Бинго — 25 событий нового сезона АПЛ. Это наверняка случится в чемпионате Англии!

В день старта АПЛ мы запускаем бинго. То есть 25 событий, которые наверняка случатся в новом сезоне чемпионата Англии. Тут и трансферы «Челси», и ошибки Магуайра, и ассистентские подвиги Эдерсона, и много чего ещё. Всё это мы будем отслеживаться и помечать на графике, как только очередной прогноз оправдается (или нет).

Как думаете, сколько из 25 пунктов закроется в новом сезоне? Пишите в комментариях. А ещё предлагайте свои варианты, что наверняка случится, как бы удивительно ни казалось на первый взгляд.