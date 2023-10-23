Российский талант докатился до пятой лиги Италии. Что случилось с юной звездой Бердыева?

В декабре 2018-го лидер РПЛ и будущий чемпион «Зенит» сенсационно проиграл дома «Рубину» Курбана Бердыева со счётом 1:2. Это было первое поражение петербургской команды на своём поле с тех пор, как её возглавил Сергей Семак. Потом «Зенит» не будет проигрывать на «Газпром Арене» в чемпионате России ещё около двух лет.

В том матче Бердыев неожиданно выпустил в основе 18-летнего нападающего Артура Сагитова. Для воспитанника «Рубина» это был первый выход в стартовом составе и второй — в РПЛ. Неделей ранее он дебютировал за казанскую команду, сыграв три минуты с «Динамо». Полноценный дебют Сагитова в Санкт-Петербурге получился неплохим, он полезно поработал на команду и даже мог забить. Болельщикам «Рубина» было, конечно же, приятно увидеть на поле уроженца Татарстана и выпускника клубной академии.

После этого команды ушли на зимнюю паузу, и «Рубин» в трансферное окно отпустил в «Зенит» Сердара Азмуна. Заработав € 12 млн на продаже своего бомбардира, казанский клуб тем не менее никого не купил на место иранца. Бердыев стал наигрывать впереди Сагитова – поверил в парня. Тот отблагодарил тренера в первом же матче после возобновления сезона РПЛ: забил победный мяч «Ахмату» на 90+4-й минуте. Кроме того, судьи ошибочно отменили ещё один гол Артура, получившего приз лучшему игроку.

До конца сезона-2018/2019 Сагитов поучаствовал в 13 матчах РПЛ, четыре раза выходил в основе и девять — на замену. Больше не забивал, но понравился здоровой игровой наглостью, физическими качествами и обученностью, у юного нападающего проглядывался неслабый потенциал. Казалось, Бердыев подготовит для чемпионата России ещё одну звезду, как до того выращивал Азмуна и Александра Бухарова.

АРТУР САГИТОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Есть удовлетворение по Сагитову – парень вырос. Но есть проблемы со звёздностью, что присуще молодёжи. Он уже в дубле провёл один сбор из-за этого. Я думаю, мы это опустим. Парень талантливый», – говорил тогда Бердыев про Артура.

Однако летом 2019-го Бердыев ушёл из «Рубина», и больше их пути с Сагитовым не пересекались. Тренер взял двухлетнюю паузу, пока не возглавил в августе 2021-го «Кайрат». В прошлом году Артур вспоминал о работе с Курбаном Бекиевичем: «Естественно, лучший тренер в карьере – Бердыев. Связь с ним не поддерживаю, однако слежу за его карьерой. Он сейчас в Иране. Буду рад пообщаться с ним. Для меня это эталон не только тренерских, но и человеческих качеств».

Сагитов летом 2019-го тоже не остался в «Рубине». После прихода нового главного тренера Романа Шаронова нападающего отправили за опытом и практикой в Первую лигу – отдали в аренду на сезон «Нижнему Новгороду». Там Артур играл только первые полгода: 13 матчей и три гола. Леониду Слуцкому, сменившему Шаронова в Казани, воспитанник клуба совсем не пригодился. Летом 2020-го Сагитова отдали в аренду другой команде Первой лиге «Волгарю». Артур провёл 10 матчей без забитых мячей – и был возвращён в «Рубин» уже в январе 2021-го. Тогда с ним просто расторгли контракт.

Звезда академии «Рубина» остался без клуба. Сагитов чувствовал, что в родной команде его недооценили. Об этом свидетельствует комментарий нападающего из июня 2022-го по поводу слов Слуцкого о местных воспитанниках в Казани.

«Слуцкий говорит, что у «Рубина» нет воспитанников, хотя в момент его прихода в клуб были Абдуллин, Агапов, Яковлев, Микушин и я, игравшие в ФНЛ, а также Степанов, который выступал в РПЛ – это же очень неплохой уровень для 20-летних футболистов. Однако нам сразу дали понять, что нужно искать новые команды, – говорил Сагитов. — Почему так? Просто поменяли политику, вектор на легионеров. Это сработало, потому что Слуцкий собрал команду из перспективных иностранцев, опытных россиян и в итоге смог занять четвёртое место. За что его ругать? Просто не надо говорить, что у «Рубина» нет воспитанников. Мы есть. Останься в команде Курбан Бекиевич Бердыев или Роман Сергеевич Шаронов, многие бы до сих пор играли в Казани».

После этого у Сагитова была пара странных переходов. Он провёл два с половиной месяца в «Сморгони» из Беларуси, ещё полгода сидел без клуба, а потом три с половиной месяца принадлежал «Сатурну» из Раменского. Больше двух лет нигде не забивал – просто вычеркнул это время из карьеры.

Летом прошлого года Сагитов отправился перезагружать карьеру в Европу. Российский нападающий отыскал вариант во втором дивизионе чемпионата Словении – подписал контракт с клубом «Приморье». Там наконец-то вспомнил вкус голов. Сыграл за эту команду 24 матча, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Конечно, уровень не тот, но иногда нужно сделать шаг назад, а потом два вперёд. Тем не менее в сентябре 2023-го Артур покинул «Приморье» свободным агентом и выбрал совсем неожиданное место для продолжения карьеры.

Уже почти два месяца Сагитов пылит в… пятом (!) дивизионе чемпионата Италии. Его новый клуб – «Боза». Недавно Сагитов оформил дубль и принёс команде победу со счётом 2:1.

ВИДЕО ГОЛА

Вот такой поворот в карьере ученика Бердыева. Нападающий с потенциалом игрока национальной команды, сыгравший три года назад несколько матчей за сборную России своего возраста, кажется, поставил крест на мечте о футболе топ-уровня – в 23 года. Трудно представить, что должен сделать легионер, чтобы попасть из пятого дивизиона хотя бы в Серию В.