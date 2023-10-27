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«Рубин» — «Балтика», прямая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ, 27 октября 2023, где смотреть

Роскошный гол со штрафного в РПЛ! Очень обидное поражение команды Игнашевича
Кирилл Закатченко
«Рубин» — «Балтика»
Комментарии
«Рубин» обыграл соперника благодаря голу на последних минутах.

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата России. «Рубин» на своём поле принимал «Балтику». Команды поднялись (или вернулись) в РПЛ по итогам прошлого сезона Первой лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Вада – 89'    

Команды разделяли три очка. Так что в случае победы гостей «Балтика» сравнялась бы с «Рубином» по очкам и как минимум до субботы поднялась бы из зоны стыковых матчей. Однако причин к прогнозированию такого результата немного: клубы встречались всего дважды в истории, и казанцы ни разу не проиграли (3:3, 1:0).

Интересно, что, несмотря на не самые выдающиеся результаты на старте сезона, клубы не сменили тренеров: Рашид Рахимов и Сергей Игнашевич пока сохраняют свои посты. И, как показывает последний месяц, не зря: в последних пяти турах команды набрали почти идентичное количество очков.

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😎 «Рубин» одолел «Балтику» благодаря голу в концовке ⚽️ Вада забил со штрафного 📋 «Рубин» — «Балтика»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ 📺 Где покажут матч «Рубин» — «Балтика»
Live Кирилл Закатченко

😎 «Рубин» одолел «Балтику» благодаря голу в концовке

Матч окончен. Обидное поражение для гостей. Достаточно равная игра, в которой всё решил один эпизод.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Вада – 89'    
20:56 Кирилл Закатченко

☝️ Так, проверяют сейчас эпизод в штрафной площади «Рубина». Но ничего не нашли.

20:53 Кирилл Закатченко

↔️ Рахимов выпускает на поле Ашурматова, который поменял Зотова.

20:51 Кирилл Закатченко

3️⃣ Три минуты компенсирован Бобровский к основному времени матча.

20:50 Кирилл Закатченко

↔️ Пряхин вышел на поле вместо Осипова. Ещё одна замена от Игнашевича.

20:49 Кирилл Закатченко

⚽️ Вада забил со штрафного

ГООООЛ! На помощь хозяевам пришёл стандарт. Вада со штрафного положил точно в угол — Латышонок спасти не смог. Отличный выход на замену!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

20:48 Кирилл Закатченко

⚠️ Игнашевича наградили жёлтой карточки за чрезмерные эмоции.

20:45 Кирилл Закатченко

↔️ Замена в составе «Балтики»: Маляров вышел на поле вместо Фернандеса.

20:44 Кирилл Закатченко

📝 А теперь вратарь «Балтики» ошибся на выходе, но его подстраховал Сото. Сегодня чилиец в полном порядке.

20:43 Кирилл Закатченко

❗️ Ну наконец-то по-настоящему опасный момент! Латышонок спасает команду после удара Вады.

20:42 Кирилл Закатченко

☝️ Кабутов опасно навешивал на дальнюю штангу, но Фернандес в последний момент выбил мяч с макушки у Вуячича.

20:33 Кирилл Закатченко

📝 Самоотверженно ложатся футболисты «Балтики» под все прострелы Фамейе и компании. Уже 10 угловых у ворот калининградцев. Кстати, он получился неплохим. Вуячич выиграл воздух, но пробил мимо створа.

20:25 Кирилл Закатченко

❓ Ну что, может, теперь мы увидим более интересный футбол? Всё-таки сразу несколько свежих футболистов появились.

20:25 Кирилл Закатченко

↔️ Игнашевич отвечает двойной заменой. На поле вышли Галоян и Мусаев. А ушли Кузьмин и Энрикес.

20:22 Кирилл Закатченко

↔️ Первая замена в составе «Рубина»: Вада вышел на поле вместо Ранджеловича.

