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Расписание спортивных матчей 4 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

5 топ-матчей понедельника: «Авангард» — «Амур», «Динамо» — «Рубин», Миранчук против бывших
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 декабря
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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 0:30: «Ботафого» — «Крузейро», бразильская Серия А, 37-й тур

Бразилия - Серия А . 37-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 00:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Не начался
Крузейро
Белу-Оризонти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останется ли «Ботафого» в чемпионской гонке?

«Ботафого» в этом сезоне переживает настоящую драму. Команда, от которой мало кто ждал борьбы за титул, к середине чемпионата добилась 16-очкового отрыва от конкурентов. А потом умудрилась растерять задел. Теперь ситуация крайне шаткая: в зависимости от результата «Ботафого» может как стать чемпионом, так и рухнуть вниз. На данный момент у команды равенство по очкам с «Фламенго» и отставание на три очка от «Атлетико Минейро» и «Палмейраса». Причём «Атлетико» в 37-м туре уже сыграл. Так что единственный шанс «Ботафого» на титул — побеждать в обоих оставшихся турах. И начинать надо с «Крузейро», который плетётся на 14-м месте в таблице.

У «Ботафого» есть что-то общее со сборной Бразилии:
«Минута молчания для Бразилии, которая мертва». Страна сокрушена историческим поражением
«Минута молчания для Бразилии, которая мертва». Страна сокрушена историческим поражением

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как последняя команда НХЛ сыграет против первой?

«Сан-Хосе» всё ещё худший клуб НХЛ, однако в последних матчах «акулы» вспомнили, что у них есть челюсти: в последних пяти матчах команда Дэвида Куинна набрала семь очков из десяти возможных, хотя в лазарете находится сразу несколько форвардов. Это не значит, что «Шаркс» вдруг вернутся в борьбу за плей-офф, но два очка их соперникам сейчас уже не гарантированы. «Рейнджерс» по проценту набранных очков — лучший клуб НХЛ с лучшей обороной, который в прошлой игре отыгрался с 1:3 у «Нэшвилла». Сенсация выглядит маловероятной — но а что, а вдруг?

Артемий Панарин продолжает быть лидером клуба из Нью-Йорка:
Русский король Нью-Йорка! Панарин установил рекорд века и мчится к главной награде сезона
Русский король Нью-Йорка! Панарин установил рекорд века и мчится к главной награде сезона

🏒 16:30: «Авангард» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстят ли хозяева за разгром в сентябре?

«Авангард» живёт слухами вокруг возможных переходов — и Дамира Жафярова в Омск отправляли, и Линдена Вея, и кучу вратарей, но пока значимых перемен в составе нет. Пока хватает и одной тройки с редкой помощью остальных игроков, но менеджмент «Авангарда» понимает, что в плей-офф этого не будет достаточно. «Амур» был редкой командой, которая в этом сезоне затормозила чудовищное трио Ткачёв — Спунер — Буше, обыграв «ястребов» 5:1 в прошлом омском матче и успешно нейтрализовав чужое большинство. Возьмёт ли «Авангард» реванш у команды, которая готова запрыгнуть в зону плей-офф?

Эдди Паскуале — один из голкиперов, которым могут интересоваться в Омске:
«Барыс» устраивает распродажу! Где окажется самый дорогой вратарь КХЛ?
«Барыс» устраивает распродажу! Где окажется самый дорогой вратарь КХЛ?

⚽️ 19:30: «Динамо» — «Рубин», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Динамо» команду Рахимова?

«Рубин» — одна из главных аномалий сезона. Команда Рашида Рахимова включила режим машины: пять побед плюс ничья и ни одного пропущенного мяча в шести турах. Благодаря таким результатам казанцы уже запрыгнули в топ-8, но впереди сложнейший выезд. «Динамо» в последнее время тоже радует: не проигрывает в РПЛ с сентября, а в предыдущих турах победило «Оренбург» и ЦСКА. Ещё и контракт с Тюкавиным продлили! В общем, будет интересно.

Разбираем магию «Рубина»:
Лучшая оборона осени в РПЛ. Как команда Рахимова уже два месяца сушит всех
Лучшая оборона осени в РПЛ. Как команда Рахимова уже два месяца сушит всех

⚽️ 22:45: «Торино» — «Аталанта», Серия А, 14-й тур

Италия - Серия А . 14-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проявит ли себя Миранчук против бывшей команды?

Возможно, этот матч — повод для грусти нашего футболиста. Ведь в прошлом сезоне Алексей здорово проявил себя в «Торино» и мог остаться там летом, но трансфер так и не случился. После возвращения в «Аталанту» Миранчук играет немного, а его статистика оставляет желать лучшего. С другой стороны, если россиянин получит шанс в предстоящем матче, то потенциально сможет заставить «Торино» активнее продавливать сделку в зимнее трансферное окно. К слову, в таблице команды разделяют всего четыре очка.

На днях Миранчук сыграл в Лиге Европы:
Команда Миранчука выиграла группу в ЛЕ. Но чуть не пропустила после выхода россиянина
Команда Миранчука выиграла группу в ЛЕ. Но чуть не пропустила после выхода россиянина
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