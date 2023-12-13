Ди Мария забил в ЛЧ прямым ударом с углового! Хотя судьи хотели украсть гол. Видео

Вы же в курсе, что Анхель Ди Мария — гений? В нынешнем сезоне аргентинец играет вне топ-5 лиг (за «Бенфику»), так что многие о нём успели забыть. И вот он эффектно о себе напомнил в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

На 34-й минуте португальская команда заработала для Ди Марии угловой. Анхель закрутил в створ. На его подачу должен был откликнуться другой суперветеран Николас Отаменди, но не дотянулся до мяча. И это сыграло лишь на руку «Бенфике». Голкипер Александр Шлагер наблюдал за происходящим и только в последний момент понял, что сейчас пропустит. Да, это «сухой лист»!

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Гол прямым ударом с корнера — крайне редкий приём, и особенно в Лиге чемпионов! Не поверили в него и судьи, работавшие на VAR. Вероятно, они посчитали, что Отаменди успел коснуться мяча рукой.

Для подтверждения главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту пришлось смотреть видеоповтор. И всё же он засчитал забитый мяч. Иного расклада ему не простили бы даже нейтральные болельщики.