Легенды «Спартака» разобрались с командой Карреры. Но какой гол забила сборная мира!

РФС провернул красивую историю. Вместе с Олегом Цымбаларём, сыном легендарного футболиста «Спартака», они провели матч памяти Ильи Цымбаларя. Классное событие, собравшее на поле бывших звёзд красно-белых и великих легионеров российского футбола.

На поле вышли команда легенд «Спартака» и сборная мира. Красно-белых тренировали Олег Романцев и Станислав Черчесов, соперника — Массимо Каррера и Юрий Сёмин. С первых минут появилась целая россыпь звёзд: Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Андрей Ещенко, Александр Мостовой, Анатолий Тимощук, Эммануэль Эменике. Продолжать можно долго!

И тренеров, и футболистов ещё до матча не отпускали болельщики. Все хотели фото и автограф от легенд. Особенно тепло приняли Карреру, принёсшего «Спартаку» долгожданный титул РПЛ в сезоне-2016/2017. На фанатскую трибуну красно-белых вернулись активные болельщики, гнавшие команду вперёд. Как же приятно смотреть игру под такой антураж! А ещё фанаты подготовили перформанс в честь Ильи Цымбаларя.

Цымбаларь всегда выделялся эстетской игрой. Поэтому друзья, вышедшие на поле в честь экс-полузащитника «Спартака», играли так же. Красно-белые двигали мяч через короткие передачи, комбинируя и кружась. Особенно уверенно в такой игре себя ощущал Егор Титов — один из сильнейших плеймейкеров в российской истории.

Первый гол пришёл уже в начале первого тайма. Андрей Ещенко оказался в центре штрафной и переправил мяч в ворота сборной мира после паса от Алексея Мелёшина. Правда, в эпизоде был офсайд, но в такой вечер это не критически важно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А второй гол состоялся в середине первого тайма. Андрей Тихонов нашёл в центре штрафной Романа Павлюченко, форварду оставалось лишь точно пробить по воротам головой. Классный мяч от экс-игрока «Спартака» и «Тоттенхэма».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Скорости в матче были невысокие, но техника у всех участников игры до сих пор на месте. Да и суть игры не в результате, а в памяти, собрании всех друзей Цымбаларя и знаковых для «Спартака» и российского футбола фигур. Приятно наблюдать, как Араз Озбилиз и Андрей Тихонов смеются перед угловым, как Александр Гацкан летит в подкат под Олега Цымбаларя, будто это матч «Ростова» в Лиге чемпионов.

Не менее интересные события окружали ход матча! Любопытно смотрелись интервью в ходе игры, которые давали, например, Каррера, Тихонов и Аленичев. Игроки не забывали о болельщиках, раздавая автографы прямо у скамейки. А один из самых возрастных игроков на поле — Александр Мостовой — отыграл почти весь первый тайм, несмотря на проблемы со спиной. Легенда «Спартака» и «Сельты» не был слишком заметен, но Сёмин и Каррера не убирали его с поля.

На второй тайм вышел чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов и сразу подарил смешной момент. Массимо Каррера поприветствовал экс-игрока с бровки, схватив его за руку и не отпуская. Самедов посмеялся, но всё же вырвался на поле. Этот эпизод ещё раз подчеркнул дружеский характер встречи и отношение двух команд друг к другу. А на фанатскую трибуну «Спартака» поддержать отца пришёл действующий форвард красно-белых Павел Мелёшин.

Вторые 40 минут протекали в менее активном ритме. Всё же сказывалось, что играют ветераны, хоть тренеры и задействовали замены. А на 73-й минуте болельщики овациями встретили форварда Луиса Робсона, выступавшего за «Спартак» с 1997 по 2001 год. Ранее он не принимал участия в матчах легенд, это его дебют. Однако бразилец не успел отметиться полезными действиями.

Концовку встречи «сделал» Максим Ромащенко. Футболист, сыгравший за сборную мира, забил шедевральный гол. Белорусский игрок пробил с лёта, попав в верхний угол ворот Александра Филимонова. Но больше команды голами не порадовали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Встреча, прошедшая в память о Цымбаларе, определённо удалась. Приятно увидеть легенд в одном месте. Хочется верить, что не в последний раз!