что француз идеально подошёл на роль игрока, которого искали. Правда, менеджер добавил, что парню всего 18 лет, поэтому ему дадут достаточно времени на адаптацию.

Эль-Шадай Битшиабу Фото: rbleipzig.com

По маршруту Париж — Лейпциг также прилетел Ксави Симонс. В отличие от других новичков, 20-летнего форварда не купили, а арендовали на год. В прошлом сезоне Симонс феерил на родине: стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов (19 голов) в составе ПСВ. А в целом забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач в 48 матчах во всех турнирах. По всей видимости, боссов «Лейпцига» также привлёк тот факт, что футболист способен сыграть на разных позициях. Он может выходить на поле на месте «десятки», «ложной девятки» или на любом из флангов. Сам Симонс считает, что сделал правильный шаг, поскольку в «Лейпциге» знают, как развивать молодёжь и добиваться с ней успеха.

Ксави Симонс Фото: rbleipzig.com

Ещё одним арендованным игроком стал полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. В прошлом сезоне португалец отыграл 22 матча за мерсисайдцев и забил три мяча. Продукт академии «Бенфики» переехал в Англию ещё в 2013 году, где присоединился к юношеской команде «Фулхэма». Летом 2022-го его купил «Ливерпуль». 20-летнему хавбеку дадут время, чтобы освоиться в новой стране. Боссы «Лейпцига» делают акцент на изобретательной игре Карвалью.

Фабиу Карвалью Фото: rbleipzig.com

«Лейпциг» провёл хорошую работу с прицелом на будущее. В команде появились несколько молодых новичков, которым дали длительные контракты.

Из этого ряда выбивается только вратарь Леопольд Цингерле, которому 29 лет. Он пришёл в статусе свободного агента и, по всей видимости, рассматривается на место резервного голкипера. Крайне любопытно, что «Лейпциг» покажет в новом сезоне. Наверняка он постарается не только навязать конкуренцию «Баварии» и дортмундской «Боруссии», но и пошуметь в Лиге чемпионов.