15 топ-матчей субботы: Головин против Кузяева, НХЛ, НБА и много крутого футбола

Насыщенное 11 ноября: начинаем с хоккея, затем баскетбол, днём — волейбол и футбол. До самой ночи!

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🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в повторении финала Востока-2023?

Два прошлогодних финалиста Востока начинают чемпионат ни шатко ни валко. «Каролина» словно устала от стиля Рода Бриндамора и неожиданно много для себя пропускает, «Флорида», оставшаяся на старте сезона без Брэндона Монтура и Аарона Экблада, внезапно мало забивает, но неплохо играет в обороне. Пока «ураганы» не оправдывают статус главных фаворитов сезона, полученный ещё летом — может быть, получится отомстить клубу, который весной выбил «Каролину» всухую и без шансов?

«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» Фото: AP/TASS

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли Александр Овечкин на привычный снайперский уровень?

«Великая погоня» хромает на обе ноги: без голов Овечкина «Вашингтон» цепляется за зону плей-офф, но идёт предпоследним в НХЛ по количеству заброшенных шайб. Даже забив лишь дважды в 11 играх, Ови остаётся лучшим бомбардиром своей команды. Процент реализации бросков Овечкина аномально низкий — 4,4% при карьерном показателе около 13%. «Дэвилз» со своим стилем и проблемной бригадой вратарей выглядят неплохим вариантом для улучшения статистики капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Даллас» хорошо начал сезон, но у «Клипперс» больше побед, чем поражений — «парусникам» нужны победы

На данный момент у «Далласа» Луки Дончича и Кайри Ирвинга шесть побед при двух поражениях, тем временем у подопечных Тайрона Лю — три победы и четыре поражения. Более того, к «Клипперс» присоединился разыгрывающий Джеймс Харден, обменянный из «Филадельфии Сиксерс». Но с Харденом у «парусников» не всё так гладко — два поражения подряд. Выездной матч в Техасе — это, возможно, резонансный шанс для гостей доказать состоятельность перехода 34-летнего баскетболиста.

Джеймс Харден и Лука Дончич Фото: Sarah Stier/Getty Images

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Финикс» продолжает страдать от травм, а «Лейкерс» и вовсе больше проигрывают, чем выигрывают

Шансы между соперниками практически равны: так, «Финикс» точно будет играть без звёздного атакующего защитника Девина Букера и, возможно, без другого звёздного игрока — Брэдли Била. Именно эти товарищи, можно сказать, создали проблемы своей команде из-за травм. Но наличие Кевина Дюранта спасает ситуацию для «Санз» — у аризонцев одинаковое соотношение побед и поражений — 4-4.

«Лейкерс», в свою очередь, тоже проводят последние встречи без ключевых игроков скамейки запасных — матч точно пропустят Гэйб Винсент, Джарред Вандербилт и Джейлен Худ-Шифино. Участие Энтони Дэвиса находится под вопросом (на момент написания текста. — Прим. «Чемпионата»), как и другого бигмена «озёрников» в лице Джексона Хэйса. Так или иначе, у клуба из Лос-Анджелеса три победы на пять поражений — во многом напоминает неудачный старт прошлого сезона.

Леброн Джеймс и Кевин Дюрант Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

⚽️ 14:00: «Факел» — ЦСКА, РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» продолжит беспроигрышную серию или ЦСКА приблизится к топ-2?

«Факел» после назначения Сергея Ташуева набрал ход и поднялся уже на 10-е место в РПЛ. В последних пяти матчах воронежцы набрали 13 очков. ЦСКА же давно не проигрывает, но часто завершает встречи вничью. Из-за этого армейцы отстают от «Краснодара» и «Зенита». В предстоящей игре оба клуба получают шанс на решение задач. «Факел» может сотворить сенсацию и теоретически забраться уже в топ-8. А ЦСКА, если наберёт три очка, приблизится к «Краснодару» и «Зениту».

«Факел» — ЦСКА Фото: https://vk.com/pfcfakel

🏒 15:00: «Металлург» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто возглавит Восток КХЛ?

«Металлург» в последних матчах выбрался из кризиса, в который как будто попал в конце октября, в домашних играх снова показав мощь своей атаки. Непонятно, совпадение это или нет, но приход Сергея Мозякина в тренерский штаб моментально оживил большинство «Магнитки», которое трижды отличилось в матче с «Сибирью». «Ак Барс», несмотря на суперсостав, в последнее время испытывает проблемы: команда Билялетдинова дважды проиграла в Тольятти, уступила в «Зелёном дерби» и еле обыграла «Барыс». Однако победившая команда, несмотря на свои проблемы, возглавит Восточную конференцию.

Игроки «Металлурга» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», Кубок России – 1/4 финала, ответный матч

Интрига: кто пройдёт в полуфинал Кубка России?

В первом матче у «Белогорья» было много шансов зацепиться за концовку – исход партий решал один мяч. Как результат 0:3 – и выездное дерби на площадке в Новосибирске. Так что путёвка в 1/2 финала почти в кармане подопечных Пламена Константинова – при родных трибунах «Локо» редко проигрывает, а в этом сезоне железнодорожники ещё не отдали ни сета.

Волейболисты «Белогорья» Фото: belogorievolley.ru

⚽️ 15:30: «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 12-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» оправится после обидного поражения от «Челси»?

