Чемпион мира здоров и получает £ 100 тыс. в неделю в «Тоттенхэме». Но куда он пропал?

Льорис провёл в «Тоттенхэме» 11 лет. И не просто числился на контракте, а каждый сезон был основным голкипером и проводил большинство матчей в основе. Именно играя за «Тоттенхэм» Льорис вызывался в сборную Франции и стал с ней чемпионом мира. Капитан команды с 2015 года мог даже публично напихать партнёрам. Например, ещё во времена Моуринью вратарь заявил после серии неудач:

«Одно дело рассказывать на камеру об амбициях, другое дело – доказывать это каждый день на тренировках. Нельзя сбавлять, каким бы ни было решение тренера. Если ты включаешься, только попадая в стартовый состав, то это большая проблема для команды. Сегодня мы видим последствия этого», – сказал Льорис в марте 2021 года. Голкипер явно обладал статусом, которого нет у других футболистов «Тоттенхэма».

И тут всё резко оборвалось.

Уго Льорис Фото: Simon Stacpoole/Getty Images

Уже в конце прошлого сезона начали обсуждать уход Льориса. В апреле такие разговоры воспринимались как слухи. В мае ведущие СМИ (в том числе английский the Telegraph и французский L’Équipe) сообщили, что вратарь покинет команду. И практически сразу по окончании сезона (3 июня) Льорис дал понять, что уходит из «Тоттенхэма». Вполне ясно намекнул, сказав: «The end of an era» («конец эпохи»).

После этого вратарь не поехал на сборы клуба в Австралию и Сингапур, хоть контракт ещё действовал. The Athletic отмечал, что новый тренер Ангелос Постекоглу предоставил ветерану выбор – ехать на сборы или нет. Француз сам отказался, чтобы сконцентрироваться на поиске новой команды. «Я думаю, он заслуживает этого уважения, будучи не только выдающимся вратарем, но и выдающимся человеком», – сказал тренер.

Летом к Льорису было много интереса. Вратарь отказал «Лацио» и клубам из Саудовской Аравии. Появлялись новости о переговорах с «Интером» и «ПСЖ», но с ними тоже не сложилось. В конце трансферного окна остались два варианта – «Ньюкасл» и «Ницца». В первом случае подразумевалась весьма серьёзная конкуренция с Ником Поупом. Похоже, «Ньюкасл» видел в Льорисе, скорее, запасного. А вот вариант с «Ниццей» выглядел реалистичнее. Тем более что речь про клуб, в котором футболист начинал карьеру, и город, в котором родился.

«Ницца – это мой город, мой клуб, мои корни», – говорил Льорис в июне. И вот в последний день трансферного окна французскую команду покинул основной голкипер Каспер Шмейхель (36 матчей в основе в Лиге 1 в сезоне-2022/2023). Казалось, что пазл складывается и ради этого Льорис отверг столько предложений. И даже «Тоттенхэм» был готов отпустить многолетнего капитана бесплатно. Но сделка не была осуществлена. По информации The Athletic, дело даже не в том, что трансфер не успели оформить в последний день. Источники издания утверждают, что стороны были в целом далеки от соглашения. Так он и остался в Лондоне, хотя уже практически попрощался.

Уго Льорис Фото: Clive Rose/Getty Images

Получилось, что «Тоттенхэм» был изначально готов сохранить Льориса в команде, чтобы он делился опытом с новичком Гульельмо Викарио (он, кстати, очень хорош на старте сезона). Однако французский вратарь сам отказался от этого варианта, но за всё лето так и не согласился ни на один из вариантов продолжения карьеры. Запасным голкипером лондонцев остался другой ветеран – Фрейзер Фостер.

Сейчас Льорис получает зарплату в £ 100 тыс. в неделю, а контракт рассчитан до лета 2024 года. К этому времени клуб выплатит £ 4,2 млн вратарю, который фактически существует вне команды. Такое само по себе выглядит весьма парадоксально.

Почему голкипер отказался от всех предложений? Почему пропускает год (ну или минимум полгода)? Если суммировать данные английских СМИ, то тут может быть несколько причин. Во-первых, статус вратаря и самооценка не позволяли ему идти в команды, где он становился запасным. Во-вторых, Льорис воспитывает трёх дочерей, которые учатся в Лондоне, и переезд принёс бы семье дискомфорт. Ну и, в-третьих, вратарю в этом году исполнится 37 лет. Из сборной он ушёл после ЧМ-2022. Возможно, он уже всё для себя решил.

В апреле «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:1. В той игре Льорис ушёл с поля в перерыве при счёте 5:0. Причём все пять мячей голкипер пропустил уже за стартовые 21 минуту. «Тоттенхэм» утверждал, что француз повредил мышцы. То была последняя игра Льориса за лондонский клуб, который дал понять, что теперь в нём не нуждается. Вопрос в том, была ли это вообще последняя игра Льориса на профессиональном уровне?