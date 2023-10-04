«ПСЖ» и «Ньюкасл» — два главных клуба шейхов в мире. Но стратегия саудовцев кажется круче

В лиге чемпионов нас ждёт «битва шейхов» – Саудовская Аравия против Катара, «Ньюкасл» против «ПСЖ». После прихода саудовцев в 2021-м английский клуб сильно изменился, и дело не только в раздувшихся счетах: команда преобразилась и в плане результатов. Впервые с 1976-го «Ньюкасл» дошёл до финала Кубка лиги, c сезона-2001/2002 – занял четвёртое место в АПЛ, с сезона-2002/2003 – попал в групповой этап Лиги чемпионов. Когда-то такой резкий переворот произошёл и с «ПСЖ», только вот подход к развитию клубов у шейхов явно разный.

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В 2008 году, всего спустя год после того, как Майкл Эшли купил «Ньюкасл», он заявил, что выставляет клуб на продажу. «Я надеюсь, что следующим владельцем станет тот, кто сможет выделить клубу ту сумму денег, которую хотят болельщики, – страстно объявил он. – Это не распродажа. «Ньюкасл» сейчас находится в гораздо более сильной позиции, чем в 2007 году. У клуба есть будущее, и оно устойчиво. В глубине души я берегу интересы «Ньюкасла». Я выслушал вас. Вы хотите, чтобы я ушёл».

Эшли психанул из-за внутриклубного конфликта: Кевин Киган, который вернулся в прошлом сезоне в команду, подал в отставку, раскритиковав руководство, которое, по его словам, лишило его контроля над трансферами и лезло в работу. Для фанатов такое отношение с Киганом было неприемлемым, и они набросились на Эшли, из-за чего тот и бросил слова про продажу.

Майкл Эшли Фото: Steve Bardens/Getty Images

Но слухи, что Эшли ищет нового владельца, начали ходить чуть ли не сразу после его покупки клуба. В прессе писали о китайском девелопере Сюй Жунмао, который, по догадкам медиа, стремился эксплуатировать землю вокруг стадиона. А ещё писали, что Эшли сам выходил на представителей Dubai International Capital, но те тогда не особо заинтересовались клубом из второй части таблицы Премьер-лиги – как инвестиционный актив их больше привлекал «Ливерпуль».

К декабрю 2008-го Эшли передумал продавать «Ньюкасл», но это был далеко не последний раз, когда владелец заявлял о поглощении – за время, что он владел клубом, «сделка была близка к завершению» около восьми раз.

Один из таковых – первая серьёзная заинтересованность из страны Персидского залива в 2019-м. Тогда шейх Халед бен Заид ан-Нахайян, член правящей семьи Абу-Даби и кузен владельца «Манчестер Сити», заявил, что все условия были согласованы, а соответствующий документ был отправлен в Премьер-лигу для одобрения сделки. По сообщениям медиа, он был готов заплатить за клуб, который тогда шёл на 13-м месте (а в эпоху Эшли он вообще ни разу не поднимался выше 10-го, кроме сезона-2011/2012), £ 350 млн. Шейх уже строил планы по приглашению нового тренера на замену Рафе Бенитесу – мечтал о Жозе Моуринью или Арсене Венгере. Но дальше разговоров дело не ушло – судя по реакции Эшли, он хотел получить больше, чем предлагал шейх.

Майкл Эшли экс-владелец «Ньюкасла» «Он принц, и у него 38 или 100 миллиардов фунтов стерлингов, это огромные цифры — ну какое вам вообще дело до того, сколько вы платите? Какую разницу будут иметь 10 миллионов фунтов?»

Новое предложение пришло спустя год – с серьёзными намерениями пришёл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Первая сделка сорвалась, но в этот раз дело было уже не в Эшли – вмешалась Премьер-лига, которая заблокировала продажу клуба саудовцам. Те переговоры вызвали большой резонанс – против выступили и фанаты (и это при всей их нелюбви к Эшли!), и правозащитники. Сделку пропустили только год спустя, когда лига получила «юридически обязывающие гарантии», что власти Саудовской Аравии не будут вмешиваться в управление клубом.

