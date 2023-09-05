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Чемпионат Испании — 2022/2023, Ла Лига, 4-й тур, обзор, гол Беллингема, «Реал», отмена матча «Атлетико», «Барса», видео

Скандал с отменой матча «Атлетико» и супергол в ворота «Барсы». Чем запомнился тур Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Скандал с отменой матча «Атлетико»
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В «Жироне» произошло красивое возвращение, игрок «Вильярреала» слегка сошёл с ума.

В испанской Ла Лиге завершился 4-й тур. Он запомнился триумфальным возвращением старого героя «Жироны», очередным победным голом Джуда Беллингема и глупейшим удалением игрока «Вильярреала». Рассказываем подробнее.

Момент тура: победный гол Порту на последних минутах в первом матче после возвращения в «Жирону»

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Порту – 88'    

Порту сделал себе имя именно в «Жироне» — он был одним из главных элементов команды Пабло Мачина, которая впервые в истории завоевала право играть в высшем испанском дивизионе и вполне неплохо пошумела в дебютном сезоне в элите. Затем форварда забрал «Реал Сосьедад», чуть позже был «Хетафе», а под занавес трансферного окна испанец вернулся в «Жирону» и соорудил красивейшую историю всего через пару дней после перехода.

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Каталонцы едва не поделили очки на «Монтиливи» с «Лас-Пальмасом», но точный удар Порту головой из пределов вратарской на 88-й минуте снял вопросы о победителе. Радости болельщиков «Жироны» не было предела, а сам нападающий, появившийся на поле всего за 15 минут до окончания основного времени, отпраздновал событие поцелуем эмблемы.

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«Жирона» пока приятно удивляет: после четырёх туров команда делит второе место с соседями из «Барселоны», имея 10 очков в активе.

Спаситель тура: Джуд Беллингем («Реал»)

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 11'     1:1 Хоселу – 47'     2:1 Беллингем – 90+5'    

На первом месте находится мадридский «Реал», который, несмотря на отсутствие очковых потерь, по игре пока не убеждает. Вот и домашнюю встречу с «Хетафе» футболисты Карло Анчелотти начали невнятно, пропустив уже на 11-й минуте после ошибки в обороне.

Отыграться удалось в начале второго тайма усилиями Хоселу, но выйти вперёд никак не получалось вплоть до 90+5-й минуты. Тогда и сказал своё слово Джуд Беллингем, который оказался расторопнее всех на добивании после удара Васкеса и стал автором победного гола «Реала» в третьем туре подряд.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Англичанин забил уже пять голов в этом сезоне, благодаря чему является лидером гонки бомбардиров Ла Лиги после четырёх туров. Интересно, что бы мадридцы делали без подвигов своей юной звёздочки?

Герой тура: Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»)

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
5 : 3
Гранада
Гранада
1:0 Кубо – 9'     1:1 Ле Норман – 35'     2:1 Кубо – 44'     3:1 Субименди – 59'     4:1 Барренечеа – 67'     5:1 Бош – 76'     5:2 Бое – 83'     5:3 Сарагоса – 90+9'    

Своя юная звёздочка есть и у другого «Реала». Японец в этом сезоне выделяется на фоне партнёров, что в очередной раз и продемонстрировал в игре с «Гранадой». К перерыву на табло горел счёт 2:1, и оба гола «Сосьедада» были на счету Кубо. Второй получился особенно зрелищным: пусть и не без помощи рикошета, мяч после удара нападающего описал красивую дугу и упал в дальний угол ворот.

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Во втором тайме активность японца привела к ещё одному голу: после прострела Кубо мяч встретился с Мики Бошем и отскочил от него в ворота. Обеспечив комфортное для своей команды преимущество в четыре мяча, Такефуса пошёл отдыхать. «Сосьедад» же, пусть и слегка расслабился в концовке, всё же довёл дело до первой победы в сезоне.

Глупость тура: Альфонсо Педраса («Вильярреал»)

Испания - Примера . 4-й тур
01 сентября 2023, пятница. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Сёрлот – 10'     1:1 Рамос – 18'     2:1 Мачис – 30'     3:1 Мачис – 50'    
Удаления: нет / Педраса – 22'

«Вильярреал» дважды проиграл на старте сезона, поэтому в Кадисе команде Кике Сетьена необходимо было добывать максимум очков. Гости начали с быстрого гола: уже на 10-й минуте счёт открыл Александр Сёрлот. Однако меньше чем через 10 минут «Кадис» отыгрался, а вскоре вообще остался в большинстве.

