Россия девять раз играла со сборными из Африки. Какой матч запомнился больше всего?

Сборная России в четверг, 12 октября, сыграет товарищеский матч с Камеруном. Эта встреча станет десятой в истории между россиянами и африканскими сборными. Статистика у нас не самая плохая: пять побед, три ничьих и всего одно поражение. Но все ли эти матчи вы помните? И какая из встреч России со сборными из Африки – самая запоминающаяся?

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Рейтинг: самый памятный матч сборной России против команды из Африки Фото: Stephen Dunn/Getty Images 1 место Россия — Камерун: 6:1, 28 июня 1994-го, чемпионат мира Сборная России почти потеряла шансы на плей-офф по итогам двух туров чемпионата мира — 1994. Команда Павла Садырина уступила Бразилии и Швеции. Для Камеруна матч носил почти товарищеский статус, так как африканцы потеряли шансы на следующий раунд.Играа запомнилась надолго, потому что Россия выдала настоящее шоу! Команда отгрузила Камеруну аж шесть мячей. А Олег Саленко оформил пента-трик, установив рекорд чемпионатов мира! Также форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994. Единственный гол у Камеруна забил легендарный нападающий Роже Милла. Один из ярчайших матчей первенства планеты в США, несмотря на то что в итоге Россия так и не попала в плей-офф. Фото: РИА Новости 2 место Россия — Египет: 3:1, 19 июня 2018-го, чемпионат мира Чемпионат мира 2018 года в России – волшебное время для нашей команды. Сборная Черчесова чуть не вышла в полуфинал и влюбила в себя всю страну. На групповом этапе Россия разгромила Саудовскую Аравию (5:0), а затем принимала Египет в Санкт-Петербурге. Именно после этой встречи россияне оформили выход в 1/8 финала. В первом тайме Россия методично давила Египет, а голы посыпались уже во вторые 45 минут. Сначала автогол забил Ахмед Фатхи, затем в течение трёх минут счёт крупным сделали Денис Черышев (59-я минута) и Артём Дзюба (62-я). Ответить Египет смог лишь с пенальти: отметился игравший с травмой Мохамед Салах. Но в итоге россияне спокойно довели дело до победы. Один из ярчайших матчей в истории сборной. Фото: Sandra Behne/Getty Images 3 место Россия — Тунис: 2:0, 5 июня 2002-го, чемпионат мира В 1-м туре чемпионата мира — 2002 сборная России встречалась с Тунисом. И команда Олега Романцева успешно стартовала, одержав уверенную победу – 2:0. В конце первого часа игры счёт открыл Егор Титов: он нанёс классный дальний удар, попав точно в нижний угол ворот. А через пять минут Валерий Карпин реализовал пенальти. Победа обещала хорошие перспективы россиянам, но в итоге команда больше не набрала ни одного очка и покинула ЧМ. Однако Тунис – единственная хорошая память с турнира в Японии и Южной Корее. Фото: Clive Rose/Getty Images 4 место Россия — Алжир: 1:1, 26 июня 2014-го, чемпионат мира Один из самых болезненных для российского болельщика матчей. Сборная России боролась за выход из группы Н на ЧМ-2014. Надо было побеждать Алжир, чтобы оказаться в плей-офф. Всё началось здорово: на шестой минуте счёт открыл Александр Кокорин, переправивший мяч в ворота головой. Но на 60-й минуте Алжир ответил: Акинфеев неудачно сыграл на выходе, и гол забил Ислам Слимани. Россия до конца пыталась добыть победу, но не вышло. Итог – ничья и вылет с ЧМ. Трагедия для сборной России, упустившей шанс впервые оказаться в плей-офф чемпионата мира. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» 5 место Россия — Марокко: 2:0, 6 июня 2014-го, товарищеский матч Да-да, был и такой матч. Сборная России вела подготовку к чемпионату мира в Бразилии. Перед турниром в мае-июне команда Фабио Капелло провела три товарищеских встречи: с Норвегией (1:0), Словакией (1:0) и Марокко (2:0). Первая в истории игра с марокканцами вышла удачной. В одном из сильнейших на тот момент составе (Акинфеев, Ещенко, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Денисов, Файзулин, Жирков, Шатов, Кокорин, Самедов) России одержала уверенную победу: отметились Василий Березуцкий и Юрий Жирков. Правда, это не помогло на самом ЧМ-2014 обыграть другую африканскую сборную – Алжир. Фото: РИА Новости 6 место Россия — Гана: 1:0, 6 сентября 2016-го, товарищеский матч После провала на чемпионате Европы 2016 года Леонид Слуцкий покинул пост тренера сборной России. Команду возглавил Станислав Черчесов. Задача – подготовиться к ЧМ-2018. Дебютировал Черчесов в матче с Турцией (0:0), а следующей игрой стала встреча с Ганой в Москве. Россия вышла в смешанном составе (например, мы увидели вместе на поле Романа Шишкина, Романа Зобнина и Сергея Петрова), но одержала минимальную победу. На 20-й минуте отличился Фёдор Смолов. Форвард ворвался в штрафную и в одно касание поразил ворота Ганы. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 7 место Кот-д’Ивуар: 1:1, 15 августа 2012-го, товарищеский матч После провала на Евро-2012 у сборной России сменился тренер: Дика Адвоката заменил Фабио Капелло. Итальянец дебютировал именно во встрече с ивуарийцами. Состав сборной России не потерпел кардинальных изменений по сравнению с чемпионатом Европы. Капелло только присматривался к российским футболистам, изучая их возможности. Тогда на воротах играл Игорь Акинфеев, в защите – Василий Березуцкий с Игнашевичем и Анюков с Щенниковым. Денисов, Глушаков и Файзулин в центре, а в атаке – Быстров, Дзагоев и Павлюченко. Выходили на замену же Аршавин, Кокорин, Самедов и даже Арсений Логашов с Малафеевым. Тот матч с Кот-д’Ивуаром получился не лучшим для нашей сборной. Однако ничью зацепить удалось. На 55-й минуте один из лидеров той команды – Алан Дзагоев – забил со штрафного удара. Африканцы ответили на 78-й минуте: отличился вингер Макс Градель, установивший окончательный счёт. Фото: РИА Новости 8 место Россия — Кот-д’Ивуар: 0:2, 24 марта 2017-го, товарищеский матч Сборная России под руководством Станислава Черчесова вела подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года. Получалось не всегда успешно, из-за чего тренера команды часто ругали. Например, Россия умудрилась проиграть Кот-д’Ивуару на новом стадионе в Краснодаре – 0:2. У гостей отличились Жонатан Коджиа и Уилфрид Заха. Особенно классным вышел гол у второго: он обыграл почти всю защиту россиян и пробил мимо Игоря Акинфеева. Интересно выглядела атака сборной России. В основе, например, вышли Александр Бухаров и Дмитрий Полоз, а на замену появился Максим Канунников. Ни один из них в итоге не попал на ЧМ-2018. А поражение от ивуарийцев стало первым для сборной России в истории от африканской команды. Фото: РИА Новости 9 место Россия — Камерун: 0:0, 7 июня 2011-го, товарищеский матч В июне 2011 года Россия провела два матча: сначала обыграла Армению (3:1) в рамках отбора на Евро-2012, а затем в Австрии встречалась с Камеруном. Получился достаточно скучный товарищеский матч. Команды не забили голов, а тренер Дик Адвокат просматривал в деле несколько игроков ротации. Например, на поле появились Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Александр Шешуков, Александр Рязанцев, Тарас Бурлак. Но затем Россия одержала три победы и сыграла один раз вничью в рамках отбора на Евро-2012, забронировав место в финальном турнире.

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