The Athletic в этом году опубликовал расследование, что продажа клуба саудовцам стала возможна из-за давления правительства Великобритании на Премьер-лигу, потому что оно видело угрозу отношениям между двумя странами в случае очередного срыва продажи. Для Саудовской Аравии было важно получить актив в Премьер-лиге, потому что расширение экономического влияния через спорт заложено в их стратегию «Видение 2030». В итоге сделку пропустили, и каждый остался доволен: Эшли получил свои заветные миллионы и избавился от нелюбимого актива, саудовцы – клуб в АПЛ, а «Ньюкасл» – новую главу в истории.

Стратегия «Ньюкасла» — покупать таланты дешёво, чтобы потом дороже продавать

«Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке, – говорила исполнительный директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли. – У нас большие амбиции – я надеюсь, что теперь в «Ньюкасле» всё изменится. Но если не создашь инфраструктуру для этого игрока мирового уровня, если не будет команды, которая могла бы с ним играть, ничего не добьёшься».

В феврале 2022 года «Ньюкасл» подал заявку на получение статуса работодателя, обязующегося платить сотрудникам как постоянным, так и временным, сумму, превышающую минимальную заработную плату. Решение повысить ставку до £ 9,9/час (сейчас уже £ 10,9/час) было принято после того, как Стейвли со своим мужем Мехрадом Годусси, также получившим должность директора, провели кадровую проверку. Они были шокированы тем, что некоторым сотрудникам явно недоплачивали, а некоторые не получали повышения в зарплате уже много лет. Многие отделы были недоукомплектованы кадрами (новый коммерческий директор Питер Сильверстоун, например, получил команду из 40 человек, что было менее четверти от числа сотрудников, что было у него в «Арсенале»).

Ещё одно изменение – вложения в учебный центр и на строительство и обслуживание нового гидротерапевтического блока. Команду начали менять изнутри, чтобы люди хотели работать и играть за клуб не из расчёта, что «раз шейхи, то будут хорошо платить», а из-за привлекательной структуры управления и комфорта работы.

Следующий важный момент – смена главного тренера. Им стал Эдди Хау, который 14 месяцев до приглашения в «Ньюкасл» сидел без работы. Как оказалось позднее, клуб не прогадал с выбором – в прошлом сезоне Хау уже посвящали баннеры.

Баннеры в честь Эдди Хау Фото: George Wood/Getty Images

Подбор игроков в «Ньюкасле» до прихода шейхов тоже вызывал немало вопросов: деньги тратились немалые (в масштабах клуба такого уровня, конечно), но результата от таких вложений не было никакого. В сезоне-2015/2016 на трансферы было потрачено € 107,9 млн, а клуб вылетел в Чемпионшип, в сезоне-2019/2020 на покупки ушло € 72,9 млн, но команда заняла 13-е место. Новые владельцы начали с перемен в руководстве и наняли новую команду селекции – скаутов Стива Никсона и племянника Эдди Хау – Энди Хау, а также назначили на должность спортивного директора Дэна Эшуорта, которого по крутости сравнивают с Мариной Грановской.

Новые владельцы осознали, что «Ньюкаслу» нужна не революция, а постепенная перестройка, поэтому все шаги, включая работу на трансферном рынке, делаются постепенно. Глава клуба Ясир Аль-Румайян говорил, что никто не собирается гнаться за звёздными именами, заваливая футболистов миллионами – ставка каждое трансферное окно делается на талантливых игроков, которые в потенциале могут сначала принести команде пользу, а потом ещё и деньги.

В первое трансферное окно шейхи потратили € 101,1 млн: были куплены сразу Триппьер (€ 14 млн), Бёрн (€ 15 млн), Вуд (€ 30 млн) и Гимарайнс (€ 42,1 млн). Команду нужно было спасать из зоны вылета, поэтому ставка была сделана на поиск игроков, которые смогут усилить команду сразу. И выбор оправдал все возложенные обещания – Гимарайнс и Триппьер быстро стали ключевыми. «Ньюкасл» в итоге спасся и пошёл летом за новыми усилениями – на трансферы в этот раз ушло € 136 млн. Исак, который перешёл из «Реала Сосьедад», стал самым дорогим приобретением «Ньюкасла» за всю историю: за нападающего заплатили € 70 млн. Ещё взяли 22-летнего Свена Ботмана из «Лилля» (€ 37 млн) и футболистов поопытнее – Мэтта Тарджетта (€ 17,5 млн), Ника Поупа (€ 11,5 млн) и Лориса Кариуса (бесплатно).

