19 топ-матчей субботы: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, а ещё фигурка, бои и Ф-1

Очень насыщенное 18 ноября: да это просто весь день в спорте! Присоединяйтесь, множество интриг!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

👊 5:00*: Александр Шаблий (Россия) — Патрики Фрейре (Бразилия), Bellator 301

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Шаблий выйдет в финал Гран-при Bellator?

На турнире Bellator 301 запланировано немало ярких поединков, но главное внимание российских болельщиков будет приковано к Александру Шаблию. Наш соотечественник проведёт бой за право выйти в финал Гран-при лёгкого веса, где его, возможно, будет поджидать россиянин Усман Нурмагомедов. Вот только победить в полуфинале будет непросто: бразилец Патрики Фрейре обладает громадным опытом и очень опасен. Хватит ли Шаблию навыков?

🏎 11:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, квалификация

Интрига: кто раньше раскусит новую уличную трассу?

Первый день нового этапа Ф-1 в Вегасе получился странным и суматошным из-за плохо закреплённого канализационного люка, который сильно повредил машины Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. В итоге первую тренировку отменили, а вторую провели ночью по местному времени. Пока непонятно, кто и насколько хорошо адаптировался к новой уличной трассе всего за 90 минут. Не исключено, что и третья практика не даст окончательных ответов, так что пилотам и командам придётся гадать с настройками. Вот квалификация и покажет, кто лучше всего изучил уличную трассу в Вегасе и адаптировался к ней. Обычно на новых треках весело – вот и проверим!

Гран-при Лас-Вегаса Фото: Chris Graythen/Getty Images

⛸️ 13:00: Фигурное катание, этап Гран-при России в Самаре, короткая программа

Интрига: кто из учениц Тутберидзе захватит лидерство?

Чемпионка России Софья Акатьева снялась с турнира из-за травмы, но штаб Этери Тутберидзе всё равно будет представлен двумя спортсменками. В Самаре выступят Майя Хромых и Дарья Садкова, между которыми и развернётся основная конкуренция.

Интересна заявка у мужчин: на лёд выйдут Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Алексей Ерохов, Александр Самарин. Предсказать подиум невозможно! В танцах на льду хедлайнерами являются действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. За места на подиуме также поборются Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Майя Хромых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 14:00: «Спартак» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как сыграют лидеры двух конференций?

Вряд ли летом кто-то мог представить, что «Спартак» будет возглавлять Запад и забивать больше всех в лиге, а «Лада» будет уверенно идти на втором месте Востока и брать своё за счёт отличной организации игры. Красно-белые подходят к матчу с плохой новостью: против тольяттинского клуба точно не сыграет Иван Морозов, получивший повреждение, и Алексею Жамнову придётся искать ему замену в самом горячем звене лиги. Сможет ли крепкая оборона, выстроенная штабом Олега Браташа, сдержать спартаковский напор?

«Спартак» — «Лада» Фото: photo.khl.ru

🏐 14:30: «Локомотив» — «Зенит СПб», Суперлига (м), 6-й тур

Интрига: ждём новых экспериментов с составом от гостей?

Новосибирск принимает обескровленный «Зенит». Лишь на днях питерцы завершили матч с московским «Динамо» (1:3), где в роли доигровщиков попеременно выступили два связующих – Дмитрий Ковалёв и Игорь Кобзарь. Вынужденная ротация и эксперименты связаны с травмами парней в нападении. Посмотрим, что придумает тренер «Зенита» Виктор Сидельников на этот раз. При домашних трибунах «Локо» поймать кураж будет намного сложнее.

«Локомотив» Фото: lokovolley.com

⚽️ 16:00: «Динамо» Мх — «Тюмень», Первая лига, 19-й тур

Интрига: борьба за первое место в Первой лиге

Махачкалинское «Динамо» ставило задачу выйти в РПЛ по итогам сезона. Команда идёт наверху, но вот первое место в Первой лиге неожиданно занимает «Тюмень»! И в 19-м туре клубы встречаются между собой. «Тюмень» не проигрывает на протяжении девяти туров, а в последних пяти встречах побеждает. Поможет ли им форма в гостевой встрече с махачкалинцами? «Тюмень» по итогам тура может оторваться от «Динамо». Либо команда Курбана Бердыева выиграет и сама поднимется на первое место?

«Динамо» Мх Фото: ФК «Динамо» Мх

🏀 16:00: «Руна» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сможет ли дебютант, сенсационно взобравшийся на четвёртое место в таблице, нанести лидеру второе поражение в сезоне?

