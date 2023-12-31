Троянский конь Фергюсона. Именно упёртость тренера помогла Глэйзерам завладеть «МЮ»

19 мая 2013 года завершилась эпоха длиной более четверти века. В этот день «Манчестер Юнайтед» сыграл с хоккейным счётом 5:5 на выезде с «Вест Бромвичем», а матч стал последним для сэра Алекса Фергюсона. С тех пор «дьяволы» пребывают в зоне турбулентности: меняются специалисты, вбухано почти $ 2 млрд на новых игроков, а к успехам эры САФа клуб даже близко не приблизился. О чём можно говорить, если Кубок лиги – 2023 стал первым трофеем команды за шесть лет.

В сегодняшних неудачах «МЮ» есть и косвенная вина Фергюсона. Именно он в определённой мере способствовал приходу в клуб алчных американских владельцев – семьи Глэйзеров, посеявших на «Олд Траффорд» хаос и полную неуверенность болельщиков в завтрашнем дне. Всё началось в конце 1990-х, когда великий тренер нашёл классный способ снимать стресс – увлёкся скачками. По случаю дня рождения САФа «Чемпионат» рассказывает одну из самых необычных историй из жизни шотландского тренера.

Судьбоносное знакомство Фергюсона с ирландскими конезаводчиками

В ноябре 2023 года сэр Алекс посетил Bahrain International Trophy – скачки с призовым фондом в $ 1 млн. Знаменитый футбольный тренер испытал огромное удовольствие не только от гонки, но и от победы принадлежащего ему шестилетнего мерина Спирита Дансера. Всего 82-летнему Фергюсону в данный момент принадлежат 32 лошади – он является одним из самых известных конезаводчиков Великобритании.

Сэр Алекс Фергюсон экс-менеджер «Манчестер Юнайтед» «В скачки я попал благодаря отцу. Он был большим поклонником лошадей и каждое субботнее утро листал информационный справочник Timeform, чтобы знать всё о гонках. Я же подсел на скачки в 1998-м, когда во время международного перерыва поехал вместе с женой в Челтнем (здесь с 1902 года проходит знаменитый фестиваль скачек. — Прим. «Чемпионата»). Это фантастический вид спорта с точки зрения отвлечения от футбола».

Со временем Ферги стал завсегдатаем скачек в Челтнеме, где познакомился с хозяевами конезавода в Кулморе Джоном Манье и Джоном Макманусом. Благодаря увлечению лошадьми ирландские миллиардеры и шотландский тренер быстро подружились. Отношения стали настолько доверительными, что богачи воспользовались советом Алекса стать совладельцами «МЮ». Манье и Макманус не остались в долгу и зарегистрировали на сэра Алекса своего лучшего жеребца – Гибралтарскую Скалу. На протяжении двух лет (2001–2003) скакун выступал в красных цветах «Юнайтед», ассоциируясь в том числе и со специалистом.

Джон Макманус и Алекс Фергюсон Фото: David Davies/Getty Images

Но, как это часто бывает, дружбе наступил конец из-за денег. Фергюсон узнал, что Гибралтарская Скала оценивается в £ 50 млн, и предъявил «кулморской мафии» (так в Ирландии называли друзей-миллиардеров) претензии на право собственности скакуном. «Фергюсон утверждал, что имеет право на половину прав на конный завод Rock of Gibraltar – племенную программу, которая потенциально стоила десятки миллионов фунтов. Тренер решил, что раз уж лошадь записана на его имя в рамках джентльменского соглашения, то Алекс может претендовать на прибыль в этой отрасли. В ответ Манье и Макманус подняли Фергюсона на смех», – пишет в своей книге «Самый большой банкомат в мире: «Манчестер Юнайтед», Глэйзеры и борьба за душу футбола» Крис Блэкхёрст. Посвящённая этому событию глава называется «Всё началось с лошади».

