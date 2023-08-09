Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферные новости, 8 августа 2023 года: Иньеста, Кейн, Неймар, Райя, Уолкер, «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Арсенал», АПЛ

10 главных трансферных новостей дня. На Неймара назвали ценник, а Месси не дождался друга
Михаил Рождественский
10 главных трансферных новостей дня
Аудио-версия:
Комментарии
У «Баварии» срывается желанная сделка.

Новый день — новый дайджест новостей про летнее трансферное окно. 8 августа получилось контрастным: у кого-то сделки состоялись, у кого-то сорвались. Ниже — всё, что вам нельзя пропускать.

Главные новости предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. «Приговор» Мбаппе и поразительный отказ по Кейну
10 главных трансферных новостей дня. «Приговор» Мбаппе и поразительный отказ по Кейну

«Челси» берёт юного бразильца за € 15 млн

У этого клуба деньги никогда не закончатся. Фабрицио Романо пишет, что в ближайшие дни к «Челси» присоединится 18-летний нападающий «Сантоса» Дейвид Вашингтон. Сумма трансфера — € 15 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С футболистом согласован долгосрочный контракт. Единственная интрига: где будет играть Вашингтон в новом сезоне. Не исключено, что его отправят в аренду в «Страсбург», который принадлежит владельцу «Челси».

«Тоттенхэм» объявил сразу о двух трансферах

Встречайте новичков! Первый — 22-летний нидерландский защитник Микки ван де Вен. «Вольфсбург» получил за него € 40 млн, а сам футболист — контракт до 2029 года и 37-й номер.

Второй — 19-летний аргентинский нападающий Алехо Велис. На счёт «Росарио Сентраль» капнули € 15 млн без учёта бонусов. Контракт с талантом рассчитан на шесть лет, играть он будет под 36-м номером.

Микки ван де Вен и Алехо Велис

Микки ван де Вен и Алехо Велис

Фото: tottenhamhotspur.com

У «Баварии» срывается трансфер Кайла Уолкера

Казалось, что о сделке осталось только объявить, но реальность суровее. Флориан Плеттенберг пишет, что 33-летний защитник «Манчестер Сити», скорее всего, не перейдёт в «Баварию» этим летом. Несмотря на согласие со стороны самого игрока, переговоры затормозились, и оптимизм немецкого клуба улетучился. Ещё и «Сити» не горит желанием обсуждать сделку. Но переход по-прежнему возможен.

«Сити» купил защитника, и это рекордный трансфер:
Йошко Гвардиол — самый дорогой защитник в истории. Кто ещё входит в топ-5?
Йошко Гвардиол — самый дорогой защитник в истории. Кто ещё входит в топ-5?

Андрес Иньеста уехал в ОАЭ

Воссоединения с Лео Месси не будет! По крайней мере, этим летом. 39-летний полузащитник, покинувший японский «Виссел Кобе», вместо «Интер Майами» перешёл в «Эмирейтс» из ОАЭ. Контракт с легендой рассчитан до лета 2024 года.

Андрес Иньеста (справа)

Андрес Иньеста (справа)

Фото: @faisal.alkhanboli

Гарри Кейн готов остаться в «Тоттенхэме»?

По крайней мере, так утверждает Evening Standard. Сообщается, что после того, как «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» в более чем € 100 млн, Кейн пересмотрел ситуацию и теперь готов остаться в родном клубе. 30-летнему английскому нападающему якобы нравится философия нового главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

«ПСЖ» установил ценник на Неймара

Желающие есть? По информации Sky Sports, 31-летний бразильский нападающий выставлен на трансфер, и Париж хочет выручить с продажи минимум € 58 млн. При этом ценник будет разным для разных клубов. Для кого-то ценник составит € 93 млн. Для кого именно, не уточняется, но вы наверняка можете догадаться сами.

«Лацио» купил лучшего бомбардира чемпионата Дании

Усиление под Лигу чемпионов! К римской команде присоединился 22-летний вингер Густав Исаксен. В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, забив 18 голов, а теперь принёс «Мидтьюлланну» € 12 млн. Контракт Исаксена с «Лацио» рассчитан на пять лет.

Густав Исаксен

Густав Исаксен

Фото: Marco Rosi/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» получил щедрое предложение от «Вест Хэма» по двум игрокам

По информации The Athletic, лондонский клуб решил забрать 30-летнего защитника Гарри Магуайра и 26-летнего полузащитника Скотта Мактоминея и положил на стол € 69,6 млн. Пока неясно, как «МЮ» относится к такому двойному предложению, но оно точно лучше предыдущего, которое было отклонено. Кто знает, вдруг это последняя возможность так заработать на Магуайре?

У «МЮ» теперь есть свой Холанд:
«Новый Холанд» — официально в «МЮ»! Главное о потенциальной мировой звезде
«Новый Холанд» — официально в «МЮ»! Главное о потенциальной мировой звезде

Новый крупный трансфер «Ньюкасла»

Речь о 20-летнем правом защитнике Валентино Ливраменто. Парня забрали из вылетевшего в Чемпионшип «Саутгемптона» за € 37,2 млн. Хороший заработок, ведь два года назад «святые» заплатили за Тино в шесть раз меньше. Контракт рассчитан до 2028 года.

Валентино Ливраменто

Валентино Ливраменто

Фото: nufc.co.uk

«Арсенал» забирает вратаря, которого хотела «Бавария»

Давид Райя покидает «Брентфорд» ради вице-чемпионов Англии. Фабрицио Романо пишет, что трансфер 27-летнего испанского вратаря полностью согласован, сумма сделки составит примерно € 30 млн, а сам игрок получит контракт до 2028 года. Медосмотр запланирован на следующую неделю, так что официального объявления придётся подождать. Но переживать болельщикам теперь точно не стоит.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023