Бруну Гимарайнс Фото: Stu Forster/Getty Images

Все ждали, что саудовцы сейчас завалят трансферный рынок деньгами, тратя в разы больше, но этого не произошло – во-первых, «Ньюкасл» ограничивает финансовый фэйр-плей, во-вторых, это против их стратегии. А вот уж чего точно мало кто ожидал, что их подход даст такой быстрый результат: «Ньюкасл» стал четвёртым, вышел в Лигу чемпионов, а игроками уже начали интересоваться большие клубы. СМИ пишут, что Юни Калафат (главный скаут «Реала») уже нацелился на Гимарайнса и Исака. А когда Калафат включается в дело, то в большинстве случаев дело заканчивается крупной сделкой.

Зимой этого года «Ньюкасл» тратился мало – всего один крупный трансфер (переход Энтони Гордона из «Эвертона» за € 45,6 млн). Клуб работает на трансферном рынке осторожно: СМИ сообщают, что каждая сделка внимательно изучается саудовцами на предмет инвестиционной привлекательности, а только потом одобряется. Совладелец Джейми Рубен признал: «Ньюкасл» должен убедиться, что наш фунт тратится разумнее, чем у «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуля», из-за огромного разрыва в доходах».

Этим летом, правда, клуб потратил больше, чем в любое другое окно после прихода шейхов – € 153,2 млн. При этом «Ньюкасл» не купил ни одного игрока старше 25, трое из них и вовсе младше 21 года. Всё это вложения в будущее, и яркие тому примеры – Сандро Тонали и Тино Ливраменто. Тонали ещё в «Милане» считался огромным талантом, поэтому при успешных выступлениях за «Ньюкасл» он через пару лет станет ещё дороже. Ливраменто привлекал внимание больших клубов в свои 20, но сейчас ему явно нужно набраться опыта – пока даже в «Ньюкасле» он играет нечасто.

Трансферы «Ньюкасла» после прихода шейхов

Игроки Возраст Откуда пришёл Затраты, млн евро Зима 2022 года Бруно Гимарайнс 24 «Лион» 42,1 Крис Вуд 30 «Бёрнли» 30 Дэн Бëрн 29 «Брайтон» 15 Киран Триппьер 21 «Атлетико» 14 Мэтт Тарджетт 26 «Астон Вилла» аренда Всего 101,1 Лето 2022 года Александер Исак 22 «Реал Сосьедад» 70 Свен Ботман 22 «Лилль» 37 Мэтт Тарджетт 26 «Астон Вилла» 17,5 Ник Поуп 30 «Бёрнли» 11,5 Лорис Кариус 29 Без клуба - Всего 136 Зима 2023 года Энтони Гордон 21 «Эвертон» 45,6 Харрисон Эшби 21 «Вест Хэм» U21 3,4 Гаранг Куол 18 «Сентрал Кост» 0,35 Всего 49,35 Лето 2023 года Сандро Тонали 23 «Милан» 64 Харви Барнс 25 «Лестер» 44 Тино Ливраменто 20 «Саутгемптон» 37,2 Янкуба Минте 18 «Оденсе» 8 Льюис Холл 18 «Челси» аренда Всего 153,2 Всего за два окна 439,65

Источник: Transfermarkt

Стратегия шейхов «ПСЖ» — совсем другая. Они изначально пришли с целью строить суперклуб

Когда катарцы пришли в «ПСЖ» в 2011-м, они сразу заявили, что хотят выиграть Лигу чемпионов, поэтому начали тратить-тратить-тратить. Первым же летом клуб закупился на сумму, в три раза большую, чем чемпионский «Лилль», а за два трансферных окна после прихода шейхов было потрачено € 107,1 млн, из которых только € 42 млн отдали за Хавьера Пасторе – игрока, за которым тогда охотились многие европейские гранды. Для «ПСЖ» это были сумасшедшие деньги: последний раз клуб столь крупно тратился в сезоне-2000/2001, когда в команду перешёл Николя Анелька за € 34,5 млн. В следующем сезоне сумма закупок ещё выросла: команда усилилась Тьяго Силвой, Лукасом Моурой и Златаном Ибрагимовичем – всего на € 151 млн.

