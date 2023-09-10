10 лучших талантов мира до 21 года. Кто получит «Золотой мяч» для молодых?

Вместе с главной церемонией года — вручением «Золотого мяча» — пройдёт ещё одна. В 2018 году France Football начал вручать трофей Раймона Копа — награду для лучшего молодого игрока года, не достигшего 21 года. Вот предыдущие победители:
- Килиан Мбаппе — 118 очков, 2018 год.
- Маттейс де Лигт — 58 очков, 2019 год.
- Педри — 89 очков, 2021 год.
- Гави — 59 очков, 2022 год.
Как будет обстоять дело в этом году? Предлагаем вам самим выбрать вашего фаворита.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, у кого из молодых талантов, по вашему мнению, наибольшие шансы на трофей.
Джуд Беллингем — полузащитник, 20 лет (Англия/«Боруссия»/«Реал»)
Кроме сумасшедших 5+1 в первых четырёх матчах в Испании, у Джуда Беллингема, вообще-то, был ещё и очень уверенный прошлый сезон: закрепился в роли лидера «Боруссии», повёл за собой и Англию — на чемпионате мира. Сила этого парня в сумасшедшей менталке и универсальности на поле: антропометрия позволяет цепляться за единоборства, скорость и ловкость — играть ближе к атаке, навыки отбора — помогать и в защите. А ментальная составляющая помогает без проблем адаптироваться и становиться лидером в любом коллективе. Вау-игрок и лучший трансфер «Реала» за последние несколько трансферных окон. Сейчас он тащит его чуть ли не в одиночку.
Статистика в прошлом сезоне: 42 матча, 14 голов, 7 ассистов
Трофеи/награды: лучший игрок сезона в Бундеслиге
Гави — полузащитник, 19 лет (Испания/«Барселона»)
Гави снова номинирован! Сумасшедшая отдача по ходу всего сезона и за клуб, и за сборную на чемпионате мира дают свои плоды — Хави доволен игрой, Гави получает лидирующие позиции в клубе. Но нынешний сезон всё-таки уже не назвать таким же ярким: та вспышка, что была в прошлой кампании, прошла — игрок себя показал, и удивлять ему нас пока больше нечем.
Статистика в прошлом сезоне: 49 матчей, 3 гола, 7 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании
Эдуарду Камавинга — полузащитник, 20 лет (Франция/«Реал»)
Камавинга не блистал в прошлом сезоне, но в этом стал ключевым игроком в «Реале». Хотя начинал вообще под Тчуамени на скамейке. Травма и неуверенная игра Менди дали шанс на необычную игровую практику — в роли левого защитника. И внезапно, даже для тренера, француз заиграл. Качества опорного полузащитника — быстрое принятие решений и отбор — помогли уверенно заиграть и стать исключительной опцией для Карло Анчелотти.
Статистика в прошлом сезоне: 59 матчей, 2 ассиста
Трофеи/награды: обладатель Кубка Испании, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, финалист чемпионата мира
Джамал Мусиала — полузащитник, 20 лет (Германия/«Бавария»)
Сумасшедший старт сезона: до начала чемпионата мира Джамал шёл первым в топ-5 чемпионатов по системе «гол+пас». И менее убедительная статистика после — 4+6 во второй половине. Но при этом решающий гол в последнем матче Бундеслиги, позволивший «Баварии» стать чемпионом в сумасшедшей развязке. В общем, этот сезон можно точно назвать лучшим в карьере Джамала.
Статистика в прошлом сезоне: 47 матчей, 16 голов, 16 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии
Ксави Симонс — полузащитник, 20 лет (Нидерланды/«ПСЖ»/ПСВ, «РБ Лейпциг»)
Карьера Ксави в Париже не складывалась, переход в ПСВ на правах свободного агента выглядел прекрасным решением для получения игровой практики. Симонс великолепно адаптировался и с ходу образовал мощнейшую связку с Люком де Йонгом. Начал подключаться из глубины, забивать, ассистировать. В конце концов, стал лучшим бомбардиром чемпионата! «ПСЖ» мимо такого перформанса пройти не мог, поэтому выкупил обратно своего бывшего футболиста и отправил его в другую командировку — в «РБ Лейпциг».
