Прощаемся с групповыми этапами Лиги чемпионом. Теперь это лишь история

Этот сезон Лиги чемпионов — последний в нынешнем формате. Накануне, 13 декабря, завершился групповой этап главного еврокубкового турнира. И больше мы такого не увидим. В честь окончания эпохи авторы «Чемпионата» делятся мыслями и самыми яркими воспоминаниями о группах Лиги чемпионов.

Максим Пахомов, руководитель отдела «Футбол» на «Чемпионате»

Групповой этап ЛЧ всегда был для меня константой. В детстве я упрашивал родителей засидеться за полночь на кухне: сначала ради матчей «Спартака» с «Интером» и «Баварией», потом — ради «Барсы» и «Спартака». Помню, как случайно будил всех, потому что орал «Ромуло» вместе с Георгием Черданцевым. А дальше, на ответной игре в «Лужниках», выкладывал плашки под самый большой в истории нашего футбола перформанс.

Позже, уже по работе, были матчи ЦСКА с «Тоттенхэмом» холодной осенью, шок от сейвов Реброва и Селихова в игре «Спартака» с «Ливерпулем» и от голов «Ростова» «Баварии», радость и боль от матча «Краснодара» с «Севильей»… Даже когда групповые этапы ЛЧ для наших клубов закончились, вторник и среда оставались любимыми днями недели — ведь там сразу по восемь матчей, которые ещё и смотреть можно в онлайне.

Теперь всё будет иначе. Нет интереса, кто кому достанется в группе, не будет даже «групп смерти». Не будет мемов про Акинфеева, «Зенит» и «Бенфику», да и возможностей порадоваться за нетоповые клубы, которые неожиданно прибивают «Барсу» (как вчера «Антверпен» или много лет назад «Рубин»), тоже не будет. Это действительно была эпоха: с кучей рекордов, невероятными развязками и тысячами голов. Групповые этапы ЛЧ прошли почти через всю жизнь, и представить лучший футбольный турнир в мире без них пока как-то не получается.

«Спартак» — «Барселона» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Андрей Панков, автор «Чемпионата»

Групповому этапу Лиги чемпионов хочется сказать спасибо за то, что он мог всегда быть разным. Одновременно очень несправедливым для одних и очень удачным для других. Например, когда в одном из розыгрышей «Зенит» вышел из группы с шестью очками, а «Наполи» не вышел — с 12.

Запоминающихся матчей было нереально огромное количество. Навсегда запомню победы ЦСКА над «Реалом», «Сити» и «Интером» в игре за выход из группы. А ещё групповой этап Лиги чемпионов — это про героев. Например, вратарь «Ливерпуля» Алисон навсегда стал для меня главным героем после идеального сейва ногой на 89-й минуте в игре с «Наполи». Если бы не тот сейв, мой любимый «Ливерпуль» не вышел бы из группы. А на деле «красные» ту Лигу чемпионов выиграли — роль личности в истории.

Анатолий Романов, автор «Чемпионата»

Пока не понимаю, как относиться к новому формату Лиги чемпионов. Нужен хотя бы один сезон, чтобы сформировалось мнение. Но вообще какие-то изменения напрашивались. Например, по той причине, что для топ-клубов групповые этапы нередко превращались в простую задачу — один-два тура на финише они могли играть смешанными или вторыми составами, не на 100% своих возможностей. Тогда их соперники получали преимущество над теми командами, что играли с грандами в «стыковых» турах.

Самые яркие воспоминания и эмоции — это всегда воспоминания и эмоции из детства. Для меня самый потрясающий групповой этап Лиги чемпионов связан с шестью победами «Спартака» в сезоне-1995/1996. Тогда верилось в чудо как никогда. Казалось, эта команда может стать первой в истории, завоевавший трофей для России. Но всё закончилось прозаично: финансовый вопрос для кого-то перевесил спортивные амбиции, и мы потеряли команду, которую хочется вспоминать до сих пор.

