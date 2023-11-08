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Расписание спортивных матчей 9 ноября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

13 топ-событий четверга: Овечкин против Бобровского, Шевченко — Хачанов, наши в еврокубках
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 ноября
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За чем следить 9 ноября: хоккей, теннис, баскетбол, волейбол и футбол.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», НБА, регулярный сезон

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние лучших команд Восточной конференции — команды занимают первое и второе места с показателем 5-1

Как ни странно, но «Филадельфия» с уходом разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс» стала выглядеть бодрее — даже лучше — можно и так сказать. Действующий MVP в лице Джоэла Эмбиида и защитник Тайриз Макси — стабильно лидеры своей команды в каждом матче. И это лидерство оправданно: у новоиспечённого главного тренера «Сиксерс» Ника Нёрса на старте пять побед при одном поражении. Аналогичный показатель и у «Бостона» Джо Маззуллы, который укрепился в этом сезоне приходами тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса и разыгрывающего Джру Холидэя.

«Бостона» укрепился в этом сезоне

«Бостона» укрепился в этом сезоне

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин безголевое молчание, встретившись с Сергеем Бобровским?

«Вашингтон» после неудачного старта сезона поправил дела: в пяти последних матчах у «столичных» четыре победы. А вот лидер и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин никак не может раскочегариться. У Ови всего две шайбы в десяти матчах, четыре игры подряд он остаётся без голов. Впереди — домашняя встреча с «Флоридой» и голкипером-соотечественником Сергеем Бобровским. Сумеет ли Овечкин продолжить погоню за рекордом Гретцки, забив одному из героев прошлого плей-офф НХЛ?

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: AP/TASS

🎾 16:00: Александр Шевченко (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 3), Метц, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Метц. 1/4 финала
09 ноября 2023, четверг. 16:00 МСК
Александр Шевченко
63
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: чем завершится российское дерби в Метце?

Лишь два россиянина приняли старт на турнире в Метце — Карен Хачанов и Александр Шевченко. Они не проиграли никому из соперников на пути к четвертьфиналу, пока не встретились друг с другом. Теперь кто-то должен будет сойти с дистанции, зато другой точно окажется в полуфинале. Ранее теннисисты ни разу друг с другом не играли, а дальше победитель сыграет либо с Пьер-Югом Эрбером, либо с кем-то из пары Стэн Вавринка — Люка Ван Аш.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 17:00: Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в Турине

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в Турине

Интрига: окажутся ли Медведев и Рублёв в одной группе на предварительном этапе?

В четверг в Турине пройдёт жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, по итогам которой распределятся восемь участников по двум группам предварительного этапа. Андрей Рублёв попал в третью корзину к Стефаносу Циципасу. И кто-то из них окажется в компании с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а кто-то — с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. То же касается и теннисистов из второй корзины — Даниила Медведева и Янника Синнера, а также четвёртой корзины — Александра Зверева и Хольгера Руне. Окажутся ли два россиянина в одном квартете или будут пробиваться в плей-офф из разных групп — узнаем совсем скоро.

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в Турине

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в Турине

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

🏐 19:00: «Динамо» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 6-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 6-й тур
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Нет данных
Ленинградка
Санкт-Петербург

Интрига: кто останется непобеждённым на старте российского чемпионата?

Лидеры Суперлиги ещё не проигрывали в новом сезоне. У «Динамо» игра в запасе, поэтому и на три очка меньше, но победа завтра может принести первую строчку. А три очка «Ленинградке» — шанс оторваться. Правда, последним нужно прыгнуть выше головы, ведь москвички в последних 16 очных играх уступили лишь раз.

ЖВК «Динамо»

ЖВК «Динамо»

Фото: vk.com/vldinamo

🏒 19:30: ЦСКА — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проиграет ли ЦСКА третий подряд домашний матч?

Действующий чемпион никак не может встать на привычные победные рельсы в новом сезоне. Только ЦСКА вроде бы наладит игру и результат, как тут же следуют неприятные серии. Как, например, сейчас: армейцы проиграли оба матча в домашней серии, заставив собственных фанатов с трибун взывать к гордости хоккеистов. А впереди — встреча с разогнавшимся «Авангардом», у которого сейчас четыре победы подряд. Удастся ли ЦСКА собраться на топ-соперника?

Сергей Фёдоров

Сергей Фёдоров

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 19:30: СКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Трактор» седьмую победу подряд в игре с проблемным СКА?

Роман Ротенберг не устаёт делать шоу, но дела у его команды идут неважно. Четыре поражения в пяти встречах, много нервов и эмоций, которые вредят армейцам, и лишь восьмое место в Западной конференции. А тут ещё и в гости к СКА едет «Трактор», расцветший после смены тренера. Челябинцы выиграли шесть последних матчей, в том числе уверенно взяли игру в Москве с ЦСКА. В текущей ситуации «Трактор» — однозначный фаворит встречи, но и СКА всегда остаётся мощной командой, постоянно имеющей шансы на победу.

