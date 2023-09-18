10 топ-матчей вторника: старт Лиги чемпионов и дуэль «горячих» вратарей

Расписание на 19 сентября: старт Лиги чемпионов, Кубок России, а также хоккей и теннис.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 12:00: «Амур» — «Куньлунь Ред Стар», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой из «горячих» вратарей принесёт команде победу?

Несколько лет назад мы назвали бы это «дальневосточным дерби», но китайский клуб несколько лет квартирует в Мытищах и даже сменил конференцию из-за этого. На старте «Куньлунь» одержал несколько ярких побед благодаря своим вратарям, но в последних играх форварды соперников нашли ключ к Джереми Смиту и Мэтту Джурасику, которые до этого отражали по 40 бросков за матч. В «Амуре» на прошлой неделе свои первые матчи в роли стартового голкипера провёл Дмитрий Лозебников, и вратарь выиграл приз лучшего голкипера недели в лиге. Чьё вратарское кунг-фу окажется мощнее завтра в Хабаровске?

«Амур» — «Куньлунь Ред Стар» Фото: vk.com/hcamur

🎾 14:00*: Анна Калинская (Россия) — Чжу Линь (Китай, 2), Гуанчжоу, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская со вторым номером посева?

24-летняя Анна Калинская неплохо начала азиатскую серию турниров, дойдя в Осаке до 1/4 финала, где она уступила лишь будущей чемпионке Эшлин Крюгер. Теперь на старте турнира в Гуанчжоу россиянке предстоит помериться силами с китаянкой Чжу Линь, которая в той же Осаке добралась до финала. Линь на пять лет старше Анны и посеяна на домашнем турнире под вторым номером. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Сумеет ли Калинская преодолеть стартовый барьер?

Анна Калинская Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 15:00: «Краснодар» — «Динамо», Кубок России, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Краснодар» возьмёт реванш за обидный проигрыш в первом матче?

В первом матче команд в рамках Фонбет Кубка России случился настоящий спектакль. «Динамо» вырвало победу в компенсированное ко второму тайму время. Отличился уже экс-игрок бело-голубых – Арсен Захарян. Сколько всего уже поменялось! Теперь – ответный матч в Краснодаре. Быки вряд ли хотят уступать во второй раз подряд. Тем более что турнирная ситуация обязывает побеждать. Нас ждёт крутой матч!

«Краснодар» — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:15: «Балтика» — «Крылья Советов», Кубок России, группа C

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК Балтика Калининград Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Балтика» продолжит победную серию? Или «Крылья» уступят в четвёртый раз подряд?

«Балтика» — удивительная команда. В РПЛ калининградцы замыкают таблицу, а в Кубке – лидируют. Три победы в трёх играх. В группе с «Зенитом», «Крыльями» и «Ахматом». Как так? Узнать, действительно ли «Балтике» в Кубке помогает магия, можно по итогам встречи с «Крыльями». У самарцев всё наоборот: место в топ-5 в РПЛ, но три поражения в Кубке. Осинькину нужно срочно исправлять ситуацию, чтобы выйти в плей-офф. Тем любопытнее, что возьмёт вверх: удача «Балтики» или игровая форма «Крыльев»?

«Балтика» — «Крылья Советов» Фото: vk.com/fcbaltika

⚽️ 17:15: «Пари НН» — «Спартак», Кубок России, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторится ли безумный итог первого очного матча?

Первый матч «Спартака» и «Пари НН» в Кубке – шоу. Команды закончили игру со счётом 5:4, при этом ход встречи пережил два камбэка. Сначала «Пари НН» отыгрался с 1:3, сделав счёт 4:3. А затем уже «Спартак» забил два безответных мяча. Подарит ли игра в Нижнем Новгороде аналогичные эмоции? Предпосылки для этого есть. «Спартак» — весёлая и непредсказуемая команда, может выдать что угодно. А «Пари НН» дома – грозная сила. Так что матч получится нескучным.