«Тоттенхэм» шёл лидером АПЛ, но в прошлом туре уступил дома «Челси» (1:4). «Шпоры» завершали матч вдевятером, но всё равно показывали смелый футбол, за что заслужили похвалу даже от нейтральных болельщиков. Это поражение стало первым для «Тоттенхэма» в сезоне. «Вулверхэмптон» идёт во второй половине таблицы АПЛ и не претендует ни на что серьёзное в этом сезоне. Однако дома «волки» могут покусать любого соперника. Например, в 7-м туре они обыграли на своём поле «Сити». «Тоттенхэму» будет непросто, но, чтобы продолжать борьбу за титул, нужно выигрывать и в таких встречах.

Эрик Дайер Фото: Alex Pantling/Getty Images

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Ахмат», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервётся ли безвыигрышная серия одной из команд?

«Локомотив» и «Ахмат» в последних турах не радуют болельщиков. Красно-зелёные не побеждают уже в четырёх матчах подряд, грозненцы – в семи. «Локо» опустился на седьмое место, а «Ахмат» и вовсе в одном очке от зоны прямого вылета. Предстоящий матч крайне важен для Мирослава Ромащенко. Главный тренер «Ахмата» рискует потерять должность в случае очередного поражения. Но и «Локо» не выглядит как команда, которую нереально обыграть. Непредсказуемый матч нас ждёт на «РЖД Арене».

Мирослав Ромащенко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏆 🎾 17:00: ❓ TBD (соперник будет определён позже) — Александр Шевченко (Россия), Метц, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завоюет ли Александр Шевченко первый титул в карьере?

22-летний россиянин Александр Шевченко провёл впечатляющую неделю в Метце. Особенно солидным в его исполнении получился четвертьфинальный матч с опытным Кареном Хачановым. Так Шевченко вышел в свой первый полуфинал ATP, где в двух сетах прошёл Пьер-Юга Эрбера и теперь оказался в первом финале в карьере. Справится ли россиянин с давлением и добьётся ли первого титула?

Александр Шевченко Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 17:30: «Штутгарт» — «Боруссия Д», Бундеслига, 11-й тур

Интрига: Какая из команд бросится в погоню за «Байером» и «Баварией»?

«Штутгарт» и «Боруссия» здорово начали сезон, но в последних турах приостановились. У обеих команд по 21 очку после 10 туров, они делят третье место. Но отставание от «Баварии» и «Байера» увеличивается. От лидирующих леверкузенцев – уже семь очков. Одна из команд может пуститься в погоню по результатам очной встречи. «Боруссия» играет в гостях, но является небольшим фаворитом матча. На неделе дортмундцы обыграли в Лиге чемпионов «Ньюкасл» — классный заряд позитива. Почему бы не выйти и не обыграть теперь «Штутгарт»?

«Штутгарт» — «Боруссия» Д Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Краснодар», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: главный матч первой части сезона в РПЛ

Крутейший матч нас ждёт в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает лидера чемпионата – «Краснодар». Петербуржцы находятся в непривычной ситуации: команда Семака идёт не первой, а догоняет в таблице. Но в случае победы «Зенит» впервые в сезоне поднимется на первое место. Вряд ли «Краснодар» хочет этого. «Быки» получают уникальный шанс серьёзно побороться за золото. Ивич построил классную команду в Краснодаре. Впереди – главный экзамен первой части сезона.

Никита Кривцов («Краснодар») и Клаудиньо («Зенит») Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Аль-Вахда» — «Аль-Наср», Про-Лига, 13-й тур

Интрига: команда Роналду в гонке за золото с «Аль-Хилялем» Малкома

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии большая интрига. Благодаря мощному усилению на золото претендуют сразу несколько клубов. «Аль-Наср» — один из фаворитов. А как может быть иначе, когда у тебя в команде Криштиану Роналду? Но впереди пока что «Аль-Хиляль». У команды Малкома 32 очка, у «Аль-Насра» — 28. Но подтянуться к лидеру можно по итогам встречи с «Аль-Вахдой». А Роналду ещё может увеличить свой бомбардирский счёт. Криштиану – лучший бомбардир лиги с 12 голами.

Криштиану Роналду Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

⚽️ 23:00: «Реал» — «Валенсия», Примера, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» вернётся на первое место в Примере?

В прошлом туре чемпионата Испании «Реал» дома потерял очки с «Райо Вальекано». Теперь единоличным лидером Примеры является «Жирона». Но догнать или перегнать каталонцев «Реал» может по итогам следующего тура. Мадридцы на своём поле принимают «Валенсию». Дела у «летучих мышей» в сезоне складываются не так плохо: восьмое место после 12 туров. Но отобрать очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» будет крайне непросто.

«Реал» против «Валенсии» Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 23:00: «Гавр» — «Монако», Лига 1, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча Кузяева и Головина во Франции

Редкий случай, когда два россиянина встречаются между собой в рамках матча в топ-5 лиг Европы. «Монако» Александра Головина идёт в лидерах чемпионата Франции, а сам полузащитник номинирован на приз лучшему футболисту октября в Лиге 1. «Гавр» Далера Кузяева занимает седьмое место: отличная позиция для команды, ещё в прошлом сезоне выступавшей в Лиге 2. Оба россиянина – лидеры клубов. Тем интереснее понаблюдать за их очным противостоянием.