Статистика в прошлом сезоне: 48 матчей, 22 гола, 12 ассистов
Трофеи/награды: лучший бомбардир Эредивизии, талант года в Эредивизии, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов
Педри — полузащитник, 20 лет (Испания/«Барселона»)
Обладатель награды-2021 не сдал нисколько. Педри — всемирно известный футболист и ключевой игрок «Барселоны». Обычно награды таланта года (что трофей Копы, что Golden Boy) не вручают дважды одному и тому же, поэтому Педри вряд ли находится в списке фаворитов в этом году. Плюс весенняя травма, выбившая из колеи на ключевые матчи концовки, не даст ему дополнительных шансов на победу. Хотя сейчас он снова тащит «Барсу».
Статистика в прошлом сезоне: 35 матчей, 7 голов, 1 ассист
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании
Алехандро Бальде — крайний защитник, 19 лет (Испания/«Барселона»)
Бальде в этом сезоне тоже выстрелил сильно. Возможно, даже сильнее Хойлунна. С прошлого сезона Хави поднял испанца из второй команды — на замену Жорди Альбе. Бальде не разочаровал и уже во втором матче отдал ассист на первый гол Левандовского. Затем и вовсе отобрал у Альбы минуты и получил вызов на ЧМ-2022. С нового сезона Хави, по сообщениям каталонских СМИ, вообще планирует перестроить команду таким образом, что Бальде будет получать кучу пространства на левом фланге и, по сути, один отвечать за него.
Статистика в прошлом сезоне: 44 матча, 1 гол, 7 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании
Антониу Силва — защитник, 19 лет (Португалия/«Бенфика»)
Антониу Силва уже известен в широких кругах, это открытие «Бенфики». Засиял в прошлом сезоне: в августе дебютировал и с ходу показал приличную статистику, Роджер Шмидт продолжил доверять парню и выпустил даже в группе Лиги чемпионов. Парень выбрал своим ориентиром Рубена Диаша, и у них действительно есть немало схожего: антропометрия, 66-й номер (такой же был у Диаша в «Бенфике»), неплохая техника для центрального защитника и мобильность. Осталось набрать массу и опыта.
Статистика в прошлом сезоне: 46 матчей, 5 голов
Трофеи/награды: чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Португалии
Расмус Хойлунн — нападающий, 20 лет (Дания/«Аталанта», «Манчестер Юнайтед»)
Расмус Хойлунн — нападающий, 20 лет (Дания/«Аталанта», «Манчестер Юнайтед»)
Датчанин провёл сильный прошлый сезон: сначала блеснул в австрийском «Штурме» (8 матчей, 6 голов и 3 ассиста), затем успел в летнее окно уехать к Гасперини в «Аталанту». И заиграл там настолько хорошо, что уже в этом году перешёл в «Манчестер Юнайтед» аж за € 75 млн. В Италии у Расмуса 10+4 по гол+пас в 34 играх (1834 минуты). Вот тут мы писали, в чём его уникальность.
Статистика в прошлом сезоне: 42 матча, 16 голов, 7 ассистов
Трофеи/награды: —
Элье Ваи — нападающий, 20 лет (Франция/«Монпелье», «Ланс»)
Главный лидер и открытие «Монпелье» разорвал чемпионат Франции. Элье повышал планку каждый сезон: 3 гола в сезоне-2020/2021, 10 голов в 2021/2022, и, наконец, 19+6 в прошлом сезоне. Самая яркая вспышка случилась в игре с «Лионом», когда Ваи на пару с Александром Ляказеттом оформили по покеру! Этим летом у Элье нашёлся новый вызов — переход в «Ланс».
Статистика в прошлом сезоне: 33 матча, 19 голов, 6 ассистов
Трофеи/награды: —
- 10 сентября 2023
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:07
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:21
-
09:16
-
09:11
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
06:44
-
06:30
-
06:11
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
04:49
-
04:37
-
04:16
-
02:59