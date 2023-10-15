В каких иностранных клубах сейчас играют российские футболисты? Проверьте свои знания

Несмотря на непростую обстановку, российские футболисты по-прежнему пользуются спросом в Европе. И даже минувшим летом были те, кто уехал строить карьеру на границей.

В летнее трансферное окно в топ-лиги перебрались Далер Кузяев и Арсен Захарян, в то время как Александр Головин и Алексей Миранчук уже там давно освоились, а Александр Кокорин много забивает на Кипре и постоянно мелькает в новостных заголовках. Также на слуху Никита Хайкин, Денис Черышев и Магомед Оздоев. Но знаете ли вы других легионеров из России и где они выступают? Пришла пора выяснить.

Ваша задача — догадаться, в каком иностранном клубе сейчас играет тот или иной российский футболист. Предупреждаем: в большинстве случаев просто не будет. Делитесь результатами в комментариях. Желаем удачи!

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