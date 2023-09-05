Скандал с отменой матча «Атлетико» и супергол в ворота «Барсы». Чем запомнился тур Ла Лиги

В испанской Ла Лиге завершился 4-й тур. Он запомнился триумфальным возвращением старого героя «Жироны», очередным победным голом Джуда Беллингема и глупейшим удалением игрока «Вильярреала». Рассказываем подробнее.

Момент тура: победный гол Порту на последних минутах в первом матче после возвращения в «Жирону»

Порту сделал себе имя именно в «Жироне» — он был одним из главных элементов команды Пабло Мачина, которая впервые в истории завоевала право играть в высшем испанском дивизионе и вполне неплохо пошумела в дебютном сезоне в элите. Затем форварда забрал «Реал Сосьедад», чуть позже был «Хетафе», а под занавес трансферного окна испанец вернулся в «Жирону» и соорудил красивейшую историю всего через пару дней после перехода.

Каталонцы едва не поделили очки на «Монтиливи» с «Лас-Пальмасом», но точный удар Порту головой из пределов вратарской на 88-й минуте снял вопросы о победителе. Радости болельщиков «Жироны» не было предела, а сам нападающий, появившийся на поле всего за 15 минут до окончания основного времени, отпраздновал событие поцелуем эмблемы.

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«Жирона» пока приятно удивляет: после четырёх туров команда делит второе место с соседями из «Барселоны», имея 10 очков в активе.

Спаситель тура: Джуд Беллингем («Реал»)

На первом месте находится мадридский «Реал», который, несмотря на отсутствие очковых потерь, по игре пока не убеждает. Вот и домашнюю встречу с «Хетафе» футболисты Карло Анчелотти начали невнятно, пропустив уже на 11-й минуте после ошибки в обороне.

Отыграться удалось в начале второго тайма усилиями Хоселу, но выйти вперёд никак не получалось вплоть до 90+5-й минуты. Тогда и сказал своё слово Джуд Беллингем, который оказался расторопнее всех на добивании после удара Васкеса и стал автором победного гола «Реала» в третьем туре подряд.

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Англичанин забил уже пять голов в этом сезоне, благодаря чему является лидером гонки бомбардиров Ла Лиги после четырёх туров. Интересно, что бы мадридцы делали без подвигов своей юной звёздочки?

Герой тура: Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»)

Своя юная звёздочка есть и у другого «Реала». Японец в этом сезоне выделяется на фоне партнёров, что в очередной раз и продемонстрировал в игре с «Гранадой». К перерыву на табло горел счёт 2:1, и оба гола «Сосьедада» были на счету Кубо. Второй получился особенно зрелищным: пусть и не без помощи рикошета, мяч после удара нападающего описал красивую дугу и упал в дальний угол ворот.

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Во втором тайме активность японца привела к ещё одному голу: после прострела Кубо мяч встретился с Мики Бошем и отскочил от него в ворота. Обеспечив комфортное для своей команды преимущество в четыре мяча, Такефуса пошёл отдыхать. «Сосьедад» же, пусть и слегка расслабился в концовке, всё же довёл дело до первой победы в сезоне.

Глупость тура: Альфонсо Педраса («Вильярреал»)

«Вильярреал» дважды проиграл на старте сезона, поэтому в Кадисе команде Кике Сетьена необходимо было добывать максимум очков. Гости начали с быстрого гола: уже на 10-й минуте счёт открыл Александр Сёрлот. Однако меньше чем через 10 минут «Кадис» отыгрался, а вскоре вообще остался в большинстве.

Непонятно, что было в голове у Альфонсо Педрасы, когда он в одной из пауз боднул Ивана Алехо. Арбитр не задумываясь показал левому защитнику «Вильярреала» красную карточку, и команда осталась вдесятером.

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Вскоре игру из-за травмы покинул Сёрлот, после чего гости совсем расклеились. «Кадис» же воспользовался ситуацией и благодаря дублю Дарвина Мачиса завоевал вторую победу в сезоне.

А удаление Педрасы стало проблемой не только для «Вильярреала», но в частности для Сетьена. Спустя четыре дня после матча тренера уволили.

Кике Сетьен Фото: Fran Santiago/Getty Images

Голы тура: Виллиан Жозе («Бетис») и Чими Авила («Осасуна»)

Ходили слухи, что Виллиан Жозе может покинуть «Бетис», но бразилец остался и приносит результат. Мяч в ворота «Райо Вальекано» стал для него третьим в этом сезоне, что уже на один больше, чем за весь предыдущий чемпионат. И во второй раз гол Жозе оказывается для «вердибланкос» победным — Столе Димитриевски ничего не смог поделать с филигранным ударом форварда со штрафного.

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Гол Авилы мог спасти для «Осасуны» ничью в матче с «Барселоной», если бы не пенальти в конце встречи, заработанный и реализованный Робертом Левандовским. Но удар аргентинца тоже вышел на загляденье: Чими своим ударом обвёл сразу троих игроков соперника и оставил не у дел одного из лучших вратарей лиги Марка-Андре тер Штегена, которому только и оставалось неподвижно наблюдать за отскоком мяча от штанги в сетку.

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Остальные матчи 4-го тура Ла Лиги

«Алавес» — «Валенсия»

Судьба встречи решилась в самом её начале. На пятой минуте голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили потащил пенальти в исполнении Кике, но уже через минуту был вынужден вынимать мяч из своих ворот после срезки от собственного защитника Дженка Озкачара.

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«Мальорка» — «Атлетик»

В каждом туре этого сезона было зафиксировано по одной безголевой ничьей. На этот раз со счётом 0:0 закончилась встреча «Мальорки» и «Атлетика», которые за весь матч не создали практически ни одного опасного момента. Однажды, правда, мяч побывал в воротах гостей, но гол после розыгрыша стандарта был отменён из-за офсайда.

«Альмерия» — «Сельта»

Битва аутсайдеров получилась результативной. Гости вели с преимуществом в два мяча, затем «Альмерия» смогла отыграться. Но победа всё-таки осталась за «Сельтой»: на 87-й минуте 19-летний полузащитник Уиллот Сведберг установил окончательный счёт встречи.

«Атлетико» — «Севилья»

А вот этим командам отношения придётся выяснить в другой раз — матч отменили из-за угрозы мощного ливня, которого, однако, на момент предполагаемого начала игры не наблюдалось.

Стадион «Ванда Метрополитано» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Боссов «Атлетико», кстати, решение о переносе матча взбесило. Они считают себя жертвами, поскольку команда находится в отличной форме, у соперника проблемы, а на стадионе ожидался аншлаг.

Расписание матчей 5-го тура Ла Лиги

15 сентября (пятница)

«Райо Вальекано» — «Алавес»

16 сентября (суббота)

«Атлетик» — «Кадис»

«Валенсия» — «Атлетико»

«Сельта» — «Мальорка»

«Барселона» — «Бетис»

17 сентября (воскресенье)

«Хетафе» — «Осасуна»

«Вильярреал» — «Альмерия»

«Севилья» — «Лас-Пальмас»

«Реал» — «Реал Сосьедад»

18 сентября (понедельник)

«Гранада» — «Жирона»