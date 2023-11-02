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11 топ-матчей пятницы: наши в НХЛ, Соболенко — Рыбакина, «Атлетико» и «ПСЖ»

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как Овечкин будет играть без Бекстрëма?

Буквально вчера Никлас Бекстрём объявил о приостановке карьеры — с учётом проблем форварда с травмами это фактически означает уход из НХЛ. Александр Овечкин в последние годы чаще играл с Евгением Кузнецовым или Диланом Строумом, но именно связка 8-19 привела клуб к первому чемпионству в истории. Теперь клуб, который и так очутился в кризисе, будет жить без своей легенды.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: что с обороной «Каролины»?

Мы привыкли, что «ураганы» — это команда, которая мало пропускает и испытывает большие проблемы в чужой зоне. Однако на старте этого сезона всë наоборот, и «Каролина» идëт в нижней тройке лиги по пропущенным шайбам. Сейчас им предстоит встреча с командой, где Артемий Панарин набрал невероятную форму: сможет ли оборона с Дмитрием Орловым остановить его?

Хоккеисты «Каролины» Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

🎾 2:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет путёвку в полуфинал Итогового чемпионата WTA?

К заключительному туру Итогового чемпионата WTA в группе Бакалар сложилась предельно понятная ситуация. Джессика Пегула с первого места вышла в плей-офф. А вот вторую путёвку в полуфинал разыграют между собой в очном споре Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Девушки ранее встречались шесть раз, и счёт был 4-2 в пользу белоруски. Причём она выиграла четыре первых матча — в Ухане-2019, Абу-Даби-2021, на Уимблдоне-2021 и в финале Australian Open — 2023. Однако два следующих поединка остались за Рыбакиной — в финале Индиан-Уэллса и четвертьфинале Пекина-2023. Кто же сейчас окажется сильнее?

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как лучший бомбардир НХЛ покажет себя на фоне одной из худших оборон?

Уже никто не вспомнит, с каким трудом Джек Хьюз начинал карьеру в НХЛ. Однако первый номер драфта-2019 на старте сезона набирает по два очка за матч и получает от экспертов сравнения со звëздами прошлого. «Миннесота» неожиданно для многих начинает сезон ни шатко ни валко, очень много пропускает, а Кирилл Капризов имеет худшую полезность в команде. Кто из звёзд покажет себя лучше?

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: возьмёт ли реванш «Финикс Санз» у Виктора Вембаньямы и компании?

Во вторник, 31 октября, команды уже встречались между собой — матч получился очень интересным, с максимально интереснейшей концовкой, возможно, даже в некоторых местах спорной. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант на последних секундах допустил роковую ошибку после того, как новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сократил отставание до минимума. Поможет ли опыт Грега Поповича молодому коллективу из Техаса одержать повторную победу над непростым соперником?

Кевин Дюрант и Виктор Вембаньяма Фото: Mike Christy/Getty Images

⚽️ 13:00: «Ростов» — «Локомотив», МФЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в матче за титул чемпиона молодёжного первенства?

«Ростов» и «Локомотив» — лидеры МФЛ. Ростовчане занимают первое место, а красно-зелёные отстают на два очка. Осталось всего четыре тура. Поэтому цена победы в очном матче крайне высока. «Ростов» в случае выигрыша оторвётся ото всех, а «Локо», если наберёт три очка, поднимется на первую строчку. Крайне важный матч. Интересно, что победная серия «Локомотива» насчитывает шесть матчей. Получится продлить её и выйти в лидеры?

Игроки «Локомотива», МФЛ Фото: fclm.ru

🎾 13:00*: Алекс де Минор (Австралия, 13) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Париж, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв с неудобным соперником?

Андрей Рублёв набрал крейсерскую скорость на «Мастерсе» в Париже. Однако в 1/4 финала ему достался в соперники непростой австралиец Алекс де Минор. Теннисисты уже играли между собой четырежды, и три раза сильнее оказался Алекс — в Вашингтоне, на Next Gen ATP Finals – 2018 и в Роттердаме-2023. Россиянин отличился лишь в Монте-Карло-2022. Справится ли сейчас Андрей с неудобным соперником? В 1/2 финала Парижа победитель может выйти на Новака Джоковича.

Андрей Рублёв Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

🎾 14:30*: Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16), Париж, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поправит ли Хачанов неудачную статистику в матчах с Циципасом?

Карен Хачанов успешно справился в третьем круге «Мастерса» в Париже с соотечественником Романом Сафиуллиным. И теперь в четвертьфинале Карену будет противостоять Стефанос Циципас, с которым у него крайне неудачная статистика личных встреч — 1-6. Грек выиграл первые шесть матчей — в Шанхае-2017, 2018, Роттердаме, Торонто-2021, Риме-2022 и на Australian Open — 2023. А вот Хачанов размочил счёт лишь в Майами-2023.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

⚽️ 18:00: «Аль-Фатех» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 12-й тур

Интрига: команда Малкома рвётся к золоту в саудовской лиге

«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. На их счету 29 очков после 11 туров. Команда Малкома опережает «Аль-Наср» Криштиану Роналду на четыре очка. Комфортное преимущество. Но увеличить его «Аль-Хиляль» может по итогам матча с «Аль-Фатехом». Соперник команды Малкома, Митровича и Милинковича-Савича занимает четвёртое место в таблице. Будет непросто. Но уровень «Аль-Хиляля» позволяет справляться с любой задачей внутри Саудовской Аравии.

Игроки ФК «Аль-Хиляль» Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 23:00: «Лас-Пальмас» — «Атлетико», Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Атлетико» сравняется по очкам с вечными врагами из «Реала»?

«Атлетико» делит первое место в чемпионате Испании по потерянным очкам с «Реалом» и «Жироной». Догнать соперников «матрасники» могут по итогам встречи с «Лас-Пальмасом» в гостях. Победная серия «Атлетико» в Примере составляет шесть игр – классный ход. Почему бы не продолжить его? Тем более что «Лас-Пальмас» — середняк чемпионата. У Симеоне есть все шансы выйти на первое место!

Футболисты «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монпелье», Лига 1, 11-й тур

Интрига: парижане выйдут в лидеры чемпионата Франции?

После невнятного старта в чемпионате «ПСЖ» набрал ход. Команда занимает второе место, отставая от лидирующей «Ниццы» всего на одно очко. Подняться на промежуточную первую строчку парижане могут по итогам игры с «Монпелье». Тем более что лидер «ПСЖ» — Килиан Мбаппе – «в огне». Форвард забил 10 голов в девяти встречах и лидирует в гонке бомбардиров. Домашний матч с «Монпелье» — возможность пополнить свой счёт и помочь клубу выйти в лидеры.