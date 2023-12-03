«Сити» упустил победу из-за гола на 90-й минуте. А потом судья выдал что-то необъяснимое

Воскресные матчи в АПЛ – огонь. «Челси», несмотря на удаление капитана Галлахера, победил «Брайтон» со счётом 3:2. У «Ливерпуля» получился вообще сногсшибательный камбэк. А затем ещё и «Сити» с «Тоттенхэмом» выдали весьма результативную ничью. Причём для команды Гвардиолы матч уже в самом начале не задался.

Вроде в первые пять минут «Сити» буквально запер «Тоттенхэм» на его половине поля и за счёт прессинга не позволял гостям что-либо сделать. Они в полном составе остались при угловом в своей штрафной, но затем за считаные секунды добежали с мячом до чужих ворот. Сон с острого угла вместо прострела почему-то решился на удар, который пришёлся по центру, но Эдерсон не справился и отбил мяч себе в ворота.

И это была только шестая минута матча. Прошло лишь 138 секунд – и Сон забил снова! Но есть нюанс – кореец случайно срезал мяч в собственные ворота. Это первый автогол Сона за все 387 матчей в «Тоттенхэме».

Сон Хын Мин Фото: Martin Rickett/Getty Images

Внезапно игра не пошла у Холанда. Он запорол несколько отличных шансов, но, казалось, какое это имеет значение, если у партнёров ещё куча других моментов? Фоден вывел свою команду вперёд – 2:1, Доку пробил в крестовину, Альварес – в штангу. У «Сити» было всё, чтобы закрыть вопрос о результате уже в первом тайме. Не получилось – подвела реализация, хотя в целом манчестерцы смотрелись как всегда мощно.

В начале второго тайма Гвардиола снял с игры Доку, который хоть и не отметился голевыми действиями, но много обострял. Вероятно, тренер хотел таким образом успокоить игру и больше контролировать мяч, чем атаковать. Вышедший на поле Грилиш практически сразу получил предупреждение за то, что отбросил мяч в сторону, когда «Тоттенхэм» хотел ввести его в игру. Это пятая жёлтая карточка Грилиша в этом сезоне АПЛ. Теперь вингеру придётся пропустить встречу следующего тура – на выезде с «Астон Виллой», которая идёт четвёртой в таблице.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:3 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Упущенные в первом тайме моменты сказались на «Сити» после перерыва. Ло Чельсо получил мяч рядом со штрафной соперника, немного прошёл к воротам и пробил точно под штангу – 2:2! И этот счёт держался до 81-й минуты, а затем хозяева всё-таки дожали. Причём отличился как раз Грилиш. Ассистировал ему Холанд, который так и не забил в этот вечер, но хотя бы проявил себя в подыгрыше. Казалось, что на этом уже всё – очередная победа «Сити», и уже не будет ничего интересного, кроме выхода на поле восстановившихся Ковачича и Ришарлисона.

Однако «Тоттенхэм» нашёл в себе силы отыграться! На 90-й минуте Джонсон навесил с левого фланга, и Кулушевски точно пробил головой. И вот этот гол уже стал последним в матче. Возможно, ещё и потому, что судья Саймон Хупер украл у «Сити» выход один на один с вратарём. Арбитр назначил штрафной в пользу хозяев, когда им было более выгодно продолжить игру. Грилиш не был в офсайде и убегал от всех защитников.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:3 Фото: Кадр трансляции

Таким образом, «Сити» после этого тура увеличил отставание от «Арсенала» до трёх очков. «Тоттенхэм» не смог победить четвёртый тур подряд, но из-за такого результата на «Эмирейтс» лондонцы вряд ли расстроятся.