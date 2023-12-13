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Ред Булл Зальцбург — Бенфика, гол Анхеля Ди Марии с углового, сухой лист, видео, Лига чемпионов, 12 декабря 2023 года

Ди Мария забил в ЛЧ прямым ударом с углового! Хотя судьи хотели украсть гол. Видео
Георгий Илющенко
Гол Анхеля Ди Марии с углового
Аудио-версия:
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Анхель невероятен даже в свои 35.

Вы же в курсе, что Анхель Ди Мария — гений? В нынешнем сезоне аргентинец играет вне топ-5 лиг (за «Бенфику»), так что многие о нём успели забыть. И вот он эффектно о себе напомнил в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
2-й тайм
1 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Ди Мария – 32'     0:2 Раф. Силва – 45+1'     1:2 Сучич – 57'    

На 34-й минуте португальская команда заработала для Ди Марии угловой. Анхель закрутил в створ. На его подачу должен был откликнуться другой суперветеран Николас Отаменди, но не дотянулся до мяча. И это сыграло лишь на руку «Бенфике». Голкипер Александр Шлагер наблюдал за происходящим и только в последний момент понял, что сейчас пропустит. Да, это «сухой лист»!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Гол прямым ударом с корнера — крайне редкий приём, и особенно в Лиге чемпионов! Не поверили в него и судьи, работавшие на VAR. Вероятно, они посчитали, что Отаменди успел коснуться мяча рукой.

Для подтверждения главному арбитру встречи Даниэлю Зиберту пришлось смотреть видеоповтор. И всё же он засчитал забитый мяч. Иного расклада ему не простили бы даже нейтральные болельщики.

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