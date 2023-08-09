11 топ-матчей четверга: яркие матчи квалификации еврокубков и Кубок России

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Посмотреть все события 10 августа в Матч-центре «Чемпионата»

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⚽️ 19:00: «Карабах» – «ХИК», Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Один из сильнейших клубов Азербайджана выйдет в группу Лиги Европы?

«Карабах» и «ХИК» стартуют в отборочном турнире Лиги Европы. Жеребьёвка свела их между собой в третьем квалификационном раунде. «Карабах» выступал в групповом этапе в прошлом сезоне, «ХИК» в последний раз участвовал в нём в 2014 году. А в 2015-м финны не попали в группу ЛЕ из-за «Краснодара», выбившего их в квалификационном раунде плей-офф. Получится у «ХИКа» пройти дальше, либо одна из сильнейших команд Азербайджана создаст комфортное преимущество уже в первой игре? Отметим, что «Карабах» и «ХИК» участвовали в квалификации к Лиге чемпионов. Но во втором раунде азербайджанцы вылетели от польского «Ракува», а финны – от «Мольде».

«Карабах» и «ХИК» стартуют в отборочном турнире Лиги Европы Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

⚽️ 19:00: «Сабах» – «Партизан», Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Мурад Мусаев против сербского топ-клуба.

Команда Мурада Мусаева рвётся в еврокубки. «Сабах» в прошлом сезоне чемпионата Азербайджана занял второе место и получил право сыграть в Лиге конференций. Во втором отборочном раунде «Сабах» обыграл латвийский «РФШ». А сербский «Партизан» начинает еврокубковый путь. В прошлом чемпионате клуб из Белграда занял удивительно низкое для себя четвёртое место. Но задача пройти в группу Лиги конференций вполне выполнима.

В прошлом чемпионате клуб из Белграда занял удивительно низкое для себя четвёртое место Фото: partizan.rs

⚽️ 19:00: «Будё-Глимт» – «Пюник», Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Поможет Никита Хайкин своему клубу пройти в группу ЛК?

«Пюник» прошёл уже две стадии отбора в Лиге конференций. Клуб из Еревана обыграл эстонскую «Нарву Транс» и шведский «Кальмар». «Будё-Глимт» стартовал со второго раунда, где оказался сильнее ирландского «Богемианс 1905». Напомним, за норвежцев выступает российский голкипер Никита Хайкин, привлекавшийся в национальную сборную. Получится у нашего вратаря помочь «Будё-Глимт» пройти в основной этап ЛК?

«Пюник» прошёл уже две стадии отбора в Лиге конференций Фото: fcpyunik.am

🏒 17:00: «Салават Юлаев» – «Динамо» Москва, Фонбет Кубок Республики Башкортостан, первый тур

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 10 августа 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Наберёт ли Никита Гусев первое очко в составе нового клуба?

Для обоих клубов турнир в Уфе станет первым перед предстоящим сезоном. Обе команды обновились в межсезонье, но куда более громкие изменения произошли в составе московских динамовцев. В частности, состав бело-голубых пополнил дуэт из петербургского СКА — Игорь Ожиганов и Никита Гусев стали самыми статусными новичками столичной команды. Оба уже успели дебютировать за “Динамо”, но пока без набранных очков. Возможно, завтра Гусев, от которого результативных действий ждут больше, всё-таки откроет лицевой счёт?

⚽️ 20:00: «Ахмат» – «Балтика», Кубок России, групповой этап, группа С, 2-й тур

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК Ахмат Грозный Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Какая из команд продолжит победную серию?

«Балтика» в первом туре Кубка неожиданно обыграла в гостях «Крылья». А вот «Ахмат» уступил в Санкт-Петербурге «Зенит». Грозненцы в целом не очень успешно начали сезон, но в 3-м туре РПЛ всё же одержали победу над «Сочи». «Балтика» также оказалась сильнее «Факела». К слову, это первая победа калининградцев в чемпионате России за 25 лет. Обе команды находятся на моральном подъёме. Вторая победа подряд ещё сильнее поднимет настроение. А для «Ахмата» важно набрать три очка и с точки зрения таблицы.

«Балтика» в первом туре Кубка неожиданно обыграла в гостях «Крылья» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Шериф» – «БАТЭ», Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Молдавско-белорусское противостояние в еврокубках.

