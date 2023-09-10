10 лучших талантов мира до 21 года. Кто получит «Золотой мяч» для молодых?

Вместе с главной церемонией года — вручением «Золотого мяча» — пройдёт ещё одна. В 2018 году France Football начал вручать трофей Раймона Копа — награду для лучшего молодого игрока года, не достигшего 21 года. Вот предыдущие победители:

Килиан Мбаппе — 118 очков, 2018 год. Маттейс де Лигт — 58 очков, 2019 год. Педри — 89 очков, 2021 год. Гави — 59 очков, 2022 год.

Как будет обстоять дело в этом году? Предлагаем вам самим выбрать вашего фаворита.

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, у кого из молодых талантов, по вашему мнению, наибольшие шансы на трофей.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.