20:20 Кирилл Закатченко

📝 Несколько подряд угловых привели к напряженности у ворот Латышонка. А потом голкипер забрал мяч в руки после удара Кабутова.

20:15 Кирилл Закатченко

⚠️ Радмановац получил жёлтую карточку. Чумич пострадал в этом эпизоде.

20:13 Кирилл Закатченко

❓ Сыграли больше семи минут после перерыва. Пока рисунок совершенно не меняется. Может быть, пора сделать парочку замен?

20:06 Кирилл Закатченко

▶️ Стартовала вторая половина матча в Казани. Увидим ли мы голы?

19:50 Кирилл Закатченко

⏸ Первый тайм завершён. Если откровенно, то далеко это не самый интересный тайм. Ждём активности от обеих команд после перерыва.

19:50 Кирилл Закатченко

✏️ Осипов проверил Дюпина ударом с дальней дистанции. Никаких проблем для вратаря «Рубина».

19:47 Кирилл Закатченко

3️⃣ Три минуты компенсировал арбитр. Там Осипову долго помощь оказывали.

19:47 Кирилл Закатченко

⚠️ Кабутов получил жёлтую за симуляцию. Там небольшой контакт, но вопрос, насколько существенным он был.

19:42 Кирилл Закатченко

📝 Кабутов решился на удар с очень дальней дистанции — мяч пролетел мимо дальней штанги.

19:37 Кирилл Закатченко

☝️ Тесленко неудачно скинул мяч, но потом вовремя накрыл Гузину. Сам сломал, сам починил.

19:36 Кирилл Закатченко

📝 «Рубин» владеет преимуществом с точки зрения владения мячом, но пока без моментов. И «Балтика», нельзя сказать, что активничает.

19:32 Кирилл Закатченко

🤕 Осипов получил повреждение. Ощущение, что у парня сотрясение мозга. Надеюсь, что ошибаюсь. Пока пакет со льдом приложили к голове игрока «Балтики».

19:22 Кирилл Закатченко

☝️ Кабутов хитро навесил со стандарта на ближнюю штангу, но вратарь перевёл мяч на угловой. Впрочем, «Рубин» ничего не выжал и с нового стандарта.

19:17 Кирилл Закатченко

📝 Остойич пробил головой после стандарта. Хотя как пробил. Из такой позиции было очень тяжело направить мяч в створ.

19:11 Кирилл Закатченко

⚠️ Гассама жёстко встретил Ранджеловича в центре поля и увидел перед собой жёлтую карточку.

19:11 Кирилл Закатченко

❗️ Кабутов выполнил классный навес на Чумича, но тот головой не попал в дальний угол. Довольно опасный момент у ворот гостей!

19:08 Кирилл Закатченко

📝 Гузина активно смотрится на первых минутах. Сейчас вот сфолил в атаке на Вуячиче.

19:03 Кирилл Закатченко

❄️ В Казани сегодня идёт снежок. Заметно утеплился Игнашевич.

19:02 Кирилл Закатченко

▶️ Стартовал первый матч 13-го тура РПЛ. На игре сегодня работает судейская бригада Яна Бобровского. Погнали!

18:04 Кирилл Закатченко

📋 «Рубин» — «Балтика»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

А вот и составы на первый матч 13-го тура подъехали. Смотрим, изучаем.

17:19 Кирилл Закатченко

👇 Разобрали, в чём секрет «Рубина» и «Балтики». В прошлом сезоне они играли в Первой лиге, а теперь неплохо смотрятся в РПЛ.

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13:13 Кирилл Закатченко

😎 Плюс можно вспомнить, кто из футболистов зажигал в предыдущем туре РПЛ.

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13:11 Кирилл Закатченко

📺 Где покажут матч «Рубин» — «Балтика»

За всеми событиями в текстовом формате можно следить на «Чемпионате».

19:00. «Рубин» — «Балтика» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 18:55 мск.

13:09 Кирилл Закатченко

👇 Перед очередным туром РПЛ можно почитать о главных интригах.

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