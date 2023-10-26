«Переспал с 23 женщинами». Как двойники Месси и Роналду монетизируют сходство с легендами

Этой осенью полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш признался в интервью Manchester Evening news, что дружит со своим двойником – фитнес-тренером Лайамом Уилсоном. Недавно они вместе приняли участие в съёмках рекламы американской корпорации по производству аудиотехники Bose. «Меня использовали как дублёра Джека. Я делал всё, что Грилиш не мог из-за своего плотного графика», – признался довольный Уилсон.

Парни познакомились и подружились во время Евро-2020, когда близкие и знакомые Лайама стали замечать его сходство с футболистом. «Меня стали засыпать просьбами сфотографироваться, а в ресторанах официанты относились ко мне как к суперзвезде. Если честно, я никогда не пытался быть на кого-то похожим, просто так получилось. Что ж, здорово, если я могу вызвать улыбку на чьём-то лице», – радуется Лайам.

Джек и Лайам не только дружат, но и сотрудничают Фото: из личного архива Лайама Уилсона

И всё же большинство двойников футбольных знаменитостей используют внешнее сходство с легендами для заработка. Рассказываем, как это у них получается.

Двойник Месси помогает детям с расстройствами аутистического спектра

Весной этого года великий аргентинец сбрил бороду, которую носил 10 лет, чему в последнюю очередь обрадовался его двойник из Ирана – Реза Парастеш. Парень использует этот образ с ЧМ-2014, когда Иран проиграл Аргентине на групповом этапе, а единственный мяч в компенсированное время забил Месси. Давно подметившие сходство Резы с аргентинцем друзья иранца тогда так сильно расстроились, что несколько дней с ним не общались. «Даже отец попросил меня переночевать у бабушки, потому что не мог меня видеть», – признался 30-летний двойник.

Настоящий Икер Касильяс и Реза Парастеш Фото: из личного архива Резы Парастеша

Сегодня Парастеш с удовольствием фотографируется с многочисленными фанатами (недавно количество подписчиков фейкового Месси в одной из соцсетей перевалило за 700 тыс.), но у его популярности есть обратная сторона. Завистники распустили слух, что Реза благодаря своему сходству с Лео переспал с 23 женщинами. «Друзья, очень прошу – не играйте с репутацией и авторитетом людей. Не верьте ложным заявлениям! Мы все понимаем – если бы это оказалось правдой, я бы давно сидел в тюрьме. Я сделаю всё, чтобы бороться с этим законным путём и очистить своё имя», – обратился к фанатам двойник Месси.

Реза уверяет, что использует имидж Лео только во благо – на собранные донаты и монетизацию соцсетей он развивает стартап по преподаванию английского языка для детей-аутистов и малышей из бедных семей.

Роналду косвенно помог строителю из Ирана сменить профессию

«Ничего себе, это что – Роналду?!» – не мог поверить владелец магазина спортивных товаров в Бирмингеме Шейн Дуглас, когда в 2019 году увидел в окне парня в футболке «Ювентуса». Шейн выбежал из магазина, догнал «Криштиану» и попросил о совместном фото. Выяснилось, что этим человеком является мигрант из Ирана (а эта страна богата на двойников!) 26-летний Бивар Абдулла. Шейн решил познакомиться с ним поближе, и в его голове что-то щёлкнуло: предприниматель подумал, как бы было здорово, если Абдулла будет приходить на дни рождения, детские праздники или вечеринки в образе португальской звезды. С тех пор компаньоны этим и промышляют – говорят, что нет отбоя от клиентов.

У Криштиану точно нет такой «тачки» Фото: из личного архива Бивара Абдуллы

«Моя жизнь круто изменилась. На родине я вкалывал строителем, а в Британии теперь постоянно нахожусь в центре внимания и хорошо зарабатываю», – признался Бивар. У парня только в TikTok 1,4 млн подписчиков, он постоянно работает над улучшением образа (в частности, качает тело) и однажды мечтает встретиться с кумиром.