ЦСКА, несмотря на уход двух ключевых лидеров в межсезонье, не потерял себя, поменял рисунок игры и уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Руна» является дебютантом лиги, но ударно начала сезон и, в некотором роде сенсационно, имеет положительный баланс побед и поражений — 6-3. Армейцы начали сезон с девяти побед подряд, но в последнем матче уступили на своем паркете «Локомотиву-Кубань». Дебютанты точно не считают себя мальчиками для битья и намерены навязать упорную борьбу лидеру в московском дерби. «Викинги» имеют качественных легионеров, в том числе с опытом игры в Евролиге, и уже целятся на попадание в плей-офф. Однако ЦСКА также намерен как можно раньше обеспечить себе выход в следующую стадию сезона.

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

🎾 16:30*: Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3), Итоговый чемпионат ATP, полуфинал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с Синнером и итальянской публикой?

На Итоговом чемпионате ATP в Турине — пора решающих матчей. Сформировалась сетка плей-офф, по которой Даниилу Медведеву после поражения от Карлоса Алькараса в заключительном туре группового этапа предстоит сыграть в полуфинале с любимцем итальянской публики Янником Синнером. Тот пока не знает поражений у себя дома, последовательно справившись с такими соперниками, как Стефанос Циципас, Новак Джокович и Хольгер Руне. Ранее теннисисты играли восемь раз, и первые шесть встреч остались за Медведевым, в том числе в этом сезоне в финалах Роттердама и Майами. Однако в концовке года Янник дважды обыграл Даниила в решающих матчах «пятисотников» в Пекине и Вене. Справится ли в субботу Медведев с Синнером и итальянской публикой?

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

🏒 17:00: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли СКА неудобного соперника?

СКА в последнее время обретает стабильность, и серия из четырёх побед подряд позволила команде Романа Ротенберга подняться на пятое место. Однако «Локомотив» Игоря Никитина продолжает быть крайне неудобным соперником для СКА, выиграв два матча из трёх в этом сезоне, причём все они закончились с одинаковым счётом 3:2. Возьмёт ли ярославская команда реванш за поражение на домашнем льду и будет ли в этой игре заброшено больше пяти шайб?

«Локомотив» — СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: Армения — Уэльс, квалификация — ЧЕ-2024, группа D, 9-й тур

Интрига: последняя возможность Армении зацепиться за Евро.

У Армении тяжёлая ситуация за две встречи до конца отбора. Команде необходимо побеждать в обеих и ждать осечек Хорватии и Уэльса. Только в таком случае есть вероятность попасть на Евро-2024. Шансов очень мало, но пока они есть, то почему бы не побороться? Тем более что в предстоящей встрече с Уэльсом армяне играют дома. Однако если Армения уступит, то на 100% теряет шанс попасть на Евро.

Армения Фото: Pixsell/MB Media/Getty Images

🏐 18:00: «Локомотив» — «Динамо М», Кубок России (ж), 1/2 финала, первый матч

Интрига: прервёт ли «Локомотив» неудачную серию из пяти проигранных матчей?

Чёрная полоса для девушек из Калининграда продолжается: пять проигранных матчей в Суперлиге из семи. Да, играл «Локомотив» с топами чемпионата России, но упускал очень близкие матчи: например, позволил оформить камбэк «Ленинградке» с 0:2. Впереди серьёзный вызов – обыграть действующих чемпионок всех возможных кубков этого сезона «Динамо». Им «Локомотив» уступил финал чемпионата России и Суперкубка и недавний матч 3-го тура.

«Локомотив» Фото: ЖВК «Локомотив»

🏒 19:00: «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 ноября 2023, суббота. 19:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли команда Капризова вылезти из ямы?

Из-за проблем с потолком «Миннесота» почти никак не усилилась летом, и прошлогодний костяк чудовищно начал сезон, пропуская кучу шайб и отвратительно играя в меньшинстве. Главный тренер Дин Эвасон требует большего от хватающего минусы Кирилла Капризова и Мэтта Болди, однако на фоне таких результатов Эвасон сам может потерять место. Давно ходят разговоры об отставке его коллеги из «Оттавы» Ди Джея Смита, чья команда вела 4:0 в игре с «Детройтом», но упустила победу в основное время. Впрочем, кто-то из кризисных команд точно победит.

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

⚽️ 20:00: Беларусь — Андорра, квалификация — ЧЕ-2024, группа I, 9-й тур

Интрига: Беларусь продлит успешную серию в отборе к Евро?