Одержит ли «Трактор» седьмую победу подряд в игре с проблемным СКА?

Одержит ли «Трактор» седьмую победу подряд в игре с проблемным СКА?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:45: «Тулуза» — «Ливерпуль», ЛЕ, группа E, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Группа E. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Тулуза
Тулуза, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» оформит выход в плей-офф?

«Ливерпуль» без проблем проходит групповой этап Лиги Европы. Команда Юргена Клоппа набрала девять очков за три тура. В прошлом матче «Ливерпуль» разнёс «Тулузу» дома – 5:1. Впереди – ответная игра во Франции. В случае победы «красные» обеспечат себе выход в плей-офф. Но «Тулуза» также борется за выход в следующий этап. Поэтому простой прогулки для англичан не выйдет.

«Ливерпуль» оформит выход в плей-офф?

«Ливерпуль» оформит выход в плей-офф?

Фото: Matt McNulty/Getty Images

⚽️ 20:45: «Аякс» — «Брайтон энд Хоув Альбион», ЛЕ, группа B, 4-й тур

Лига Европы . Группа B. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится у «Аякса» подняться со дна таблицы?

«Аяксу» тяжело в текущем сезоне не только в чемпионате Нидерландов, но и в Лиге Европы. Амстердамцы занимают четвёртое место в группе В, набрав всего два очка в трёх турах. В следующем матче «Аякс» принимает дома грозный «Брайтон». В Англии «чайки» обыграли голландцев со счётом 2:0. Группа настолько тяжёлая, что каждая победа крайне важна. Так что предстоящий матч станет определяющим для обеих команд в плане перспектив. У «Аякса» в случае поражения останутся лишь призрачные шансы на плей-офф.

Получится у «Аякса» подняться со дна таблицы?

Получится у «Аякса» подняться со дна таблицы?

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 20:45: «ПАОК» — «Абердин», ЛК, группа G, 4-й тур

Лига конференций . Группа G. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Абердин
Абердин, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Оздоева близка к плей-офф Лиги конференций

ПАОК успешно проводит групповой этап Лиги конференций. У греков девять очков за три тура и комфортное преимущество над третьим местом в восемь очков. Уже в предстоящем туре ПАОК может обеспечить себе место в плей-офф. Домашняя встреча с «Абердином» — отличный шанс забрать место в 1/8 финала. Отметится ли Оздоев результативными действиями?

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: ПАОК

⚽️ 20:45: «Бешикташ» — «Будё-Глимт», ЛК, группа D, 4-й тур

Лига конференций . Группа D. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: турецкий гранд испытывает огромные проблемы в группе Лиги конференций

«Бешикташ» неожиданно проваливается в групповом этапе Лиги конференций. Команда набрала всего одно очко в трёх турах и замыкает таблицу группы D. Но шансы на плей-офф сохраняются. Начать путь в следующий этап можно в игре с «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин. В Норвегии «Бешикташ» уступил со счётом 1:3, впереди – ответный матч. В Стамбуле «Будё-Глимт» будет очень сложно.

«Бешикташ» неожиданно проваливается в групповом этапе Лиги конференций

«Бешикташ» неожиданно проваливается в групповом этапе Лиги конференций

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

⚽️ 20:45: «Вест Хэм Юнайтед» — «Олимпиакос», ЛЕ, группа A, 4-й тур

Лига Европы . Группа A. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-матч в рамках Лиги Европы

Один из самых крутых матчей дня состоится в Лондоне: «Вест Хэм» примет дома «Олимпиакос». В Греции «молотобойцы» уступали со счётом 1:2. Однако «Вест Хэм» лидирует в группе А, набрав шесть очков, у «Олимпиакоса» — четыре. В Англии состоится важнейшая игра, которая во многом решит турнирные перспективы команд. Да и вывеска для Лиги Европы отличная. Ожидается классная игра!

Один из самых крутых матчей дня состоится в Лондоне

Один из самых крутых матчей дня состоится в Лондоне

Фото: Alex Broadway/Getty Images

⚽️ 23:00: «Бетис» — «Арис», ЛЕ, группа C, 4-й тур

Лига Европы . Группа C. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Арис
Лимасол, Кипр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арис» Кокорина совершит чудо и обыграет крепкий «Бетис» в Испании?

«Бетис» — главный фаворит группы С в Лиге Европы. Испанцы заслуженно лидируют, набрав шесть очков в трёх турах. А «Арис» Александра Кокорина с тремя очками замыкает таблицу. В первом очном матче команд на Кипре «Бетис» одержал минимальную победу. Получится у «Ариса» сотворить сенсацию и взять реванш?

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: ФК «Арис»

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