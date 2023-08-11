Бинго — 25 событий нового сезона АПЛ. Это наверняка случится в чемпионате Англии!
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Холанд установит рекорд результативности, «Ливерпуль» погрязнет в травмах, Каземиро удалится, а Артета заговорит о доминации.
В день старта АПЛ мы запускаем бинго. То есть 25 событий, которые наверняка случатся в новом сезоне чемпионата Англии. Тут и трансферы «Челси», и ошибки Магуайра, и ассистентские подвиги Эдерсона, и много чего ещё. Всё это мы будем отслеживаться и помечать на графике, как только очередной прогноз оправдается (или нет).
Как думаете, сколько из 25 пунктов закроется в новом сезоне? Пишите в комментариях. А ещё предлагайте свои варианты, что наверняка случится, как бы удивительно ни казалось на первый взгляд.
Похожую штуку мы делаем с чемпионатом России
Комментарии
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