Беларусь и Андорра уже не претендуют ни на какие высокие места в отборе на Евро-2024. Однако белорусы в последних двух турах играли вничью с Румынией и Швейцарией. Неплохой результат, учитывая, что эти сборные с большой вероятностью попадут на чемпионат Европы. Интересно, что в первом матче Андорры и Беларуси была зафиксирована ничья. Получится у команды Карлоса Алоса забрать вторую победу в отборочном цикле?

Беларусь Фото: NurPhoto via Getty Image

⚽️ 20:00: Латвия — Хорватия, квалификация — ЧЕ-2024, группа D, 9-й тур

Интрига: Модрич на пути к Евро-2024

Интересная ситуация в группе D в концовке отбора. Турция уже отобралась на Евро, а за вторую путёвку бьются сразу три команды: Уэльс, Хорватия и Армения. Хорваты идут на третьем месте (валлийцы выше из-за очных игр), и не всё зависит от них. Но побеждать в своих матчах необходимо. Впереди – выезд в Латвию. Не самый тяжёлый соперник, но огрызнуться может. Латвийцы в октябре обыграли дома Армению. Но мотивация и класс хорватов должны взять своё.

Лука Модрич Фото: Ahmad Mora/Getty Images

🏒 21:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 ноября 2023, суббота. 21:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из жёстких команд окажется жёстче?

Философия Джона Тортореллы за его долгую карьеру никогда не менялась — хоккеисты должны играть правильно, отрабатывать в обороне и не вальяжничать в обороне. Хотя «Филадельфия» пока не претендует на плей-офф, Торторелла должен изменить командную идентичность на годы вперёд. «Вегас» же своё чемпионство выиграл благодаря яростной игре в форчеке, надёжной обороне и грамотной силовой игре. На льду Филадельфии сойдутся две команды, чьи базовые настройки во многом похожи.

«Филадельфия Флайерз» Фото: AP/TASS

⚽️ 22:45: Нидерланды — Ирландия, квалификация — ЧЕ-2024, группа B, 9-й тур

Интрига: Нидерланды обеспечат себе участие в Евро?

Голландцы близки к путёвке на чемпионат Европы. Команда Рональда Кумана в случае победы над Ирландией забронирует место на турнире. Нидерланды в первом очном матче обыграли ирландцев в гостях – 2:1. Теперь достаточно повторить результат. Голландцы опередят Грецию и даже в случае поражения в последнем туре (и победы греков над Францией) за счёт очных матчей окажутся выше. Так что ждём Нидерланды на турнире в Германии!

Нидерланды Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 22:45: Франция — Гибралтар, квалификация — ЧЕ-2024, группа B, 9-й тур

Интрига: сколько голов французы забьют сборной-карлику?

Франция уже обеспечила себе место на чемпионате Европы в Германии. Последняя цель – попасть в первую корзину при жеребьёвке. Для этого достаточно одержать победу в двух последних турах. С большой вероятностью Франция сделает это в игре с Гибралтаром. Это также хорошая возможность для лидеров увеличить свой голевой счёт за национальную команду. Да и у Франции есть шанс завершить отборочный цикл со стопроцентным результатом.

Франция Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

🎾 23:00*: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1), Итоговый чемпионат ATP, полуфинал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Джокович во второй подряд финал Итогового?

Действующий чемпион Итогового турнира Новак Джокович не без проблем пробился в плей-офф, где ему предстоит сыграть с лидером другой группы — Карлосом Алькарасом. Ранее теннисисты встречались четыре раза и дважды обменялись победами — 2-2. Испанец был сильнее в полуфинале Мадрида-2022 и финале Уимблдона-2023, а Новак первенствовал в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 и финале Цинциннатти-2023. Кто окажется сильнее в этой битве молодости и опыта?

Новак Джокович Фото: Valerio Pennicino/Getty Image

👊 23:30*: Владимир Минеев (Россия) — Иван Штырков (Россия), «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: не заржавел ли Владимир Минеев?

Владимир Минеев продолжает вести максимально насыщенную жизнь, теперь его ждёт поединок по хорошо знакомому кикбоксингу. Соперник — знаменитый Иван Штырков, только недавно дебютировавший в профессиональном кикбоксинге. Минеев считается фаворитом, но вопрос в том, в какой форме будет Волжанин. Ведь Владимир совмещает спорт с полноценной службой в армии. Да и Штырков умеет бить сильно. Кто выйдет победителем?