«Мы завидуем друг другу». Как зародилось футбольное соперничество Бразилии и Аргентины

Бразилия против Аргентины – одна из самых мощных по своему звучанию вывесок в мировом футболе. Своего рода «суперкласико» Южной Америки, в котором встречаются главные антагонисты континента, чья неприязнь друг к другу как на поле, так и на трибунах длится десятилетиями. Сегодня ночью они сыграют между собой.

Несколько версий, почему Аргентина и Бразилия враждуют

Соавтор книги «Бразилия и Аргентина: эссе о сравнительной истории» бразильский историк и политолог Борис Фаусто считает, что соперничество родилось из политики. «Всё началось ещё в XIX веке, когда две страны как самые важные в регионе имели свои претензии на гегемонию и превосходство», – писал он. В начале вышеуказанного столетия Бразилия и Аргентина находились в состоянии войны, предметом которой была борьба за влияние в Уругвае и Парагвае (Уругвай до обретения независимости был частью колониальной Бразилии). Всё это постепенно обрело форму и было принято обществом, а потом со временем распространилось и на другие сферы жизни – в том числе и на футбол.

Аргентинский политолог Розендо Фрага также утверждает, что причиной многолетнего соперничества в спорте стали столкновения, возникшие в XIX веке, а также политические напряжённости в начале XX века, когда дипломатические отношения между странами были разорваны. Фрага объяснял, что Аргентина проецировала себя как единственная страна в Южной Америке, имеющая возможность конкурировать с Бразилией за региональное лидерство, что, естественно, не устраивало бразильцев. Футбол же как самый популярный вид спорта в обеих странах в итоге стал своего рода продолжением вечного спора о гегемонии в регионе.

Матч Бразилия — Аргентина Фото: Wolfgang Weihs/Getty Images

Ещё один аргентинский политолог, Висенте Палермо, писал, что «исторически для аргентинцев было обычным явлением смотреть на бразильцев с превосходством». Палермо объяснял это различиями между историей стран, в которой немалую роль сыграл процесс колонизации (Аргентина была испанской колонией, Бразилия – португальской).

Аргентину Палермо описывал как «более однородную и эгалитарную (с более равными возможностями для всех. – Прим. «Чемпионата»)», Бразилию – как «более разнообразную и неравную». Всё изменилось в годы аргентинской диктатуры (1976–1983), когда местное население столкнулось с проблемой бедности, которая остро стояла и в Бразилии. После этого аргентинцы стали смотреть на своего соседа иначе.

Аргентина в период диктатуры 1976–1983 Фото: militarytoday.com

Ещё один важный момент – Бразилия поддержала Аргентину в Фолклендской войне, что также повлияло на потепление отношений. В конце прошлого века между странами установилось партнёрство, которое сохраняется по сей день, – ни о какой неприязни речи уже не идёт.

Но существует мнение, что политика всё это время жила отдельно от футбола – а потому в спорте соперничество зародилось по другим причинам. Изначально всё было по-братски тепло: в 1913-м президентом Аргентины Хулио Рокой, который до этого поста был послом в Бразилии, был создан Кубок Роки – он состоял всего из одного матча, в котором принимали участие сборные обеих стран. По задумке Кубок проводился каждый раз либо в Аргентине, либо в Бразилии, и это правило всегда соблюдалось. Хулио Рока был уверен, что такие встречи создадут здоровую конкуренцию и помогут развитию футбола в обеих странах.

Кубок Роки Фото: Keystone/Getty Images

Дружить тогда было просто – главным футбольным соперником сборной Аргентины на континенте считался Уругвай, который победил аргентинцев в финале футбольного турнира на Олимпийских играх в Амстердаме в 1928 году, а также на первом ЧМ в 1930-м. Бразилия же была скорее третьей силой, но длилось это недолго: когда в этой сборной появился Пеле и случились три победы на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970), Аргентина осталась далеко позади.

Именно тогда и произошёл поворотный момент, который перевернул баланс футбольных сил в регионе, а заодно и вывел соперничество между двумя крупнейшими сборными на новый уровень. Ожесточённее борьба стала, когда Аргентина вырастила Диего Марадону и выиграла два чемпионата мира (1978, 1986), – команда в то время считалась одним из фаворитов во всех соревнованиях, в которых участвовала. Вполне логично считать, что в это время Бразилию сдвинули с пьедестала.

