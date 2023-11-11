13 топ-событий воскресенья: бой Павловича за пояс, «Спартак» — «Ростов» и яркие дерби

Большое расписание на 12 ноября: наши в НХЛ, зарубы в НБА и Единой лиге, UFC и море футбола. А ещё старт Итогового в теннисе!

Посмотреть все события 12 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сумеет ли забить Овечкин?

Несмотря на победу в предыдущем матче с «Нью-Джерси» (4:2), капитан столичной команды Александр Овечкин в этой встрече снова остался без голов. Безголевая серия российского нападающего достигла непривычных шесть игр, а всего в 12 матчах нынешнего сезона 38-летний нападающий забил лишь два гола, что является абсолютно худшим результатом на этом отрезке за всю его карьеру. Шанс улучшить статистику представится Овечкину ближайшей ночью, когда его команда на выезде сыграет с «Айлендерс», проигравшими три матча подряд. Правда, неудачной серии «островитян» предшествовала как раз-таки сухая победа над «Вашингтоном».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏀 3:30: «Атланта Хоукс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 12 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Атланта» продолжит улучшать позиции на Востоке или у «Майами» будет более 50% побед?

Финалисты минувшего розыгрыша плей-офф НБА в лице «Майами Хит» не так удачно начали регулярный чемпионат: флоридскую команду лихорадит, но в случае победы над «Атлантой Хоукс» подопечные Эрика Споэльстры впервые в нынешнем сезоне будут иметь в своём распоряжении больше побед, чем поражений. На данный момент показатель «Майами» следующий — 4-4. «Атланта», в свою очередь, занимает четвёртое место в Восточной конференции с пятью победами при четырёх поражениях — именно Трей Янг и Деджонте Мюррей ведут за собой команду. В прошлой игре с «Орландо Мэджик» Мюррей принёс победу «Хоукс» после передачи Янга. Что предложит нам этот интересный дуэт на этот раз?

Трей Янг и Джимми Батлер Фото: Michael Reaves/Getty Images

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснётся ли Макдэвид вместе со своим «Эдмонтоном»?

Но если у Овечкина хотя бы в последнее время стала побеждать его команда, то у «Эдмонтона» и Коннора Макдэвида дела идут совсем плохо. Пока лучший бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ продолжает находиться в поиске своей игры, «нефтяники» проигрывают один матч за другим. «Ойлерз» выдали четырёхматчевую серию поражений, которая опустила их на предпоследнее место в общей турнирной таблице НХЛ. Отставание же от кубковой восьмёрки на Западе составляет уже восемь очков. С таким выступлением «Эдмонтона» поезд к плей-офф может уйти слишком далеко.

Коннор Макдэвид Фото: Getty Images

👊 7:30*: Сергей Павлович (Россия) – Том Аспиналл (Англия), UFC 295

*Время боя ориентировочное

Интрига: UFC получит первого чемпиона в тяжёлом весе из России?

Сергей Павлович внезапно получил титульный шанс после того, как травмировался Джон Джонс. И теперь наш великан может стать первым чемпионом UFC в тяжёлом весе из России, пусть на кону и стоит только временный пояс. Вот только соперник невероятно опасен: Том Аспиналл блестяще борется и финиширует соперников ещё быстрее, чем Павлович. Но у Сергея найдётся, чем ответить — его ударов пока не выдерживал никто. Нас ждёт грандиозный поединок огромных ребят.

Сергей Павлович Фото: Getty Images

👊 08:00*: Иржи Прохазка (Чехия) – Алекс Перейра (Бразилия), UFC 295

*Время боя ориентировочное

Интрига: Кто из двух харизматичных нокаутёров завоюет пояс?

Поединок Иржи Прохазки и Алекса Перейры гарантирует великолепное зрелище с вероятностью 100%. Два харизматичных и эффектных бойца будут биться за вакантный титул многострадального полутяжёлого дивизиона. Перейра решил подняться в весе после неудачного завершения трилогии с Адесаньей, Прохазка возвращается после серьёзной травмы. Парням есть, что доказывать, а бить они умеют очень сильно. Кто окажется победителем?

Иржи Прохазка Фото: Getty Images

🏒 14:30: «Салават Юлаев» – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли уставший «Локомотив» с отдохнувшим «Салаватом»?

Уфимская команда начала игровую недель со спаренных матчей, проведя две встречи за 24 часа. Но затем «Салават» получил четыре полноценных выходных для подготовки к матчу с «Локомотивом», который завершает свой затяжной выезд. Справится ли отдохнувший и восстановившийся «Салават» с нагрузившейся в сложной поездке командой Игоря Никитина?

Максим Берёзкин и Игорь Никитин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 16:30: «Динамо» – «Оренбург», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча Лички с бывшим клубом.

«Динамо» в текущем сезоне идёт не так уж и плохо. Но могло быть и лучше. Бело-голубые за последние семь туров выиграли всего одну встречу. Будь «Динамо» чуть успешнее, то шло рядом с «Краснодаром» и «Зенитом». Впереди у москвичей проверка в виде «Оренбурга». Это первый матч Марцела Лички с бывшей командой. Хоть состав оренбуржцев и потерпел пару изменений, чешскому тренеру он хорошо известен. Получится у «Динамо» легко разобрать «Оренбург» или гости удивят?

