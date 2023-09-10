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Трофей Копа — 2023: Джуд Беллингем, Джамал Мусиала, Гави, Педри, кто станет лучшим молодым футболистом года, рейтинг

10 лучших талантов мира до 21 года. Кто получит «Золотой мяч» для молодых?
Александр Мулянов
10 лучших талантов мира до 21 года
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Кажется, Беллингем — главный фаворит на трофей Раймона Копа.

Вместе с главной церемонией года — вручением «Золотого мяча» — пройдёт ещё одна. В 2018 году France Football начал вручать трофей Раймона Копа — награду для лучшего молодого игрока года, не достигшего 21 года. Вот предыдущие победители:

  1. Килиан Мбаппе — 118 очков, 2018 год.
  2. Маттейс де Лигт — 58 очков, 2019 год.
  3. Педри — 89 очков, 2021 год.
  4. Гави — 59 очков, 2022 год.

Как будет обстоять дело в этом году? Предлагаем вам самим выбрать вашего фаворита.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, у кого из молодых талантов, по вашему мнению, наибольшие шансы на трофей.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие молодые футболисты 2023 года
Джуд Беллингем
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
1 место

Джуд Беллингем — полузащитник, 20 лет (Англия/«Боруссия»/«Реал»)

Кроме сумасшедших 5+1 в первых четырёх матчах в Испании, у Джуда Беллингема, вообще-то, был ещё и очень уверенный прошлый сезон: закрепился в роли лидера «Боруссии», повёл за собой и Англию — на чемпионате мира. Сила этого парня в сумасшедшей менталке и универсальности на поле: антропометрия позволяет цепляться за единоборства, скорость и ловкость — играть ближе к атаке, навыки отбора — помогать и в защите. А ментальная составляющая помогает без проблем адаптироваться и становиться лидером в любом коллективе. Вау-игрок и лучший трансфер «Реала» за последние несколько трансферных окон. Сейчас он тащит его чуть ли не в одиночку.

Статистика в прошлом сезоне: 42 матча, 14 голов, 7 ассистов
Трофеи/награды: лучший игрок сезона в Бундеслиге

Гави
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
2 место

Гави — полузащитник, 19 лет (Испания/«Барселона»)

Гави снова номинирован! Сумасшедшая отдача по ходу всего сезона и за клуб, и за сборную на чемпионате мира дают свои плоды — Хави доволен игрой, Гави получает лидирующие позиции в клубе. Но нынешний сезон всё-таки уже не назвать таким же ярким: та вспышка, что была в прошлой кампании, прошла — игрок себя показал, и удивлять ему нас пока больше нечем.

Статистика в прошлом сезоне: 49 матчей, 3 гола, 7 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании

Эдуардо Камавинга
Фото: Angel Martinez/Getty Images
3 место

Эдуарду Камавинга — полузащитник, 20 лет (Франция/«Реал»)

Камавинга не блистал в прошлом сезоне, но в этом стал ключевым игроком в «Реале». Хотя начинал вообще под Тчуамени на скамейке. Травма и неуверенная игра Менди дали шанс на необычную игровую практику — в роли левого защитника. И внезапно, даже для тренера, француз заиграл. Качества опорного полузащитника — быстрое принятие решений и отбор — помогли уверенно заиграть и стать исключительной опцией для Карло Анчелотти.

Статистика в прошлом сезоне: 59 матчей, 2 ассиста
Трофеи/награды: обладатель Кубка Испании, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, финалист чемпионата мира

Джамал Мусиала
Фото: Koji Watanabe/Getty Images
4 место

Джамал Мусиала — полузащитник, 20 лет (Германия/«Бавария»)

Сумасшедший старт сезона: до начала чемпионата мира Джамал шёл первым в топ-5 чемпионатов по системе «гол+пас». И менее убедительная статистика после — 4+6 во второй половине. Но при этом решающий гол в последнем матче Бундеслиги, позволивший «Баварии» стать чемпионом в сумасшедшей развязке. В общем, этот сезон можно точно назвать лучшим в карьере Джамала.

Статистика в прошлом сезоне: 47 матчей, 16 голов, 16 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Германии, обладатель Суперкубка Германии

Ксави Симонс
Фото: Andreas Rentz/Getty Images
5 место

Ксави Симонс — полузащитник, 20 лет (Нидерланды/«ПСЖ»/ПСВ, «РБ Лейпциг»)

Карьера Ксави в Париже не складывалась, переход в ПСВ на правах свободного агента выглядел прекрасным решением для получения игровой практики. Симонс великолепно адаптировался и с ходу образовал мощнейшую связку с Люком де Йонгом. Начал подключаться из глубины, забивать, ассистировать. В конце концов, стал лучшим бомбардиром чемпионата! «ПСЖ» мимо такого перформанса пройти не мог, поэтому выкупил обратно своего бывшего футболиста и отправил его в другую командировку — в «РБ Лейпциг».

