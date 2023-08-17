Халка выбили из «южноамериканской ЛЧ». Но 4 экс-игрока РПЛ могут взять Кубок Либертадорес!

В Кубке Либертадорес – южноамериканском аналоге Лиги чемпионов – прошли матчи 1/8 финала. В первом раунде плей-офф приняли участие команды, в заявках которых находятся почти полтора десятка экс-игроков РПЛ. За трофей среди прочих боролся и Халк – пожалуй, самый звёздный легионер в истории чемпионатов России наряду с Вагнером Лавом. Однако для бывшего нападающего «Зенита» всё сложилось неудачно. Рассказываем, как выступили Халк и другие.

Вот результаты матчей 1/8 финала Кубка Либертадорес:

«Аргентинос Хуниорс» (Аргентина) – «Флуминенсе» (Бразилия) – 1:1 и 0:2;

«Ривер Плейт» (Аргентина) – «Интернасьонал» (Бразилия) – 2:1 и 1:2 по пен. 8:9;

«Боливар» (Боливия) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – 3:1 и 0:2 по пен. 5:4;

«Насьональ» (Уругвай) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) – 0:0 и 2:2 по пен. 2:4;

«Депортиво Перейра» (Колумбия) – «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – 1:0 и 1:1;

«Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия) – 0:1 и 0:0;

«Атлетико Насьональ» (Колумбия) – «Расинг» (Аргентина) – 4:2 и 0:3;

«Фламенго» (Бразилия) – «Олимпия» (Парагвай) – 1:0 и 1:3.

Халк, Лемос и Фукс уступили дорогу Мурило

Бразильские клубы доминируют в Южной Америке. В последние четыре сезона Кубок Либертадорес выигрывали «Фламенго» (2019 и 2022) и «Палмейрас» (2020 и 2021). Да и в первом раунде плей-офф нынешнего турнира 6 из 16 команд представляли эту страну.

Неудивительно, что в 1/8 финала одна из пар оказалась чисто бразильской – «Атлетико Минейро» против «Палмейраса». В составе первых есть Халк, а также Бруно Фукс (арендован у ЦСКА) и экс-защитник «Рубина» Маурисио Лемос. За вторых играет бывший защитник «Локомотива» Мурило.

В чемпионате Бразилии успешнее «Палмейрас», который после 19 туров занимает второе место, правда, с отставанием от лидера «Ботафого» в 13 очков. «Атлетико Минейро» переживает очень плохой сезон, находится на 10-м месте. После назначения главным тренером легендарного Луиса Фелипе Сколари дела пошли совсем плохо. Первая игра с «Палмейрасом» продлила безвыигрышную серию «петушков» до 10 матчей во всех турнирах.

В этом противостоянии всё решил один гол. Дома команда Халка уступила со счётом 0:1, а на выезде сыграла вничью 0:0. Единственный мяч ударом с подбора в касание забил полузащитник Рафаэль Вейга – звезда «Палмейраса».

Халк и Мурило провели оба матча с первой и до последней минуты. Лемос в первой встрече остался в запасе, а во второй вышел на замену и сыграл около часа. Фукс не попадал в заявку после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил месяц в июне-июле.

Халк вообще-то по-прежнему хорош в свои 37 лет. В этом сезоне в 27 матчах Кубка Либертадорес и Серии А он забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Но с «Палмейрасом» не смог сделать разницу. В первой игре нанёс пять ударов (0 в створ), отдал три паса под удар и совершил три успешные обводки за девять попыток. В ответной встрече пробил четыре раза (в створ, опять же, 0), отдал один пас под удар и совершил три неудачные попытки обыгрыша. Этого было мало. Выходит, бывший защитник «Локомотива» справился с экс-нападающим «Зенита».

Халк Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Айртон, Пабло и Варела пережили позор в Парагвае

«Фламенго» по традиции считался одним из фаворитов Кубка Либертадорес. Клуб из Рио-де-Жанейро пытался усилиться под плей-офф турнира Венделом из «Зенита», но не потянул дорогостоящий трансфер. Тем не менее в заявке «Фла» и без Вендела хватает экс-легионеров РПЛ: Айртон («Спартак»), Пабло («Локомотив»), Гильермо Варела («Динамо»).