«СПАРТАК» В ЛЧ-1995/1996 Фото: Shaun Botterill/ALLSPORT

Константин Кринский, заместитель руководителя отдела «Футбол» на «Чемпионате»

Почему-то особенно запомнились матчи ЦСКА с «Манчестер Сити» в сезоне-2014/2015, когда команда Леонида Слуцкого взяла четыре очка в двух встречах, а Сейду Думбия продал себя в топ-лигу. Да, армейцы никуда в итоге не вышли, но это было что-то с чем-то! Сюда можно приклеить и игры с «Реалом» осенью 2018-го: тогда тоже многие обалдели от локального результата, а итоговый получился так себе.

Топы всегда будут играть с топами в плей-офф ЛЧ, для этого не нужна реформа. А вот чтобы маленькие или средние команды периодически наказывали грандов — такого швейцарская система не предусматривает. В погоне за равным (и потому, наверное, наиболее справедливым) соперничеством УЕФА лишил публику внезапной радости за аутсайдера. Только это мы и потеряли. Кажется, невелика потеря. Но мы быстро её ощутим.

Никита Паглазов, автор «Чемпионата»

Лига чемпионов подарила наибольшие эмоции от футбола. В голове — бесконечный поток ярких картинок: от стамбульского чуда до углового Трента на «Энфилде». Одно из самых сильных впечатлений оставил «Спартак». В 2017 году команда отобралась в групповой этап как чемпион РПЛ. Сначала с интересом ожидалась жеребьёвка. И так получилось, что первый домашний матч ЛЧ в истории «Открытие Арены» «Спартак» проводил с «Ливерпулем». Игру предвосхищали будто финал! «Спартак» и так в последние годы нечасто попадал в групповой раунд, а здесь на новенькую арену приезжал топ-клуб. Мне удалось урвать пару билетов для себя и своего брата — хотелось кайфануть от большого события. Ожидания стоили того как минимум из-за предматчевого перформанса и гимна Лиги чемпионов.

«Спартак» бóльшую часть встречи героически отбивался (Артём Ребров, а затем и Александр Селихов выдали классный матч), при этом забив первым. Какая же на стадионе была эйфория после гола Фернандо! Бразилец положил мяч со штрафного в ворота «гениального» Кариуса и свёл с ума всех. Да, «Ливерпуль» всё же отыгрался. Однако даже ничья «Спартака» тогда ощущалась как победа. Околоигровые моменты перекрыли по эмоциям сам футбол, но в этом прелесть Лиги чемпионов. Ты получаешь кайф от всего, что с ней связано: трибун, болельщиков, гимна, легендарной эмблемы в центре поля. Да даже от жеребьёвки (она потеряет свой сакральный статус). А теперь мы лишаемся шанса увидеть встречи грандов с аутсайдерами. Жаль, ведь именно из-за таких сюжетов мы и любили групповой этап Лиги чемпионов.

«СПАРТАК» – «ЛИВЕРПУЛЬ» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Григорий Телингатер, автор «Чемпионата»

Ностальгия — штука иррациональная. На групповых этапах было столько крутых матчей и развязок в последнем туре, а скучать я буду по жеребьёвкам. На следующей неделе, судя по всему, состоится последняя (ну, если формат ЛЧ снова не поменяют). Со следующего сезона команды будут распределяться в плей-офф на основании выступления на групповом эт… Ах да, его же не будет. Теперь надо говорить, что на основании общей таблицы. Ну окей, привыкаем.

Вам наверняка попадались видео, на которых футболисты совместно смотрят жеребьёвку, а потом прыгают по помещению, потому что им достался условный «Реал». Могут радоваться и тому, что попался, наоборот, какой-то соперник попроще. В любом случае это необычные эмоции. Маленькое шоу, которое может быть интереснее некоторых матчей. Бац! И ты узнал, в какой город намечается поездка. А если не у тебя, то у твоей команды. И какие там пересечения футболистов / тренеров. И пускай эти пересечения никуда не денутся, но аура одномоментного рандома нас покидает. По-своему классное ощущение. Мне его будет не хватать.

