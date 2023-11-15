«Есть три причины, почему Головин так хорош». Во Франции разобрали прогресс россиянина

Александр Головин проводит свой лучший сезон. И дело не в том, что он с пятью голами является третьим бомбардиром Лиги 1. Есть много других маркеров. Два последних месяца россиянина признавали лучшим футболистом «Монако», а недавно он стал лидером по количеству попаданий в сборную тура Лиги 1 по версии L'Equipe.

А ещё накануне закончилось голосование за лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре. Само собой, выиграл Мбаппе, у которого лучшая статистика за этот период. Он не мог проиграть, учитывая его фанатскую базу. Да и тяжело представить, чтобы в Европе сейчас массово голосовали за россиянина.

Тут важно, что Александр вообще оказался в топ-3 лучших игроков Лиги 1. Уже не удивляет, что футболист сборной Кубы знает из состава России только Головина. Давайте признаем, что у Миранчука и Захаряна сейчас не складывается по тем или иным причинам. Кузяев в «Гавре» и Кокорин в «Арисе»? Не те команды, за которыми следит большая аудитория. А «Монако» всерьёз претендует на место в Лиге чемпионов. Тем более что Франция в этом сезоне получает дополнительную путёвку в этот турнир благодаря новому формату.

Права на видео принадлежат LFP. Посмотреть видео можно на официальном канале «Монако» в YouTube.

На фоне таких голов, как на видео выше, всё чаще возникают разговоры, что Головин готов к ещё более солидным командам. Мы уже публиковали статью про его трансферную стоимость. Спустя пять лет она снова составляет € 30 млн, хотя обычно игроки с возрастом дешевеют. В «Монако» нет никого дороже, а аналогичная стоимость у двух футболистов — 23-летнего Камара и 22-летнего Балогуна.

В этом сезоне Головин впервые получил капитанскую повязку. Понятно, что так сложились обстоятельства — к тому моменту заменили опытных футболистов. Но даже по каким-то отголоскам мы понимаем, что полузащитник стал лидером в коллективе.

Как рассказывал «Чемпионату» бывший игрок «Монако» Изидор, в команде даже существуют специальные статуэтки лучшему и худшему футболистам на тренировке: «Головин так хорош на занятиях, что часто выигрывает трофей лучшему игроку. Ему очень нравится, что именно он на правах MVP тренировки определяет, кто был самым «нулевым», — рассказывал Изидор.

Статуэтки лучшему и худшему игрокам «Монако» на тренировке Фото: Из личного архива Изидора

«Чемпионат» обратился за комментарием к французскому журналисту, который специализируется на «Монако». Вот что рассказал Антуан Момон из L'Equipe.

— Есть три причины, почему Головин сейчас так хорош. Во-первых, он находится в отличной форме. Александр прибавил ещё при предыдущем тренере Филиппе Клемане. Точнее, при Джеймсе Бунсе, который отвечал за физическую подготовку футболистов «Монако». Выносливость Головина стала стабильной. Он уже не такой травматичный, каким был в первых сезонах во Франции. Более того, сейчас россиянин может играть по 90 минут и не выдыхаться. Уже один этот фактор делает разницу.

— А какие ещё есть факторы?

— Тренер, само собой. Команда теперь демонстрирует весьма атакующий футбол. Ади Хюттер старается играть вперёд, даже если его команда ведёт в счёте. Такой футбол помогает Головину раскрыть свой потенциал. Его качества проявляются и приводят к победам. Да и вообще всей команде проще атаковать.

— А третья причина?

— Позиция Головина. Расстановка «Монако» изменилась. Теперь базовая схема — 3-4-2-1. Головин стал играть одну из двух «десяток» под единственным нападающим. Теперь россиянин уже не на фланге, а ближе к центру поля, ближе к игре, ближе к мячу. Так он меньше привязан к позиции и получает свободу действий. Может сразу делать проникающие передачи за спину защитникам на быстрого Балогуна или Бен-Йеддера. То есть Головин теперь играет, по сути, в самом центре крайне атакующей команды. Ещё и в хорошем тонусе. У него есть всё, чтобы быть тем, кем он является.