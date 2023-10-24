Феерия Гризманна, спасения «Реала» и камбэчище команды-сенсации. Главное за тур в Ла Лиге

В испанской Ла Лиге завершился 10-й тур. Он запомнился хет-триком Антуана Гризманна в игре «Атлетико» с «Сельтой», победным голом 17-летнего дебютанта «Барселоны» Марка Гиу и парадом сейвов от защитников. Об этих и других событиях тура — в нашем материале.

Герои тура: Антуан Гризманн («Атлетико»), Столе Димитриевски («Райо Вальекано»)

Французский форвард «матрасников» солировал субботним вечером в Виго. Начал Антуан голом с пенальти (игроки Рафы Бенитеса ещё и в меньшинстве остались). Свои дальнейшие подвиги Гризманн отложил на второй тайм. В его середине француз забил ещё дважды — сперва нападающий на пару с газоном стадиона «Балаидос» перехитрил вратаря хозяев Висенте Гуайта, а через несколько минут откликнулся на передачу Науэля Молины, оформив хет-трик.

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Игроки «Райо» должны быть безмерно благодарны своему голкиперу — именно он оставил «Вальекано» в игре, отразив пенальти в середине первого тайма и потащив пять ударов в первой половине и ещё один во второй. Команда из пригорода Мадрида не только выстояла, но и вырвала победу в концовке — Бебе оказался точен с 11 метров, забив уже в добавленное к матчу время.

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Гол тура: Уго Дуро («Валенсия»)

Этот тур был довольно скупым на голы, а тем более на красивые — фантастических ударов из-за пределов штрафной, как до этого, мы не увидели. Но едва не стали свидетелями небольшого шедевра — защитник «летучих мышей» Тьерри Коррея едва не забил рабоной, однако Ледесма парировал его удар. К несчастью для «Кадиса», мяч прилетел точно на голову Уго Дуро, направившего его точно в сетку.

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Момент тура: дебютный гол Марка Гиу в составе «Барселоны»

Представьте, что вам 17 лет, вы дебютируете во взрослой команде «Барселоны» и забиваете гол через минуту после выхода на замену. А этот гол ещё и становится победным. Представили? А вот для Марка Гиу это реальность — «Барса» долго мучилась в игре с «Атлетиком», а тинейджер, сменив Фермина Лопеса, первым же ударом принёс победу сине-гранатовым, мастерски разобравшись в ситуации.

Камбэк тура: «Жирона» в матче с «Альмерией»

Команда-сенсация нынешнего сезона довольно неожиданно начала матч с худшим клубом лиги – 0:2 на своём поле к исходу 24-й минуты. Однако ещё до перерыва хозяева смогли выйти вперёд, а во второй половине забили ещё два мяча и добились волевой победы, догнав оступившийся во встрече с «Севильей» «Реал». В активе «Жироны» 25 очков после 10 туров, и в команде уже задумываются о высоких амбициях: «Наша цель – что-то выиграть в этом сезоне, попасть в Лигу Европы или ЛЧ. Не можем выбирать. Хотим сделать всё возможное, чтобы добиться чего-нибудь в этом году. Должны продолжать работать, твёрдо стоять на земле и проявлять большое смирение», — сказал вингер каталонцев Савио Морейра, ставший автором одного из голов в ворота «Альмерии».

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Сейвы тура: Айен Муньос («Реал Сосьедад»), Дани Карвахаль («Реал»), Серхио Рамос («Севилья»)

Что общего у всех номинантов? Правильно — ни один из них не является вратарём. Начнём с Муньоса — его «Сосьедад» с трудом переигрывал «Мальорку», когда защитнику пришлось вступить в дело. На 89-й минуте после суматохи в штрафной басков мяч отскочил к форварду гостей Амату Ндиайе. Удар у него не получился, но мяч наверняка залетел бы в ворота, если бы не Муньос, ставший настоящим спасителем для своей команды.

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Во встрече на «Писхуане» произошло сразу два впечатляющих сейва от защитников. Сперва своего голкипера подстраховал Дани Карвахаль — капитан мадридцев головой вынес мяч с линии после удара Ивана Ракитича. Забегая вперёд, Карвахаль спас «Реал» ещё раз, сравняв счёт на 78-й минуте.

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Между двумя подвигами Карвахаля уместился и сейв Серхио Рамоса. Ветеран «Севильи» не дал отличиться Давиду Алабе, который позже чуть не стал антигероем матча для «Реала». Австриец после прострела со штрафного, казалось, бил уже наверняка, но ветеран андалусийцев вовремя выставил ногу и преградил путь летящему в сетку ворот мячу.

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Остальные матчи 10-го тура Ла Лиги

«Гранада» продолжила оседать в подвале турнирной таблицы. Андалусийцы могли зацепиться за результат в первом тайме, имея несколько хороших шансов после пропущенного гола от Анте Будимира, но голкипер хозяев Серхио Эррера оказался надёжен. Во второй половине точный пенальти хорватского лидера памплонцев и удаление в составе «Гранады» предопределили исход встречи.

Начало матча для хозяев выдалось кошмарным — «Бетис» открыл счёт уже на первой минуте после красивой комбинации в исполнении Борхи Иглесиаса и Марка Роки, закончившейся голом последнего. Вскоре равновесие восстановил Борха Майораль, которому осталось нанести всего три точных удара до повторения прошлогоднего личного результата. Его гол на 17-й минуте стал последним в матче — зрители на «Колисеум Альфонсо Перес» традиционно не увидели зрелищного футбола.

Соседи по турнирной таблице сыграли вничью. Оба гола пришлись на второй тайм — вскоре после выхода из раздевалок счёт открыл 19-летний форвард басков Саму Омородион, который был одним из самых активных игроков матча. «Жёлтая субмарина» ответила голом с пенальти в исполнении Жерара Морено, который отличился во втором матче подряд.

Расписание матчей 11-го тура Ла Лиги

27 октября, пятница

«Жирона» — «Сельта»

28 октября, суббота

«Альмерия» — «Лас-Пальмас»

«Барселона» — «Реал»

«Мальорка» — «Хетафе»

«Кадис» — «Севилья»

29 октября, воскресенье

«Бетис» — «Осасуна»

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»

«Атлетик» — «Валенсия»

«Атлетико» — «Алавес»

30 октября, понедельник

«Гранада» — «Вильярреал»