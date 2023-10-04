«МЮ» в Лиге чемпионов прокляли? Иначе ошибки с «Галатасараем» объяснить невозможно

Играли лучше соперника, но остались без очков после двух матчей в группе.

«Галатасарай» агрессивен не только в плане закупки футболистами (летом подписали 11 человек), но и в плане игры. С первых же минут бросились прессинговать. И это против «Манчестер Юнайтед» на его поле. Было ощущение, что гола ждать придётся недолго. Так и случилось.

«Галатасарай» прессинговал впереди настолько большой группой футболистов, что упускал контратаки. Одна из них закончилась тем, что Рашфорд прошёл по флангу и точно прострелил на Хойлунда, который бил из убойной позиции. Показательно, что Рашфорд мог отдавать голевую и на Фернандеша, который в одиночестве набегал вторым темпом.

Однако и давление гостей превратилось в гол. Причём сделал это Заха! Человек, который играл как раз за «МЮ» (правда, очень мало – из-за отсутствия доверия со стороны Дэвида Мойеса). Болельщики на «Олд Траффорд» освистывали Заха, похоже, что именно поэтому он отпраздновал гол, приложив руки к ушам и улыбнувшись.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«МЮ» выглядел лучше соперника в первом тайме и намного лучше после перерыва. В том числе помогла замена – с первых минут второго тайма вышел Эриксен вместо 20-летнего Межбри, который дебютировал в Лиге чемпионов.

Рашфорд после перерыва упустил великолепный момент – мог забивать сам, но отдал неудачную передачу на Фернандеша. Затем Хойлунд положил второй мяч в ворота, красиво убрав защитника на ложном движении, однако гол отменили из-за офсайда. Однако на 67-й минуте уже ничто не могло удержать Хойлунда от дубля. Он воспользовался своей сумасшедшей скоростью, вышел один на один и изящно перекинул вратаря. Особой элегантности голу добавило то, как столкнулись защитник и вратарь «Галатасарая».

Хойлунд после гола Фото: Alex Livesey/Getty Images

Казалось, что «МЮ» заслуженно заберёт три очка, но игра быстро перевернулась. Сначала провалился левый фланг обороны, где опять вынужденно сыграл Амрабат (травмированы одновременно Шоу, Маласиа и Регилон). В результате Актюркоглу оказался один с мячом прямо перед воротами и спокойно положил мяч в ворота.

На этом проблемы «МЮ» не закончились, а только начались. Онана грубо ошибся, разыгрывая мяч от ворот. Ситуацию попробовал исправить Каземиро, но сфолил в своей штрафной и получил красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Правда, Икарди промахнулся с 11 метров.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но через пару минут нападающий «Галатасарая» уже был точен, забив с игры. У Икарди получилось красиво перекинуть Онана при выходе один на один. И снова после ошибки «МЮ» в передаче со своей половины поля! Хозяева, проигрывая, выпускали в атаку и Антони, и Марсьяля, но отыграться в меньшинстве не удалось.

Получилось, что «МЮ» был лучше по многим показателям (удары, удары в створ, угловые, владение, обводки) и вообще показал хороший футбол на протяжении большей части матча, однако всё-таки уступил из-за необъяснимых ошибок. Команда тен Хага стартовала в ЛЧ с двух поражений и значительно сократила шансы на выход из группы.