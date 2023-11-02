11 топ-матчей пятницы: наши в НХЛ, Соболенко — Рыбакина, «Атлетико» и «ПСЖ»

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 3 ноября в Матч-центре.
Программа коротко:
- 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 2:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап
- 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 13:00: «Ростов» — «Локомотив», МФЛ, 16-й тур
- 🎾 13:00*: Алекс де Минор (Австралия, 13) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Париж, 1/4 финала
- 🎾 14:30*: Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16), Париж, 1/4 финала
- ⚽️ 18:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 12-й тур
- ⚽️ 23:00: «Лас-Пальмас» — «Атлетико», Примера, 12-й тур
- ⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монпелье», Лига 1, 11-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как Овечкин будет играть без Бекстрëма?
Буквально вчера Никлас Бекстрём объявил о приостановке карьеры — с учётом проблем форварда с травмами это фактически означает уход из НХЛ. Александр Овечкин в последние годы чаще играл с Евгением Кузнецовым или Диланом Строумом, но именно связка 8-19 привела клуб к первому чемпионству в истории. Теперь клуб, который и так очутился в кризисе, будет жить без своей легенды.
Александр Овечкин
Фото: Getty Images
🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: что с обороной «Каролины»?
Мы привыкли, что «ураганы» — это команда, которая мало пропускает и испытывает большие проблемы в чужой зоне. Однако на старте этого сезона всë наоборот, и «Каролина» идëт в нижней тройке лиги по пропущенным шайбам. Сейчас им предстоит встреча с командой, где Артемий Панарин набрал невероятную форму: сможет ли оборона с Дмитрием Орловым остановить его?
Хоккеисты «Каролины»
Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»
🎾 2:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: кто выиграет путёвку в полуфинал Итогового чемпионата WTA?
К заключительному туру Итогового чемпионата WTA в группе Бакалар сложилась предельно понятная ситуация. Джессика Пегула с первого места вышла в плей-офф. А вот вторую путёвку в полуфинал разыграют между собой в очном споре Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Девушки ранее встречались шесть раз, и счёт был 4-2 в пользу белоруски. Причём она выиграла четыре первых матча — в Ухане-2019, Абу-Даби-2021, на Уимблдоне-2021 и в финале Australian Open — 2023. Однако два следующих поединка остались за Рыбакиной — в финале Индиан-Уэллса и четвертьфинале Пекина-2023. Кто же сейчас окажется сильнее?
Арина Соболенко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как лучший бомбардир НХЛ покажет себя на фоне одной из худших оборон?
Уже никто не вспомнит, с каким трудом Джек Хьюз начинал карьеру в НХЛ. Однако первый номер драфта-2019 на старте сезона набирает по два очка за матч и получает от экспертов сравнения со звëздами прошлого. «Миннесота» неожиданно для многих начинает сезон ни шатко ни валко, очень много пропускает, а Кирилл Капризов имеет худшую полезность в команде. Кто из звёзд покажет себя лучше?
Кирилл Капризов
Фото: Getty Images
🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: возьмёт ли реванш «Финикс Санз» у Виктора Вембаньямы и компании?
Во вторник, 31 октября, команды уже встречались между собой — матч получился очень интересным, с максимально интереснейшей концовкой, возможно, даже в некоторых местах спорной. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант на последних секундах допустил роковую ошибку после того, как новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сократил отставание до минимума. Поможет ли опыт Грега Поповича молодому коллективу из Техаса одержать повторную победу над непростым соперником?
Кевин Дюрант и Виктор Вембаньяма
Фото: Mike Christy/Getty Images
⚽️ 13:00: «Ростов» — «Локомотив», МФЛ, 16-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто победит в матче за титул чемпиона молодёжного первенства?
«Ростов» и «Локомотив» — лидеры МФЛ. Ростовчане занимают первое место, а красно-зелёные отстают на два очка. Осталось всего четыре тура. Поэтому цена победы в очном матче крайне высока. «Ростов» в случае выигрыша оторвётся ото всех, а «Локо», если наберёт три очка, поднимется на первую строчку. Крайне важный матч. Интересно, что победная серия «Локомотива» насчитывает шесть матчей. Получится продлить её и выйти в лидеры?
Игроки «Локомотива», МФЛ
Фото: fclm.ru
🎾 13:00*: Алекс де Минор (Австралия, 13) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Париж, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как сыграет Рублёв с неудобным соперником?
Андрей Рублёв набрал крейсерскую скорость на «Мастерсе» в Париже. Однако в 1/4 финала ему достался в соперники непростой австралиец Алекс де Минор. Теннисисты уже играли между собой четырежды, и три раза сильнее оказался Алекс — в Вашингтоне, на Next Gen ATP Finals – 2018 и в Роттердаме-2023. Россиянин отличился лишь в Монте-Карло-2022. Справится ли сейчас Андрей с неудобным соперником? В 1/2 финала Парижа победитель может выйти на Новака Джоковича.
Андрей Рублёв
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
🎾 14:30*: Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16), Париж, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: поправит ли Хачанов неудачную статистику в матчах с Циципасом?
Карен Хачанов успешно справился в третьем круге «Мастерса» в Париже с соотечественником Романом Сафиуллиным. И теперь в четвертьфинале Карену будет противостоять Стефанос Циципас, с которым у него крайне неудачная статистика личных встреч — 1-6. Грек выиграл первые шесть матчей — в Шанхае-2017, 2018, Роттердаме, Торонто-2021, Риме-2022 и на Australian Open — 2023. А вот Хачанов размочил счёт лишь в Майами-2023.
Карен Хачанов
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images
⚽️ 18:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 12-й тур
Интрига: команда Малкома рвётся к золоту в саудовской лиге
«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. На их счету 29 очков после 11 туров. Команда Малкома опережает «Аль-Наср» Криштиану Роналду на четыре очка. Комфортное преимущество. Но увеличить его «Аль-Хиляль» может по итогам матча с «Аль-Фатехом». Соперник команды Малкома, Митровича и Милинковича-Савича занимает четвёртое место в таблице. Будет непросто. Но уровень «Аль-Хиляля» позволяет справляться с любой задачей внутри Саудовской Аравии.
Игроки ФК «Аль-Хиляль»
Фото: Francois Nel/Getty Images
⚽️ 23:00: «Лас-Пальмас» — «Атлетико», Примера, 12-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Атлетико» сравняется по очкам с вечными врагами из «Реала»?
«Атлетико» делит первое место в чемпионате Испании по потерянным очкам с «Реалом» и «Жироной». Догнать соперников «матрасники» могут по итогам встречи с «Лас-Пальмасом» в гостях. Победная серия «Атлетико» в Примере составляет шесть игр – классный ход. Почему бы не продолжить его? Тем более что «Лас-Пальмас» — середняк чемпионата. У Симеоне есть все шансы выйти на первое место!
Футболисты «Атлетико»
Фото: Denis Doyle/Getty Images
⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монпелье», Лига 1, 11-й тур
Интрига: парижане выйдут в лидеры чемпионата Франции?
После невнятного старта в чемпионате «ПСЖ» набрал ход. Команда занимает второе место, отставая от лидирующей «Ниццы» всего на одно очко. Подняться на промежуточную первую строчку парижане могут по итогам игры с «Монпелье». Тем более что лидер «ПСЖ» — Килиан Мбаппе – «в огне». Форвард забил 10 голов в девяти встречах и лидирует в гонке бомбардиров. Домашний матч с «Монпелье» — возможность пополнить свой счёт и помочь клубу выйти в лидеры.
Килиан Мбаппе
Фото: Mike Hewitt/Getty Images