Непонятно, что было в голове у Альфонсо Педрасы, когда он в одной из пауз боднул Ивана Алехо. Арбитр не задумываясь показал левому защитнику «Вильярреала» красную карточку, и команда осталась вдесятером.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Вскоре игру из-за травмы покинул Сёрлот, после чего гости совсем расклеились. «Кадис» же воспользовался ситуацией и благодаря дублю Дарвина Мачиса завоевал вторую победу в сезоне.

А удаление Педрасы стало проблемой не только для «Вильярреала», но в частности для Сетьена. Спустя четыре дня после матча тренера уволили.

Кике Сетьен

Кике Сетьен

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Голы тура: Виллиан Жозе («Бетис») и Чими Авила («Осасуна»)

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Жозе – 53'    

Ходили слухи, что Виллиан Жозе может покинуть «Бетис», но бразилец остался и приносит результат. Мяч в ворота «Райо Вальекано» стал для него третьим в этом сезоне, что уже на один больше, чем за весь предыдущий чемпионат. И во второй раз гол Жозе оказывается для «вердибланкос» победным — Столе Димитриевски ничего не смог поделать с филигранным ударом форварда со штрафного.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 45+1'     1:1 Авила – 76'     1:2 Левандовски – 85'    
Удаления: Катена – 84' / нет

Гол Авилы мог спасти для «Осасуны» ничью в матче с «Барселоной», если бы не пенальти в конце встречи, заработанный и реализованный Робертом Левандовским. Но удар аргентинца тоже вышел на загляденье: Чими своим ударом обвёл сразу троих игроков соперника и оставил не у дел одного из лучших вратарей лиги Марка-Андре тер Штегена, которому только и оставалось неподвижно наблюдать за отскоком мяча от штанги в сетку.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Остальные матчи 4-го тура Ла Лиги

«Алавес» — «Валенсия»

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Озкачар – 6'    

Судьба встречи решилась в самом её начале. На пятой минуте голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили потащил пенальти в исполнении Кике, но уже через минуту был вынужден вынимать мяч из своих ворот после срезки от собственного защитника Дженка Озкачара.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Мальорка» — «Атлетик»

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао

В каждом туре этого сезона было зафиксировано по одной безголевой ничьей. На этот раз со счётом 0:0 закончилась встреча «Мальорки» и «Атлетика», которые за весь матч не создали практически ни одного опасного момента. Однажды, правда, мяч побывал в воротах гостей, но гол после розыгрыша стандарта был отменён из-за офсайда.

«Альмерия» — «Сельта»

Испания - Примера . 4-й тур
01 сентября 2023, пятница. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 3
Сельта
Виго
0:1 Нуньес – 24'     0:2 Ларсен – 33'     1:2 Акьем – 54'     2:2 Аррибас – 68'     2:3 Сведберг – 87'    

Битва аутсайдеров получилась результативной. Гости вели с преимуществом в два мяча, затем «Альмерия» смогла отыграться. Но победа всё-таки осталась за «Сельтой»: на 87-й минуте 19-летний полузащитник Уиллот Сведберг установил окончательный счёт встречи.

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«Атлетико» — «Севилья»

А вот этим командам отношения придётся выяснить в другой раз — матч отменили из-за угрозы мощного ливня, которого, однако, на момент предполагаемого начала игры не наблюдалось.

Стадион «Ванда Метрополитано»

Стадион «Ванда Метрополитано»

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Боссов «Атлетико», кстати, решение о переносе матча взбесило. Они считают себя жертвами, поскольку команда находится в отличной форме, у соперника проблемы, а на стадионе ожидался аншлаг.

Турнирная таблица Ла Лиги после четырёх туров

Расписание матчей 5-го тура Ла Лиги

15 сентября (пятница)
«Райо Вальекано» — «Алавес»

16 сентября (суббота)
«Атлетик» — «Кадис»
«Валенсия» — «Атлетико»
«Сельта» — «Мальорка»
«Барселона» — «Бетис»

17 сентября (воскресенье)
«Хетафе» — «Осасуна»
«Вильярреал» — «Альмерия»
«Севилья» — «Лас-Пальмас»
«Реал» — «Реал Сосьедад»

18 сентября (понедельник)
«Гранада» — «Жирона»

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