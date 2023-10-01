Конфликт Титова с Черчесовым и лайки Глушакова. Как в «Спартаке» менялись капитаны

В российской истории у «Спартака» было множество харизматичных и крутых капитанов. Но не все заканчивали отношения с клубом полюбовно. Например, сейчас проблемы с попаданием в состав испытывает Георгий Джикия. Из-за этого начались разговоры о возможном уходе защитника. А как расставались с повязкой экс-капитаны «Спартака» в XXI веке?

Андрей Тихонов (1999–2000)

Андрей Тихонов Фото: РИА Новости

Легенда «Спартака» выступал за клуб с 1992 по 2000 год. Но получил повязку Тихонов только в 1999-м. Однако полузащитник красно-белых пережил спад в игре, а также в силу некоторых околофутбольных обстоятельств был отчислен в 2000 году главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

Тихонову всё же довелось ещё раз вывести команду на поле в качестве капитана. Это произошло во время его второго прихода, 18 сентября 2011 года в матче РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча стала последней для Тихонова в карьере: он отыграл один тайм, отдал голевой пас и ушёл на замену.

Егор Титов (2001–2004, 2005–2008)

Егор Титов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После Тихонова следующим капитаном «Спартака» стал Егор Титов. Он успешно справлялся с обязанностями, пока в 2004 году полузащитника не дисквалифицировали на год. Всё дело в положительной допинг-пробе после домашнего стыкового матча Евро-2004 с Уэльсом. В крови Титова обнаружили бромантан. Пропустив год, Егор вернулся в клуб и снова стал капитаном. Однако в 2008-м из-за конфликта с главным тренером «Спартака» Станиславом Черчесовым он оставил капитанскую повязку: сначала Егора сослали в дубль, а затем Титов и вовсе покинул клуб. И вернулся лишь в качестве тренера в 2015-м.

Юрий Ковтун (2004–2005)

Юрий Ковтун Фото: РИА Новости

Пока Титов отбывал дисквалификацию, капитанскую повязку примерил защитник Юрий Ковтун. В 2005 году он вернул её Егору. Хотя у «Спартака» в любом случае сменился бы капитан, так как Ковтун покинул клуб в конце года и затем перебрался в «Аланию».

Радослав Ковач (2008)

Радослав Ковач Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После ухода Титова обязанности капитана перешли на чешского полузащитника Радослава Ковача. Однако он недолго находился с повязкой в «Спартаке». Уже в январе 2009-го Ковач отправился в аренду в «Вест Хэм» и в Москву так и не вернулся. Чех задержался в Лондоне: «молотобойцы» летом оформили полноценный трансфер.

Мартин Йиранек (2009–2010)

Мартин Йиранек Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чешскую капитанскую эстафету принял Мартин Йиранек. Защитник забрал повязку на весь 2009-й и половину 2010 года. Йиранека можно назвать одной из иностранных легенд красно-белых. По количеству матчей за «Спартак» среди легионеров не из стран бывшего СССР Мартин занимает второе место после Квинси Промеса, а по играм среди футболистов не из СССР или России занимает пятое место (после Промеса, украинцев Максима Калиниченко и Дмитрия Парфёнова, а также Василия Баранова из Беларуси).

В 2010-м Йиранек покинул «Спартак» ради Англии: он подписал годичный контракт с «Бирмингемом». Но в 2011 году всё же вернулся в Россию. Мартин сначала играл за «Терек», а затем перебрался в «Томь». Окончательно из РПЛ Йиранек уехал только в 2016-м.

Алекс (2010–2011)

Алекс Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Один из самых любимых игроков болельщиков «Спартака» в XXI веке. Алекс — настоящий волшебник, на поле он не играл, а творил. А его гол в ворота «Ростова» в 2009 году — один из лучших в истории РПЛ. Алекс примерил капитанскую повязку летом 2010-го после ухода Йиранека. Бразилец был капитаном «Спартака» всего год. В мае 2011-го он покинул клуб, перебравшись в «Коринтианс». Алекс объяснял, что хотел перейти именно в эту команду: никаких проблем с адаптацией в «Спартаке» он не испытывал. Также на трансфер повлияли семейный вопрос и желание попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2014. Однако уже в 2012-м Алекс снова сменил клуб — перебрался в катарскую «Аль-Гарафу». А через год оказался в «Интернасьонале». Но до ЧМ-2014 так и не добрался.