Михаил Рождественский, заместитель руководителя отдела «Футбол» на «Чемпионате»

Лигу чемпионов любят в первую очередь за плей-офф, но для России особенным всегда был групповой этап. Это тот случай, когда можно было увидеть настоящих звёзд не по телевизору, а вживую.

В 13 лет я сидел за воротами, в которые Юрий Жирков забил великий и единственный гол в составе «Челси». «Лужники» тогда были переполнены болельщиками «Спартака», и от оглушительного свиста чуть не лопнули перепонки. В 15 лет вживую увидел Месси, Иньесту и даже лысину Гвардиолы, пускай и обзор из-за беговых дорожек был будто из космоса. Круче ощущения были только от грандиозного перформанса на все «Лужники». Красный фрагмент ткани до сих пор лежит где-то в ящике.

А спустя ещё пять лет получилось чудом попасть на матч «Спартак» — «Ливерпуль». Так я увидел живьём кумиров вроде Клоппа и Салаха. Гол Фернандо со штрафного, кстати, наблюдал практически с лучших мест, потому что как раз стоял за теми воротами.

У группового этапа Лиги чемпионов были свои минусы, и новый формат как раз должен их исправить. Но он был всегда, а теперь его не будет. И вместе с ним в прошлое уходят сотни историй от тех, кто исполнил мечту и посмотрел на игру великих вживую.

Георгий Илющенко, автор «Чемпионата»

Лига чемпионов уже не та — год спустя эта мысль посетит многих любителей футбола. Больше не будет волнительных жеребьёвок перед стартом основной стадии: да, будущие соперники всегда интересны, но за выход в плей-офф твоя команда соперничает не только с ними, а вообще со всеми. Не будет и силы рандома, которая позволит пройти дальше даже с шестью очками и отрицательной разницей мячей, как это сделал «Зенит» в сезоне-2013/2014.

Зато как хорош был «Зенит» через год! Помните? «Зенит» одержал пять побед в пяти матчах и обеспечил себе 1-е место в группе ЛЧ

Плохо ли это? Скорее нет, чем да. И всё же мы будем скучать по старому формату, потому что действительно к нему прикипели. Он стал таким же родным и привычным, как общение со старыми друзьями или поход в любимую булочную, где рецепты и меню не меняются годами. И всё же о нём останутся лишь воспоминания. Иногда — хорошие. Как «рубиновый» «автобус» в 2008-м переехал хвалёную «тики-таку» Гвардиолы. Как в сезоне-2012/2013 вышли из группы сразу два российских клуба, «Зенит» и ЦСКА. Как «Ростов» убрал «Баварию» (3:2) в 2016-м. Как-то так получилось, что на групповом этапе переживал исключительно за российские клубы, поэтому и негатив тоже связан с ними. Но о нём сейчас не будем. Простимся с прежним форматом на хорошей ноте.

«РОСТОВ» – «БАВАРИЯ» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Кирилл Закатченко, автор «Чемпионата»

Для меня одним из самых памятных моментов при нынешнем формате был квартет F в сезоне-2013/2014. 10 лет назад «Наполи» набрал 12 очков в группе, однако не прошёл в плей-офф. 12, чёрт возьми! У «Боруссии» и «Арсенала» было столько же, но они всё же прошли дальше. Из восьми команд, которые оказались в 1/8 финала, у шести было меньше очков, чем у «Наполи». Кстати, именно тогда «Зениту» хватило всего одной победы для выхода в плей-офф. Были же времена!

В 1997-м «ПСЖ» тоже не хватило 12 очков, но тогда был формат с шестью группами. И из квартета парижан в 1/8 финала попала только одна команда. А невезение «Наполи» можно отнести к категории «историческая фигня». Такого уже больше никогда не будет. Если, конечно, УЕФА через несколько лет не откатит всё к нынешнему формату. Наверное, это тот самый случай, когда нужно говорить, что «Наполи» не вошёл, а вляпался в историю. Набрать 12 очков и не пройти дальше только из-за каких-то там дополнительных показателей. Это было эпично! Возможно, новый формат ЛЧ позволит избежать подобных недоразумений.