«Фламенго» занимает четвёртое место в чемпионате Бразилии, но отстаёт всего на два очка от идущего вторым «Палмейраса». Казалось, команда на ходу, а соперник в 1/8 финала вполне проходимый – «Олимпия». По стоимости состава «Фла» превосходит парагвайский клуб в шесть раз! Вот только в футболе иногда происходят чудеса, и это был тот самый случай.

Дома «Фламенго» победил со счётом 1:0 благодаря голу Бруно Энрике. Айртон отыграл все 90+ минут, а Пабло и Варела остались на скамейке. В Парагвае тот же Бруно Энрике вывел бразильцев вперёд уже на восьмой минуте. Видимо, после этого команда Хорхе Сампаоли поверила, что соперник «сыграл в ящик», и потеряла концентрацию. Один хороший кросс в первом тайме и два классных угловых во втором помогли «Олимпии» сотворить сенсацию. «Фла» с позором выбывает из турнира. Айртон появился на поле на 77-й минуте при счёте 2:1, а Пабло и Варела снова остались в запасе.

Айртон (с мячом) Фото: Wagner Meier/Getty Images

Вандерсон и Луис Адриано против Рондона, Краневиттера и Мамманы — какая драма!

Противостояние аргентинского гранда «Ривер Плейт» с бразильским «Интернасьоналом» получилось «самым российским». В нём поучаствовали пять бывших игроков РПЛ. Экс-легионеры «Зенита» Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Саломон Рондон (форвард выступал ещё и за «Рубин» с ЦСКА) были в составе «Ривер Плейт». А за «Интернасьонал» сыграли экс-вингер «Краснодара» Вандерсон и бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано.

«Ривер Плейт» выиграл завершившийся в июле чемпионат Аргентины, тогда как «Интернасьонал» занимает лишь 13-е место в Серии А. Но в Кубке Либертадорес удачливее оказались бразильцы. Хотя первый матч в Буэнос-Айресе выиграли хозяева – 2:1. В той встрече Вандерсон вышел в основе, Луис Адриано – на замену, Краневиттер и Рондон остались в запасе, а Маммана, которого продолжают мучить травмы, не попал в заявку.

В ответном матче «Интернасьонал» забил два гола после перерыва, но на 90-й минуте «Ривер Плейт» спас Роберт Рохас. Всё решила серия пенальти, которая растянулась на 20 (!) ударов. Решающий промах допустил тот же Рохас – попал в перекладину. После чего голкипер хозяев Серхио Рочет принёс своим ударом победу хозяевам. У бразильцев снова вышел в основе Вандерсон и на замену Луис Адриано (он, к слову, реализовал 11-метровый в серии). У аргентинцев Краневиттер и Рондон так же просидели весь матч на скамейке, а Маммана отсутствовал.

Луис Адриано Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Команде Рохо повезло в битве с уругвайцами

Защитник Маркос Рохо, в чьей карьере были «Спартак» и «Манчестер Юнайтед», продолжает биться за трофей. Его «Бока Хуниорс» прошёл уругвайский «Насьональ». Тут тоже всё решили 11-метровые.

У «Бока Хуниорс» получился не очень хороший сезон – команда финишировала лишь седьмой в чемпионате Аргентины. Однако с уругвайцами кое-как справились. Первый матч завершился нулевой ничьей (Рохо вышел на замену за 10 минут до конца), а во втором аргентинцы дважды вели, но соперник оба раза отыгрывался. В серии пенальти хватило девяти ударов: хозяева допустили один промах, гости – два. Рохо в ответной встрече попал в основу и провёл на поле 71 минуту.

Маркос Рохо Фото: Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В четвертьфиналах Кубка Либертадорес сыграют:

«Боливар» – «Интернасьонал»;

«Депортиво Перейра» – «Палмейрас»;

«Бока Хуниорс» – «Расинг»;

«Флуминенсе» – «Олимпия».

Первые матчи пройдут 22–24 августа, ответные – 29–31 августа.