Игрок Откуда пришёл Затраты тогда, млн евро Пересчёт с учётом инфляции, млн евро Лето 2011 года Хавьер Пасторе «Палермо» 42 111,6 Жереми Менез «Рома» 8 21,3 Блез Матюиди «Сент-Этьен» 8 21,3 Мохамед Сиссоко «Ювентус» 8 21,3 Сальваторе Сиригу «Палермо» 3,9 10,4 Милан Бишевац «Валансьен» 3,2 8,5 Всего 73,1 194,4 Зима 2012 года Тьяго Мотта «Интер» 11,5 30,7 Алекс «Челси» 5 13,2 Максвелл «Барселона» 3,5 9,3 Всего 20 53,2 Лето 2012 года Тьяго Силва «Милан» 42 112,5 Эсекьель Лавесси «Наполи» 30 80,4 Златан Ибрагимович «Милан» 21 56,3 Марко Верратти «Пескара» 12 32,1 Грегори ван дер Вил «Аякс» 6 16 Всего 111 297,3 Зима 2013 года Лукас Моура «Сан-Паулу» 40 107,2 Дэвид Бекхэм «Лос-Анджелес Гэлакси» бесплатно Всего за два окна 244,1 652,1

Источник: Totally Money

За два окна (возьмём тот же период, что находятся шейхи в «Ньюкасле») «ПСЖ» после прихода катарцев потратил € 244,1 млн, что при пересчёте с учётом футбольной инфляции составляет € 652,1 млн. «Ньюкасл» за тот же период закупился на € 439,65 млн.

Пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу, в 2010 году Пол

Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс. Как это работает:

1. Выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился.

2. Берём среднюю стоимость трансфера в нужной лиге в сезон из предыдущего пункта.

3. Берём среднюю стоимость перехода в сезон, на момент которого проводится подсчёт (в нашем случае – 2023 год) в нужной лиге. Из этой суммы вычитаем среднюю стоимость трансфера в сезоне из пункта 2.

4. Смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию».

5. Пересчитываем стоимость трансфера из пункта 1 согласно полученному проценту в пункте 4.

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Gerald Matzka/Getty Images

Тут ещё интересно посмотреть, что «ПСЖ» после получил с продаж этих игроков. Пасторе продали через семь лет – за это время он упал в трансферной стоимости до € 15 млн (ему было 29 лет), но клуб выручил за него € 24,7 млн. Лукаса Моуру отдали за € 28,4 млн, Лавесси – за € 5,5 млн. Тьяго Мотта завершил карьеру в 36 лет, Менез ушёл через три года бесплатно, как и Сиссоко (только он годом ранее), и Алекс. Силва, Ибрагимович и ван дер Вил тоже ушли бесплатно, а вот Матюиди и Верратти продали выгодно: «Ювентус» купил первого в 2017-м за € 25 млн, а второго забрал катарский «Аль-Араби» за € 45 млн.

Главная разница между подходами шейхов в «Ньюкасле» и «ПСЖ» в том, что одни работают на долгосрочный результат, вкладываясь в молодёжь, а другие строят вокруг себя образ мегакоманды с громкими именами. Саудовцы руками Стейвли выстраивают систему на всех уровнях клуба, постепенно перестраивая всю систему, катарцы же нацелились на две вещи: Лигу чемпионов и сильный бренд. «ПСЖ» начал набирать звёзд и вкладываться в маркетинг, тратя большие деньги, выигрывая при этом чемпионство за чемпионством, но забывая о главном: в футболе важна система как на поле, так и в стратегии. И система эта заключается не в том, чтобы скупать дорогих игроков с громкими именами, а в подходе. «ПСЖ» же стал проектом со «спортивной политикой без реального направления».

Да, «Ньюкасл» ещё не стал чемпионом Англии 11 раз подряд, но пока работа клуба вызывает только положительные эмоции. И если у них получится однажды занять первую строчку после 30 туров, дойти до последних стадий ЛЧ, то это будет больше похоже на сказку, чем история «ПСЖ». А просто обыграть парижан можно попробовать уже сегодня.