«Пари НН» — «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:45: «Милан» — «Ньюкасл Юнайтед», Лига чемпионов, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возвращение «Ньюкасла» в Лигу чемпионов спустя 20 лет!

Мы ждали «Ньюкасл» в ЛЧ после прихода в клуб саудовских владельцев. Но не так быстро! Уже после первого полноценного сезона с шейхами «сороки» залетели в Лигу чемпионов. И попали в «группу смерти» с «ПСЖ», «Боруссией» и «Миланом». Стартует «Ньюкасл» именно в Италии. «Милан» — полуфиналист прошедшей ЛЧ. В текущем сезоне Серии А команда демонстрирует классный футбол (исключение – матч с «Интером»). «Ньюкасл» с ходу ждёт серьёзная проверка. Но для того, чтобы выходить из группы, необходимо побеждать в таких встречах. Однако «Милан» — небольшой фаворит игры. Получится ли у команды Эдди Хау забрать три очка в первом за 20 лет матче в ЛЧ?

«Милан» — «Ньюкасл Юнайтед» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Боруссия» Д, Лига чемпионов, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» стартует в Лиге чемпионов без Месси и Неймара. Мбаппе готов тащить парижан?

«ПСЖ» каждый год мечтает выиграть ЛЧ. Последние несколько лет команде не удавалось сделать это вместе с суперзвёздами – Неймаром и Лео Месси. Теперь обоих нет в Париже. Но остался Килиан Мбаппе. Сейчас француз – неоспоримый номер один. И именно ему тянуть «ПСЖ» к трофею. Стартует чемпион Франции домашним матчем с дортмундской «Боруссией». Не самый лёгкий соперник, но у «ПСЖ» в группе в целом нет проходных команд («Милан», «Ньюкасл»). Парижанам важно начать с победы. А «Боруссии» — зацепиться за очки с фаворитом группы. Ух, ожидается крутой матч!

«ПСЖ» — «Боруссия» Д Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 22:00: «Лацио» — «Атлетико», Лига чемпионов, 1-й тур

Интрига: встреча Симеоне с одним из главных клубов игровой карьеры

Вывеска «Лацио» — «Атлетико» — трибьют главному тренеру мадридцев Диего Симеоне. Именно эти два клуба – главные в его игровой карьере. А с «матрасниками» аргентинец добился невероятных успехов как тренер. Наверняка Симеоне будет приятно вернуться на «Стадио Олимпико» и сыграть против экс-клуба. Но победу «Лацио» гостям просто так точно не отдаст. Маурицио Сарри не против вывести римлян в плей-офф. И будет круто, если клуб начнёт групповой этап с победы.

«Лацио» — «Атлетико» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Антверпен», Лига чемпионов, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» примет экзамен у чемпиона Бельгии, участвующего впервые в Лиге чемпионов

«Барселона» в 1-м туре группового этапа принимает дома «Антверпен». Чемпион Бельгии впервые сыграет в Лиге чемпионов. Да, есть опыт в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1958/1959. Но это была совсем другая эпоха. В каком предвкушении ждут матч болельщики «Антверпена»! Сыграть против легендарной «Барсы» — мечта для многих команд. А теперь их клуб дарит им шанс посмотреть на это вживую. Да и побороться за плей-офф «Антверпен» может. Помимо «Барселоны», в группе есть «Порту» и «Шахтёр» — не самые пугающие соперники. Вдруг бельгийцы подарят чудо уже в 1-м туре?

«Барселона» — «Антверпен» Фото: Alex Caparros/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: разнесёт ли Холанд очередного соперника «Сити»?

Действующий победитель ЛЧ попал в относительно простую группу с «РБ Лейпциг», «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз». «Сити» должен без проблем оказаться в 1/8 финала. Первый матч – дома со «Звездой». Главный вопрос: сколько голов забьют «горожане», а конкретно Эрлинг Холанд? Получится у сербов минимизировать опасные моменты у своих ворот? Или «Сити» разгуляется? Если вы хотите посмотреть на голы, то этот матч – для вас.