Благодаря Неймару у его двойника 2,5 млн фолловеров в соцсетях

Настоящее сумасшествие началось в одном из торговых центров Дохи, когда во время ЧМ-2022 в него заглянул форвард сборной Бразилии Неймар. Футболистом в форме «пентакампеонов», с двумя охранниками за спиной, очках и даже татуировками, как у Нея, оказался его двойник Эйгон Оливейра. Пару дней спустя Эйгон заявился на один из матчей сборной Бразилии, к нему за фото ломанулась толпа, поэтому охране пришлось вывести двойника в подтрибунное помещение. На другом матче парню даже удалось дойти до поля – на этот раз охранники не разобрались и подумали, что это настоящий Неймар.

ПсевдоНею можно сниматься в рекламе Louis Vuitton Фото: из личного архива Эйгона Оливейры

Оливейра на полную пользуется популярностью бразильца и монетизирует его образ – у парня суммарно около 2,5 млн подписчиков в соцсетях. «Всё началось лет семь назад, когда я работал официантом в одном из ресторанов Рио. Люди говорили мне, что я похож на Неймара, и просили автограф», – признался Эйгон. Несколько лет назад двойник познакомился с Неймаром и периодически помогает футболисту во время съёмок в рекламе.

Месси не сразу заметил, что Роналдиньо ненастоящий

«Бро, да не беги ты так, всё в порядке!» – обратился Месси к мчавшему к нему на всех парах Роналдиньо во время одной из тренировок сборной Аргентины на ЧМ-2014. Лео и его команда готовились к матчу с Ираном в Белу-Оризонти, где на тот момент за местный «Атлетико Минейро» выступал знаменитый Зубастик. Этим и воспользовался двойник Роналдиньо – Робинсон Оливейра. «Лионель до последнего думал, что я настоящий Ронни. Он сказал: «Что ты здесь делаешь? Чтобы увидеться со мной?» Когда он взял меня за руку, я опустился на колени и поклонился. Только тогда он понял, что это розыгрыш», – смеялся прервавший тренировку двойник.

Спустя несколько лет фейковый Роналдиньо пригодился настоящему Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Три года спустя Оливейра удивил уже настоящего Роналдиньо. Он подошёл к футболисту после окончания проходившего в Белу-Оризонти товарищеского матча, посвящённого 15-летию победы Бразилии на ЧМ-2002. Ронни рассмеялся при виде Робинсона, они познакомились и пообщались несколько минут. Через год он даже обратился к помощи двойника, когда после благотворительного матча за пределами стадиона Роналдиньо ждали многочисленные журналисты, желавшие расспросить звезду о проблемах с налогами. Футболист тогда вышел через чёрный ход, а к папарацци вышел Оливейра.

Робби Уильямс сфотографировался с Марадоной, поклонники указали на подмену

В 2014 году британский певец Робби Уильямс участвовал в благотворительном концерте в Тироле, после которого за кулисами встретил Диего Марадону. Точнее, очень похожего на него человека. Певец бросился обниматься с легендой футбола, с которой познакомился ещё в 2006-м, когда организовывал благотворительный концерт Soccer Aid. Уильямс выложил снимок с Диего в одной из соцсетей, и только через 12 дней кто-то очень бдительный заметил, что «царь ненастоящий».

Марадона родом из Ирана обманул не только Уильямса Фото: twitter.com/robbiewilliams

Двойником футболиста оказался иранец (да как они это делают?) Аби Атичи, который не стал переубеждать Уильямса в его уверенности, что перед ним Марадона. «Меня принимают за Марадону с 1989 года, когда я переехал в Германию. Мне приятно такое сходство», – рассказал Атичи. За пару лет до встречи с Уильямсом двойник Марадоны наделал шуму, когда охотно фотографировался с болельщиками перед матчем ЛЧ между «Баварией» и «Наполи».

Если для Атичи сходство со звездой футбола является лишь приятным моментом, то аргентинец Берто Мендеса на этом хорошо зарабатывает уже больше четверти века. В дни матчей «Бока Хуниорс» он приходит на главную улицу, ведущую к стадиону «Ла Бомбонера», фотографируется и раздаёт автографы желающим. Также двойник принимает участие в телевизионных шоу, выступает на корпоративах и свадьбах.