Встреча команд из СНГ. И «Шериф», и «БАТЭ» — частые участники еврокубков. Ранее они пытались отобраться в Лигу чемпионов, но вылетели во втором раунде. Да, Лига Европы – менее статусный турнир, но все равно почётный, особенно для команд из лиг ниже топ-10. Оба клуба стартуют с третьего квалификационного раунда. К слову, у «БАТЭ» уже несколько месяцев идёт сезон в Беларуси. После 14 матчей команда идёт пятой в таблице чемпионата. А у «Шерифа» только стартовала молдавская лига: в первом туре клуб из Тирасполя обыграл «Петрокуб». Но в еврокубках всё может сложиться иначе.

И «Шериф», и «БАТЭ» — частые участники еврокубков Фото: vk.com/vkfcsheriff

🏒 19:00: «Ак Барс» – «Трактор», Кубок ТАНЕКО, первый тур

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО 10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Как проявит себя супернападение казанцев?

В первом для себя матче домашнего предсезонного турнира финалисты Кубка Гагарина примут челябинский “Трактор”. В Казани собирается мощное нападение — в дополнение к Александру Радулову и Вадиму Шипачёву прибыли Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров. Такая атака доставит проблемы каждому сопернику в КХЛ — как с ними справятся челябинцы?

⚽️ 20:00: «Нефтчи» – «Бешикташ», Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Получится у «Нефтчи» сотворить сенсацию в третьем раунде?

Одна из самых статусных пар сыграет первый матч в Баку. «Нефтчи» примет гегемона турецкого футбола – «Бешикташ». Оба клуба уже прошли один раунд отбора. «Нефтчи» обыграл боснийский «Железничар», а «Бешикташ» — албанскую «Тирану». Теперь одной из команд также предстоит вылет из еврокубков. «Бешикташ» — фаворит пары + вторую игру «орлы» проведут дома. Но списывать со счетов «Нефтчи» точно нельзя.

Одна из самых статусных пар сыграет первый матч в Баку Фото: Seskim Photo/Getty Images

⚽️ 21:00: «Фенербахче» – «Марибор», Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Турецкий гранд пробирается в Лигу конференций.

«Фенербахче» в прошлом сезоне чемпионата Турции боролся за золото. Но в итоге стал вторым. Теперь «канарейки» борются за попадание в основной этап Лиги конференций. Во втором раунде «Фенер» легко разобрался с молдавским «Зимбру». Впереди – словенский «Марибор». Соперник «Спартака» по группе ЛЧ-2016/2017 прошёл уже два этапа. В первом раунде «Марибор» обыграл мальтийскую «Биркиркару», во втором – люксембургский «Дифферданж». А теперь – действительно грозный соперник.

Турецкий гранд пробирается в Лигу конференций Фото: Alex Nicodim/Getty Images

⚽️ 21:15: «Арис» – «Динамо» Киев, Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Команда Мирчи Луческу едет в Грецию за победой.

«Динамо» удивило всех в прошлом сезоне, заняв всего четвёртое место в чемпионате. Поэтому бело-голубым предстояла игра в Лиге конференций. Жеребьёвка свела «Динамо» в третьем раунде с греческим «Арисом». Клуб из Салоников во втором этапе прошёл «Арарат-Армению». Но теперь гораздо более серьёзный соперник. К тому же «Динамо» в новом сезоне стартовало с двух побед. Неудивительно, что киевляне – фаворит пары.

Игроки «Ариса» Фото: Danil Shamkin/Getty Images

⚽️ 22:00: «Олимпиакос» – «Генк», Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первая игра

Интрига: Главный греческий клуб против серебряного призёра чемпионата Бельгии.

Одна из самых статусных пар третьего квалификационного раунда. Самый титулованный клуб Греции пробирается в группу Лиги Европы. Помешать им может бельгийский «Генк», занявший второе место в прошлом сезоне чемпионата. Кстати, в отборе к Лиге чемпионов команда во втором раунде уступила швейцарскому «Серветту». «Олимпиакос» проводит первый матч дома. Важно создать задел перед тяжёлой поездкой в Бельгию. Кстати, недавно «Олимпиакос» потерял основного защитника. В «Спартак» приехал Олег Рябчук. Скажется это на игре греков?

Самый титулованный клуб Греции пробирается в группу Лиги Европы Фото: Andrew Milligan/Getty Images

🎾 19:00 – 2:00: Отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.