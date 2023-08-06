Захарян зря отказывается от перехода в «Страсбург». Мостовой там перезапустил карьеру

Арсен Захарян в случае трансфера в «Страсбург» станет вторым российским легионером в истории этого клуба. Правда, по информации «Р-Спорт», футболист всё же не хотел бы переходить в этот клуб, да и «Динамо» против сделки. Но, может, ни к чему такая категоричность? Ведь если для молодого полузащитника всё сложится успешно, он может повторить путь Александра Мостового. В своё время выступление за эльзасцев помогло Царю перезагрузить карьеру в Европе и превратиться в звезду топ-лиги.

Мостовой уехал за границу в 23 года – «Бенфика» забрала его из московского «Спартака» в декабре 1991-го. Однако быстро заиграть в Европе у российского легионера не получилось. Конкуренция на позиции атакующего полузащитника у лиссабонских «львов» была мощнейшей, так что Александр провёл всего несколько матчей за два года в Португалии. Европа могла «выплюнуть» будущего Царя. Но Франция спасла его зарубежную карьеру.

В декабре 1993-го «Бенфика» отдала Мостового в аренду «Кану» до конца сезона. Эта команда боролась за выживание в высшем дивизионе чемпионата Франции, и Александр должен был помочь ей решить задачу. В «Кане» наш легионер неплохо показал себя, хотя какой-то суперрезультативностью не отметился. В 15 матчах забил только три гола – два «Мартигу» и один, победный, в ворота «Марселя». Французский клуб сохранил место в элите и хотел оставить полузащитника у себя, но отказался от этой идеи, узнав, какие отступные требует «Бенфика». И тут как нельзя вовремя в жизни Мостового появился «Страсбург».

Россиянин всё же остался во Франции. Тренер «Кана» Даниэль Жандюпе ушёл в «Страсбург» и уговорил руководство эльзасцев дать Мостовому четырёхлетний контракт. Летом 1994-го клуб совершил несколько больших для себя трансферов, чтобы подняться с 13-го места поближе к группе лидеров. В составе бело-голубых Александр раскрылся так, что через два года его купили испанцы.

«Во Франции я снова почувствовал себя футболистом, – признавался Мостовой в интервью для Jotdown.es. – С первого дня начал хорошо тренироваться, был счастлив и отлично играл. И мне очень повезло с тренером – Жандюпе. Он сразу стал ставить меня «десяткой», как звезду…

Потом тренер заключил контракт со «Страсбургом», и единственное условие, которое он поставил клубу, – подписать меня. Жандюле сказал: «Послушай, Алекс, я еду в «Страсбург». Там уже сильная команда, но я хочу, чтобы ты поехал со мной. Я ответил ему – здорово».

Сезон-1994/1995 «Страсбург» завершил на 10-м месте, завоевал путёвку в Кубок Интертото. Мостовой сразу же получил место в основе: сыграл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал семь голевых передач. Но главным событием для Александра и его одноклубников могла стать победа в Кубке Франции. «Страсбург» при помощи нашего легионера дошёл до финала (россиянин забил в четвертьфинале победный гол в ворота «Бордо»), где встретился с «ПСЖ». Тогда Париж, конечно, не был настолько страшным для своих соперников, как сегодня в Лиге 1. «ПСЖ» финишировал только третьим в чемпионате. Мостовой отыграл весь матч, а «Страсбург» дал бой фавориту, тем не менее парижане всё же победили со счётом 1:0 благодаря голу Поля Ле Гуэна.

Александр Мостовой в «Страсбурге» Фото: Из личного архива Александра Мостового

А следующий сезон-1995/1996 получился для россиянина ещё более результативным. Мостовой набрал 16+2 в 47 матчах всех турниров. В Кубке Интертото «Страсбург» выиграл свою группу и получил возможность сыграть в Кубке УЕФА. Там эльзасцев смог остановить только «Милан». Во французском чемпионате бело-голубые сделали шаг вперёд – финишировали девятыми.

В Страсбурге Мостовой жил в квартире в самом центре города, с видом на реку и невероятно красивый кафедральный собор. Там познакомился и со своей будущей женой Стефани – студенткой местного университета. Впрочем, вскоре девушка прервала учёбу, ведь у пары родился сын.

В команде-середняке Мостовой был примой, вокруг него строилась игра бело-голубых. Александру стали поступать предложения от других зарубежных клубов. Поскольку Страсбург находится фактически на границе с Германией, особенно активно названивали из немецкой Бундеслиги. В результате летом 1996-го россиянин покинул Францию. Но его расставание со «Страсбургом» получилось тяжёлым.

«В Страсбурге мне нравилось всё: тренер, президент, люди, поле. Даже город понравился, – говорил Мостовой в интервью для Jotdown.es. – Но потом был Евро-1996 со сборной России, и я просто сходил с ума от количества поступавших предложений. В конце концов мне позвонил президент «Страсбурга» и сказал: «Послушай, Алекс, у тебя осталось ещё два года по контракту, и я не позволю тебе уйти». Я сказал – мне всё равно. Думал, что всё будет так, как с «Бенфикой», когда просто сбежал. В итоге я предложил обновить условия контракта и отступных. Мы начали переговоры, но они почему-то не стали их завершать. Думаю, были уверены, что я не уйду, так как никто не собирается активировать пункт о выкупе. Время шло, и мне стало так казаться: ни один клуб не хочет платить, а трансферный рынок вот-вот закроется.

Однажды президент выступил перед прессой и сказал: «Мы поставили Мостовому ультиматум в пять дней на принятие решения: либо найти клуб, который выкупит его, либо остаться. Я попал в сложную ситуацию, так как клуб не хотел улучшать условия и никто не давал за меня требуемую сумму. Думал, что уже останусь там».

Мостовой устроил забастовку, перестал посещать тренировки. Добился своего: пусть не повышения зарплаты в «Страсбурге», но трансфера – за неделю до закрытия летнего окна россиянина выкупила «Сельта». Испанский клуб заплатил французскому 325 млн песет (приблизительно € 2 млн), совершив одну из самых успешных сделок в своей истории. В Виго Александр уезжал уже совсем другим игроком, готовым делать разницу в топ-лиге. Может, и Захаряну стоить воспринять «Страсбург» как промежуточный пункт?