Марцел Личка и Маричаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏀 16:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: кто окажется сильнее — серебряный или бронзовый призёр минувшего плей-офф Единой лиги ВТБ?

«Локомотив-Кубань» нанесёт визит московской команде ЦСКА, которая ни разу не проигрывала в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Ребята Эмила Райковича занимают комфортное место в турнирной таблице с 18 очками, тем временем ближайшие преследователи отстают на три–четыре очка. «Локо», в свою очередь, больше проигрывает, чем выигрывает — четыре против пяти соответственно — и замыкает практически первую десятку. Примечательно, что разница пропущенных и набранных очков команды Александра Секулича составляет «+5» очков, у ЦСКА — «+119». Ощутим ли такую разницу на площадке?

«Локомотив-Кубань» нанесёт визит московской команде ЦСКА Фото: РИА Новости

⚽️ 17:00: «Ливерпуль» – «Брентфорд», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» исправится за обидное поражение в Лиге Европы?

«Ливерпуль» в последнем туре Лиги Европы уступил в гостях «Тулузе» (2:3). Хоть и играл далеко не основной состав, но такие поражения не лучшим образом влияют на команду. А впереди тяжёлый матч АПЛ с «Брентфордом», выигравшим последние три игры в лиге. «Ливерпуль» всего на три очка отстаёт от лидирующего «Сити», команда находится в чемпионской гонке. Но чтобы из неё не выпасть, «красным» необходимы стабильные победы.

Дарвин Нуньес Фото: Bryn Lennon/Getty Images

⚽️ 19:30: «Спартак» – «Ростов», РПЛ, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин увеличит неприятную серию «Спартака»?

Встречи Карпина со «Спартаком» всегда получаются весёлыми, а также широко обсуждаются болельщиками. Этот случай – не исключение. Тем более, что у «Спартака» есть проблемы с результатами, а разговоры об уходе Гильермо Абаскаля не прекращаются. Имя Карпина периодически всплывает в качестве следующего тренера «Спартака». Возможно, он усилит разговоры, обыграв красно-белых в Москве. Расстояние между командами – четыре очка. Так что «Ростов» может ещё и приблизиться к «Спартаку» в таблице. Или команда Абаскаля заберёт победу на своём поле?

Валерий Карпин и Гильермо Абаскаль Фото: Bryn Lennon/Getty Images

⚽️ 19:30: «Челси» – «Манчестер Сити», АПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проверка «Челси» против лучшего клуба Европы.

«Челси» не лучшим образом начал сезон, но в последнем туре в дерби обыграл «Тоттенхэм» (4:1). Победа наверняка придала уверенности «синим». Тем более, что впереди куда более серьёзная проверка – «Манчестер Сити». Действующий чемпион АПЛ и обладатель трофея ЛЧ снова идёт первым в лиге. Получится у «Челси» совершить чудо и переиграть «горожан»? Шансы есть: всё же матч пройдёт на «Стэмфорд Бридж», да и «Сити» не выглядит непобедимой командой.

«Сити» не выглядит непобедимой командой Фото: Michael Regan/Getty Images

⚽️ 20:00: «Лацио» – «Рома», Серия А, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: самое жаркое итальянское дерби.

Дерби «Лацио» и «Ромы» — гарантия «огненного» футбола. Пусть в этом сезоне команды и не идут в группе лидеров, но их противостояние все равно нельзя пропускать. Болельщики могут простить любые неудачи, если их команда выиграет в римском дерби. Так что «Лацио» и «Рома» отдадут все силы, чтобы оказаться сильнее. Чуть лучше дела идут у «волков», но это никак не повлияет на настрой команды Сарри.

Дерби «Лацио» и «Ромы» — гарантия «огненного» футбола Фото: Paolo Bruno/Getty Images

⚽️ 20:30: «Севилья» – «Бетис», Примера, 13-й тур

Интрига: кто победит в Севильском дерби?

Ещё одно жаркое дерби пройдёт в Европе в воскресенье. «Севилья» на своём поле примет «Бетис». Два непримиримых соперника. В текущем сезоне «Бетис» в таблице идёт шестым, а вот «Севилья» буксует на 15-й строчке. Возможно, победа в дерби даст андалусийцам заряд для того, чтобы взлететь вверх? Хотя в еврокубках лучше сыграл «Бетис», обыгравший «Арис» в рамках Лиги Европы. А «Севилья» в Лиге чемпионов уступила «Арсеналу» (0:2).

Кто победит в Севильском дерби? Фото: Fran Santiago/Getty Images

🎾 23:00: Новак Джокович (Сербия, 1) – Хольгер Руне (Дания, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится старт на турнире у 1-й ракетки мира?

Итоговый чемпионат ATP начнётся со сражений в Зелёной группе во главе с Новаком Джоковичем. Звёздный серб играет в первом туре с 8-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании. Теннисисты ранее встречались 4 раза и дважды обменялись победами. Новака победил на US Open — 2021 и в Париже-2023, а Хольгер первенствовал в Париже-2022 и Риме-2023. Отметим, что для Джоковича это 16-е участие в Итоговом чемпионате, причём 6 раз он был чемпионом. А Руне — дебютант.