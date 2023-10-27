Роскошный гол со штрафного в РПЛ! Очень обидное поражение команды Игнашевича

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата России. «Рубин» на своём поле принимал «Балтику». Команды поднялись (или вернулись) в РПЛ по итогам прошлого сезона Первой лиги.
Команды разделяли три очка. Так что в случае победы гостей «Балтика» сравнялась бы с «Рубином» по очкам и как минимум до субботы поднялась бы из зоны стыковых матчей. Однако причин к прогнозированию такого результата немного: клубы встречались всего дважды в истории, и казанцы ни разу не проиграли (3:3, 1:0).
Интересно, что, несмотря на не самые выдающиеся результаты на старте сезона, клубы не сменили тренеров: Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич пока сохраняют свои посты. И, как показывает последний месяц, не зря: в последних пяти турах команды набрали почти идентичное количество очков.
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😎 «Рубин» одолел «Балтику» благодаря голу в концовке
Матч окончен. Обидное поражение для гостей. Достаточно равная игра, в которой всё решил один эпизод.
☝️ Так, проверяют сейчас эпизод в штрафной площади «Рубина». Но ничего не нашли.
↔️ Рахимов выпускает на поле Ашурматова, который поменял Зотова.
3️⃣ Три минуты компенсирован Бобровский к основному времени матча.
↔️ Пряхин вышел на поле вместо Осипова. Ещё одна замена от Игнашевича.
⚽️ Вада забил со штрафного
ГООООЛ! На помощь хозяевам пришёл стандарт. Вада со штрафного положил точно в угол — Латышонок спасти не смог. Отличный выход на замену!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
⚠️ Игнашевича наградили жёлтой карточки за чрезмерные эмоции.
↔️ Замена в составе «Балтики»: Маляров вышел на поле вместо Фернандеса.
📝 А теперь вратарь «Балтики» ошибся на выходе, но его подстраховал Сото. Сегодня чилиец в полном порядке.
❗️ Ну наконец-то по-настоящему опасный момент! Латышонок спасает команду после удара Вады.
☝️ Кабутов опасно навешивал на дальнюю штангу, но Фернандес в последний момент выбил мяч с макушки у Вуячича.
📝 Самоотверженно ложатся футболисты «Балтики» под все прострелы Фамейе и компании. Уже 10 угловых у ворот калининградцев. Кстати, он получился неплохим. Вуячич выиграл воздух, но пробил мимо створа.
❓ Ну что, может, теперь мы увидим более интересный футбол? Всё-таки сразу несколько свежих футболистов появились.
↔️ Игнашевич отвечает двойной заменой. На поле вышли Галоян и Мусаев. А ушли Кузьмин и Энрикес.
↔️ Первая замена в составе «Рубина»: Вада вышел на поле вместо Ранджеловича.
📝 Несколько подряд угловых привели к напряженности у ворот Латышонка. А потом голкипер забрал мяч в руки после удара Кабутова.
⚠️ Радмановац получил жёлтую карточку. Чумич пострадал в этом эпизоде.
❓ Сыграли больше семи минут после перерыва. Пока рисунок совершенно не меняется. Может быть, пора сделать парочку замен?
▶️ Стартовала вторая половина матча в Казани. Увидим ли мы голы?
⏸ Первый тайм завершён. Если откровенно, то далеко это не самый интересный тайм. Ждём активности от обеих команд после перерыва.
✏️ Осипов проверил Дюпина ударом с дальней дистанции. Никаких проблем для вратаря «Рубина».
3️⃣ Три минуты компенсировал арбитр. Там Осипову долго помощь оказывали.
⚠️ Кабутов получил жёлтую за симуляцию. Там небольшой контакт, но вопрос, насколько существенным он был.
📝 Кабутов решился на удар с очень дальней дистанции — мяч пролетел мимо дальней штанги.
☝️ Тесленко неудачно скинул мяч, но потом вовремя накрыл Гузину. Сам сломал, сам починил.
📝 «Рубин» владеет преимуществом с точки зрения владения мячом, но пока без моментов. И «Балтика», нельзя сказать, что активничает.
🤕 Осипов получил повреждение. Ощущение, что у парня сотрясение мозга. Надеюсь, что ошибаюсь. Пока пакет со льдом приложили к голове игрока «Балтики».
☝️ Кабутов хитро навесил со стандарта на ближнюю штангу, но вратарь перевёл мяч на угловой. Впрочем, «Рубин» ничего не выжал и с нового стандарта.
📝 Остойич пробил головой после стандарта. Хотя как пробил. Из такой позиции было очень тяжело направить мяч в створ.
⚠️ Гассама жёстко встретил Ранджеловича в центре поля и увидел перед собой жёлтую карточку.
❗️ Кабутов выполнил классный навес на Чумича, но тот головой не попал в дальний угол. Довольно опасный момент у ворот гостей!
📝 Гузина активно смотрится на первых минутах. Сейчас вот сфолил в атаке на Вуячиче.
❄️ В Казани сегодня идёт снежок. Заметно утеплился Игнашевич.
▶️ Стартовал первый матч 13-го тура РПЛ. На игре сегодня работает судейская бригада Яна Бобровского. Погнали!
📋 «Рубин» — «Балтика»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
А вот и составы на первый матч 13-го тура подъехали. Смотрим, изучаем.
👇 Разобрали, в чём секрет «Рубина» и «Балтики». В прошлом сезоне они играли в Первой лиге, а теперь неплохо смотрятся в РПЛ.
😎 Плюс можно вспомнить, кто из футболистов зажигал в предыдущем туре РПЛ.
📺 Где покажут матч «Рубин» — «Балтика»
За всеми событиями в текстовом формате можно следить на «Чемпионате».
19:00. «Рубин» — «Балтика» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 18:55 мск.
👇 Перед очередным туром РПЛ можно почитать о главных интригах.