Роскошный гол со штрафного в РПЛ! Очень обидное поражение команды Игнашевича

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата России. «Рубин» на своём поле принимал «Балтику». Команды поднялись (или вернулись) в РПЛ по итогам прошлого сезона Первой лиги.

Команды разделяли три очка. Так что в случае победы гостей «Балтика» сравнялась бы с «Рубином» по очкам и как минимум до субботы поднялась бы из зоны стыковых матчей. Однако причин к прогнозированию такого результата немного: клубы встречались всего дважды в истории, и казанцы ни разу не проиграли (3:3, 1:0).

Интересно, что, несмотря на не самые выдающиеся результаты на старте сезона, клубы не сменили тренеров: Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич пока сохраняют свои посты. И, как показывает последний месяц, не зря: в последних пяти турах команды набрали почти идентичное количество очков.

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