Статистика в прошлом сезоне: 48 матчей, 22 гола, 12 ассистов
Трофеи/награды: лучший бомбардир Эредивизии, талант года в Эредивизии, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов

Педри
Фото: David Ramos/Getty Images
6 место

Педри — полузащитник, 20 лет (Испания/«Барселона»)

Обладатель награды-2021 не сдал нисколько. Педри — всемирно известный футболист и ключевой игрок «Барселоны». Обычно награды таланта года (что трофей Копы, что Golden Boy) не вручают дважды одному и тому же, поэтому Педри вряд ли находится в списке фаворитов в этом году. Плюс весенняя травма, выбившая из колеи на ключевые матчи концовки, не даст ему дополнительных шансов на победу. Хотя сейчас он снова тащит «Барсу».

Статистика в прошлом сезоне: 35 матчей, 7 голов, 1 ассист
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании

Алехандро Бальде
Фото: David Ramos/Getty Images
7 место

Алехандро Бальде — крайний защитник, 19 лет (Испания/«Барселона»)

Бальде в этом сезоне тоже выстрелил сильно. Возможно, даже сильнее Хойлунна. С прошлого сезона Хави поднял испанца из второй команды — на замену Жорди Альбе. Бальде не разочаровал и уже во втором матче отдал ассист на первый гол Левандовского. Затем и вовсе отобрал у Альбы минуты и получил вызов на ЧМ-2022. С нового сезона Хави, по сообщениям каталонских СМИ, вообще планирует перестроить команду таким образом, что Бальде будет получать кучу пространства на левом фланге и, по сути, один отвечать за него.

Статистика в прошлом сезоне: 44 матча, 1 гол, 7 ассистов
Трофеи/награды: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании

Антониу Силва
Фото: Octavio Passos/Getty Images
8 место

Антониу Силва — защитник, 19 лет (Португалия/«Бенфика»)

Антониу Силва уже известен в широких кругах, это открытие «Бенфики». Засиял в прошлом сезоне: в августе дебютировал и с ходу показал приличную статистику, Роджер Шмидт продолжил доверять парню и выпустил даже в группе Лиги чемпионов. Парень выбрал своим ориентиром Рубена Диаша, и у них действительно есть немало схожего: антропометрия, 66-й номер (такой же был у Диаша в «Бенфике»), неплохая техника для центрального защитника и мобильность. Осталось набрать массу и опыта.

Статистика в прошлом сезоне: 46 матчей, 5 голов
Трофеи/награды: чемпион Португалии, обладатель Суперкубка Португалии

Расмус Хойлунн
Фото: Michael Steele/Getty Images
9 место

Расмус Хойлунн — нападающий, 20 лет (Дания/«Аталанта», «Манчестер Юнайтед»)

Расмус Хойлунн — нападающий, 20 лет (Дания/«Аталанта», «Манчестер Юнайтед»)

Датчанин провёл сильный прошлый сезон: сначала блеснул в австрийском «Штурме» (8 матчей, 6 голов и 3 ассиста), затем успел в летнее окно уехать к Гасперини в «Аталанту». И заиграл там настолько хорошо, что уже в этом году перешёл в «Манчестер Юнайтед» аж за € 75 млн. В Италии у Расмуса 10+4 по гол+пас в 34 играх (1834 минуты). Вот тут мы писали, в чём его уникальность.

Статистика в прошлом сезоне: 42 матча, 16 голов, 7 ассистов
Трофеи/награды:

Элье Ваи
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
10 место

Элье Ваи — нападающий, 20 лет (Франция/«Монпелье», «Ланс»)

Главный лидер и открытие «Монпелье» разорвал чемпионат Франции. Элье повышал планку каждый сезон: 3 гола в сезоне-2020/2021, 10 голов в 2021/2022, и, наконец, 19+6 в прошлом сезоне. Самая яркая вспышка случилась в игре с «Лионом», когда Ваи на пару с Александром Ляказеттом оформили по покеру! Этим летом у Элье нашёлся новый вызов — переход в «Ланс».

Статистика в прошлом сезоне: 33 матча, 19 голов, 6 ассистов
Трофеи/награды:

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