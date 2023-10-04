8 топ-матчей четверга: россияне в еврокубках, КХЛ и Кудерметова

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 октября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:30: «Интернасьонал» — «Флуминенсе», Кубок Либертадорес, 1/2 финала

Интрига: кто выйдет в финал главного клубного турнира в Южной Америке?

В южноамериканском аналоге Лиги чемпионов сейчас самый интересный этап. Первую путёвку в финал разыграют бразильские «Интернасьонал» и «Флуминенсе». В первом полуфинальном матче получилась настоящая заруба: 2:2 с удалением перед самым перерывом и героическим спасением «Флуминенсе» в меньшинстве. В ответной игре будет так же интересно?

«Интернасьонал» – «Флуминенсе» Фото: Buda Mendes/Getty Images

🎾 9:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Кори Гауфф (США, 3), Пекин, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Кудерметова серию побед до семи матчей?

Вероника Кудерметова продолжает серию побед, начатую в Токио — там она выиграла у пяти соперниц и завоевала титул. В столице Китая россиянка одержала волевую победу над Лесей Цуренко, причём навесив ей две «баранки». Дальше россиянке предстоит встретиться с третьей ракеткой мира Кори Гауфф. Соперницы уже встречались в этом сезоне трижды, и счёт пока равный — 1-1. Вероника первенствовала в Дохе, а Кори — в Штутгарте. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница в 1/4 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Мария Саккари — Синьюй Ван.

Вероника Кудерметова Фото: Koji Watanabe/Getty Images

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Авангард» победную серию?

Ещё совсем недавно омский клуб потерпел четыре поражения подряд, но после шокирующего разгрома в Москве во встрече с «Динамо» «ястребы» собрались и выиграли два следующих матча, включая гостевую победу в Нижнем Новгороде, где играет одна из самых ярких команд КХЛ. Подопечные Михаила Кравца чуть ослабили давление, которое оказывалось на них в последнее время, но следующий соперник будет очень тяжёлым — «Ак Барс» проиграл три из четырёх последних матчей и будет намерен реабилитироваться перед домашними болельщиками.

«Авангард» Фото: hawk.ru

🏒 19:30: «Сочи» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сочинцы вновь удивят?

В это сложно поверить, но в девяти последних матчах южане потерпели всего одно поражение! Пока что «Сочи» — одна из главных сенсаций нынешней регулярки. Команда Дмитрия Кокорева играет в слегка безбашенный хоккей, который всегда дарит много заброшенных шайб. Противостоять ей будет «Северсталь» Андрея Козырева, также заточенная на атаку. В этом сезоне команды встречались трижды — первая дуэль осталась за череповчанами, но потом в двух случаях верх брали «леопарды». Кто окажется сильнее на этот раз?

«Сочи» Фото: hcsochi.ru

⚽️ 19:45: «Арис» — «Рейнджерс», ЛЕ, группа C, 2-й тур

Интрига: как Кокорин проявит себя в еврокубке?

Старт в Лиге Европы у чемпионов Кипра не задался — обидный проигрыш пражской «Спарте» на выезде (2:3). Кокорин в том матче даже забил с пенальти, но результата это не принесло. Теперь новое испытание: «Рейнджерс» начал с победы над «Бетисом» и едет на Кипр, чтобы очков было шесть.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

⚽️ 19:45: «Будё-Глимт» — «Брюгге», ЛК, группа В, 2-й тур

Интрига: сыграет ли Никита Хайкин «на ноль»?

Российскому киперу предстоит трудная встреча с одним из лучших клубов Бельгии. Команда россиянина стартовала в Лиге конференций нулями с «Лугано», а дальше были две победы в чемпионате Норвегии. А вот «Брюгге» сбавил: поделил очки с «Бешикташем» (1:1) в 1-м туре, а дальше играл строго так же уже внутри страны на протяжении трёх матчей! Для каждой из сторон предстоящая игра – отличный шанс одержать первую еврокубковую победу в этом сезоне.

«Будё-Глимт» Фото: Getty Images

⚽️ 22:00: ПАОК — «Айнтрахт», ЛК, группа G, 2-й тур

Интрига: Оздоев забьёт первый гол за ПАОК?

Команда Магомеда комфортно чувствует себя в Лиге конференций, ведь в 1-м туре победили ХИК (3:2). Осталось только отличиться российскому полузащитнику. В Турции он делал это весьма часто, теперь надо это сделать за греческий клуб. Но в соперниках «Айнтрахт» – позапрошлый обладатель Лиги Европы. Да и просто крепкий немецкий клуб, который тоже начал эту ЛК с победы (над «Абердином» – 2:1). Получается, нас ждёт битва за первое место в квартете!

ПАОК Фото: paokfc.gr

⚽️ 22:00: «Ливерпуль» — «Юнион», ЛЕ, группа Е, 2-й тур

Интрига: Мак Аллистер против Мак Аллистера!

Летом в «Ливерпуль» приехал Алексис Мак Аллистер. Он тогда и не знал, что осенью ему придётся сыграть против брата Кевина, который тоже сменил команду и перешёл в «Юнион». Интересно, сможет ли Кевин остановить Алексиса, ведь первый – защитник, а второй – хавбек.