Сергей Паршивлюк (2011–2012)

Сергей Паршивлюк Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Паршивлюк впервые надел капитанскую повязку «Спартака» 11 сентября 2010 года в матче РПЛ с «Сатурном» после замены Алекса. А в октябре капитанил во встрече Лиги чемпионов с «Челси». Полноценным же капитаном Сергей стал в 2011 году. Но из-за частых серьёзных травм он не так часто выводил команду на поле. Паршивлюк оставался капитаном, но с повязкой выходили другие. В итоге звание перешло от Сергея к голкиперу Андрею Диканю. А Паршивлюк остался вице-капитаном.

Андрей Дикань (2012–2013)

Андрей Дикань Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дикань появился в «Спартаке» в 2010 году и быстро влюбил в себя болельщиков команды. Андрей тащил «мёртвые» мячи, внушая уверенность, что вратарь обязательно спасёт красно-белых. В те годы было принято ругать оборону «Спартака», но о Дикане почти всегда отзывались положительно. В 2012 году вратарь получил капитанскую повязку. Однако в сезоне-2013/2014 Дикань чаще стал оказываться на лавке, из-за чего перестал быть капитаном. Валерий Карпин предпочитал видеть других голкиперов. Тренеру не нравилась игра Диканя ногами, а также не в его пользу играл статус легионера. В итоге в 2014-м Андрей перебрался из «Спартака» в «Краснодар».

Дмитрий Комбаров (2013–2014)

Дмитрий Комбаров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Комбаров выводил команду с капитанской повязкой ещё до того, как был официально назначен на эту роль. Но сезон-2013/2014 он полностью провёл как капитан. Валерий Карпин любил Комбарова и доверял место в основе. Правда, Дмитрий только на один год стал капитаном — затем повязка перешла к Реброву. Хотя Комбаров выступал за «Спартак» до 2019 года.

Артём Ребров (2014–2016)

Артём Ребров Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Перед сезоном-2014/2015 «Спартак» возглавил Мурат Якин. Швейцарец решил вопрос с капитаном лично. Он не захотел проводить в команде голосование и сам выбрал Артёма Реброва. Голкиперу перешла повязка от Дмитрия Комбарова. На протяжении сезонов 2014/2015 и 2015/2016 Ребров оставался капитаном команды. Однако в эти годы «Спартак» занимал в РПЛ шестое и пятое место соответственно. Возможно, не лучшие результаты повлияли на то, что в клубе в итоге приняли решение поменять капитана. Всё же капитанская повязка у вратаря оправданна далеко не всегда.

Денис Глушаков (2016–2019)

Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Последний капитан «Спартака» перед Джикией. И первый после Титова, с которым клуб стал чемпионом России. Глушакову отдали повязку ещё при Дмитрии Аленичеве. Летом 2016-го в команде провели голосование. Глушаков занял первое место, Ребров (действующий на тот момент капитан) — второе, а третье — защитник Сальваторе Боккетти. Глушакову в итоге отдали повязку, а Ребров и Боккетти стали вице-капитанами.

Дениса очень любили болельщики, а фраза «Глушаков — это похороны» в чемпионский сезон стала мемом. Однако всё изменилось в 2018 году, когда «Спартак» покинул Массимо Каррера. Глушакова обвиняли в «сливе» тренера. Смешалось всё: незабитый пенальти в полуфинале Кубка России с «Тосно», недовольство тренировочным процессом, лайк в соцсетях под постом с критикой тренера. В такой токсичной атмосфере Глушаков оставался до лета 2019 года. Денис покинул «Спартак», а новым капитаном выбрали Джикию.