Диего Марадона экс-лидер сборной Аргентины «Моя страна любит побеждать Бразилию больше, чем любую другую сборную. То же самое относится и к ним! Они получают больше удовольствия от побед над нами, чем над Нидерландами, Италией, Германией или кем-либо ещё. Как и мы. Как и я. Нет ничего прекраснее, чем побеждать Бразилию».

Обе сборные на протяжении всей своей истории были богаты на таланты, обе страны живут футболом и относятся к нему со всей страстью. Это соперничество – не про ненависть, а про вечное соревнование за звание лучшего, за возможность показать самых ярких талантов. Аргентинский защитник Роберто Перфумо объяснял, что между бразильской и аргентинской футбольными школами есть большая разница: одни – творческие и обладают лёгкостью самбы; другие – полны необузданной страсти и обладают технической точностью танго.

«Мы взаимно завидуем друг другу, – говорил в интервью Ole бывший центральный защитник сборной Аргентины. – Это другие отношения с мячом. Мы используем его больше для достижения наших целей, они используют его больше для личного удовольствия. Это связано с образом жизни. Для нас футбол трагичен, для них это праздник».

За всю историю сборные Аргентины и Бразилии провели между собой 110 матчей, и пока перевес на стороне бразильцев: 43 победы против 41. Интересно, что Бразилия ни разу не проигрывала отборочный матч ЧМ дома, а Аргентина за этот отбор осеклась лишь однажды. Так что нынешняя встреча будет как никогда полна страстей.

Матч Аргентина — Бразилия Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Матчи Аргентины и Бразилии часто сопровождают громкие события

Накал в ключевых матчах Аргентины и Бразилии всегда был высочайшим. В 1937 году во время финального матча Кубка Америки бразильцы покинули поле до финального свистка, опасаясь за свою безопасность – настолько жёстким было давление аргентинской толпы. Спустя два года с поля уже ушли аргентинцы, потому что из-за стычки с судьёй полиция увела с поля их защитника. В 1946-м капитану аргентинской сборной Хосе Саломону сломали ногу в двух местах, после чего на поле началась массовая драка, в которой участвовали игроки, а после присоединились и зрители. Толпа вела себя настолько разъярённо, что футболистам пришлось прятаться в раздевалках.

В 1982-м Диего Марадона нокаутировал Жоао Батисту, что вызвало разборки на поле, а в 1990-м в Турине тоже творился какой-то ад: писали, что напитки, которые давали бразильской сборной, были отравлены аргентинской стороной. Позже это подтверждал даже Марадона. В 1995-м произошёл инцидент, который прозвали Рукой дьявола: в Кубке Америки Тулио забил, сравняв счёт – и игра свелась к серии пенальти. Аргентинцы утверждали, что гол был забит рукой, но перуанский рефери ничего подобного не видел. Бразилия тогда в итоге прошла дальше – согласитесь, неплохая ирония.

Марадона в стычке с бразильцами в 1982 году Фото: AP/TASS

В 2014-м, когда Бразилия позорно вылетела с домашнего ЧМ, тысячи аргентинцев насмехались над заядлыми соперниками, распевая на матчах не самые приятные песни. Одна из них начиналась так: «Бразилия, скажи мне, каково это». На Олимпийских играх в Рио в 2016-м аргентинские и бразильские болельщики дрались даже во время теннисного турнира, из-за чего спортивные власти были вынуждены встречаться и разрабатывать программу для урегулирования этого конфликта.

На отборе на ЧМ-2022 на матч Аргентины и Бразилии ворвалась полиция: бразильские власти хотели депортировать четырёх футболистов гостей, выступающих в Англии. В те времена ещё вовсю действовали коронавирусные ограничения, а Англия находилась в «красной зоне», поэтому игрокам нужно было сидеть на карантине. Матч так и не доиграли, из-за чего появилась теория, что бразильцы специально всё подстроили, чтобы игра сорвалась.

В начале ноября, за неделю до финала Кубка Либертадорес на «Маракане», болельщики «Бока Хуниорс» были арестованы в Рио-де-Жанейро после столкновения с фанатами «Флуминенсе».

Бразильцы и аргентинцы могут уважать друг друга в жизни, но, как только дело доходит до футбола, включаются совсем другие эмоции. Скоро узнаем, напишут ли команды на «Маракане». новую страницу своего ярчайшего и, без сомнения, великого противостояния.