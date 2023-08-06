Получил мяч у штрафной и пульнул в «девять». Экс-спартаковец принёс победу «Ахмату». Видео

«Ахмат» неудачно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева начала чемпионат с двух поражений: от «Крыльев» (1:2) и ЦСКА (2:3). Набирать первые очки «Ахмат» отправился в Сочи. Команда Дмитрия Хохлова в 1-м туре выиграла у «Балтики» (2:0), а затем уступила «Краснодару» (0:2). Нет сомнений, оба клуба хотели набрать три очка в игре с равным соперником.

Стартовала встреча в высоком темпе. Несколько неплохих моментов получил форвард «Ахмата» Мохамед Конате. Но уже к 10-й минуте скорости чуть упали. Конечно, ожидать быстрого темпа весь матч наивно – на юге России сейчас очень жарко. Но «Ахмат» продолжил давление. Например, на 16-й минуте Иван Олейников закидывал на Конате, и тот чуть не добрался до мяча – а могло быть опасно. Позже грозненцы создали неплохой момент со стандарта, но полузащитнику Евгению Харину не хватило точности. В общем, первые полчаса остались за «Ахматом». Всё же класс игроков никуда не делся, а промежуточные результаты не отражают реальную силу.

Но ситуация изменилась на 180 градусов на 35-й минуте. Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович сфолил в своей штрафной на вингере «Сочи» Мигеле Силвейре. Судья Павел Шадыханов назначил пенальти. К «точке» подошёл опытный Кристиан Нобоа, уверенно реализовавший 11-метровый. Не самый логичный, но нужный сочинцам гол.

Пропущенный мяч не смутил «Ахмат». Команда Сергея Ташуева, понимая своё положение в таблице, бросилась отыгрываться. И получилось! На помощь пришёл стандарт. Дарко Тодорович навесил со штрафного с правого фланга. И мяч нашёл голову форварда «Ахмата» Владимира Ильина, пробившего точно в дальний угол ворот «Сочи».

А через пять минут настоящий шедевр удался Артёму Тимофееву. В результате продолжительной атаки «Ахмата» мяч оказался у полузащитника грозненцев. Тимофеев, не думая долго, зарядил из-за пределов штрафной. И попал точно в «девятку»! Классный гол под конец первого тайма. Несмотря на равную статистику, «Ахмат» в первые 45 минут смотрелся интереснее и заслужил уйти на перерыв, ведя в счёте.

Во втором тайме «Сочи» чаще угрожал чужим воротам. «Ахмат» отдал инициативу, предпочитая не владеть мячом, а убегать в контратаки и расположиться в среднем/низком блоке. В начале тайма у грозненцев неплохую возможность забить создали Дарко Тодорович и Ризван Уциев, но защита «Сочи» справилась. А затем нагнетали хозяева. Шансы получали Лука Джорджевич и Иван Игнатьев, но голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поймал кураж. 34-летний вратарь, если совершит несколько крутых сейвов, почти непробиваем. Это стало проблемой для «Сочи»! Команда Дмитрия Хохлова никак не могла конвертировать преимущество во второй гол. Кроме Шелии, неплохо действовала и защита «Ахмата». В концовке грозненцы часто затягивали время, но кто их осудит? «Ахмату» крайне важно было почувствовать вкус победы.

«Сочи» — «Ахмат» Фото: vk.com/pfcsochi

После трёх туров команды сравнялись в таблице. И у «Ахмата», и у «Сочи» по три очка. Грозненцы, к слову, впервые обыграли сочинцев в гостях. Теперь «Ахмату» будет намного проще: всё-таки начать сезон без побед в трёх турах – болезненно для клуба из топ-5 прошлого чемпионата. «Сочи» необходимо улучшать игру в атаке (в том числе позиционной). Клуб испытывает проблемы при взломе обороны, что подвело их и сегодня. В следующем туре «Ахмат» отправляется в гости к «Пари НН», а «Сочи» — к ЦСКА. Команде Сергея Ташуева вполне реалистично набрать очки, а вот сочинцам нужно мини-чудо, чтобы увезти из Москвы положительный результат.