От такого отношения к себе тренер пришёл в бешенство, а в этом состоянии Ферги был практически неуправляем, о чём лучше других знали игроки «МЮ». Дэвид Бекхэм, которому от сэра Алекса прилетела бутса в лоб, не даст соврать. Тренер принял твёрдое решение подать в суд на ирландских конезаводчиков, и переубедить его не смогли даже такие близкие и влиятельные люди, как капитан «МЮ» Рой Кин и жена Кэти.

Глэйзеры стали скупать акции «МЮ» после ссоры Фергюсона и «мафиози»

«Фергюсон, разумеется, не мог считаться полноправным совладельцем. Лошадь была зарегистрирована на его имя, но не принадлежала Алексу. Никакие деньги никогда не переходили из рук в руки, тренер никогда не покупал и не платил за долю в лошади. Это была совершенно другая договорённость. Манье в качестве благодарности за помощь с акциями позволил шотландцу поставить своё имя на лошади и, если она победит, произнести речь. Вот и всё», – уточнил в интервью The Athletic Блэкхёрст.

Руководство «Юнайтед» пребывало в ужасе от вражды крупных держателей акций и главного тренера. Алекса просили замять дело, тем более что его иск рассматривался в суде Дублина, а ирландцы на своей территории обладали практически безграничной властью. Пока уверенный в своей правоте Фергюсон стоял на своём, громкий скандал привлёк пристальное внимание из-за океана. Миллиардер Малкольм Глэйзер решил, что пришло время действовать, и стал потихоньку скупать акции «Юнайтед».

Сэр Алекс и одна из его 32 лошадей Фото: из личного архива сэра Алекса

Американцы к тому моменту уже владели командой НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», но мечтали о серьёзных инвестициях в стремительно развивающийся благодаря деньгам от телевидения европейский футбол. «Манчестер Юнайтед» был идеальной целью, поэтому обладавшие в сентябре 2003 года 3% акций Глэйзеры всего за несколько месяцев увеличили свою долю до 15%. Тем временем жизнь Фергюсона постепенно превращалась в ад: ирландцы в стремлении поставить зарвавшегося тренера на место не жалели средств.

Ситуация выглядела особенно цинично и мерзко в свете первоначальных планов Алекса и ирландских миллиардеров стать главными собственниками клуба после ухода тренера на заслуженный отдых. Возможно, так и случилось бы, но принципиальность и упёртость Ферги лишила его главных союзников, а фанатов «МЮ» – уникальной возможности управления активами клуба его главной легендой. Похоже, это тот самый случай, к которому как нельзя лучше применима поговорка «Глупость хуже воровства».

Сэр Алекс Фергюсон экс-менеджер «Манчестер Юнайтед» «Я всегда отличался упорством, особенно в футболе. Всё потому, что не хотел опять идти в механики. Я родился в Глазго, в районе Гован, где живут трудяги. Отец поставил условие, что у меня должна быть профессия, и я пять лет был подмастерьем, а потом год работал механиком».



Тренер привык сражаться, но в истории с правом владения лошадью быстро стало ясно, что он откусил больше, чем мог проглотить.

Благодаря Глэйзерам долг «МЮ» сегодня превышает £ 1 млрд

Блэкхёрст признался, что во время работы над своей книгой он навсегда запомнил характеристику одного из друзей Манье: «С ним лучше не связываться, потому что самое мягкое в Джоне – его зубы». Ради дискредитации Фергюсона миллиардеры организовали ему мощную травлю в прикормленных СМИ. Так, на ежегодном собрании «МЮ» в 2003 году полдюжины лиц (впоследствии выяснилось, что они были наёмными актёрами) выдавали себя за акционеров клуба и задавали тренеру неудобные вопросы о его трансферной деятельности. Также ирландцы прибегли к услугам частных сыщиков из агентства Kroll – их целью стал поиск компромата на сына Фергюсона, Джейсона, который сотрудничал с «Юнайтед» в качестве футбольного агента.

Фергюсон на встрече с семейством Глэйзеров Фото: John Peters/Getty Images

В какой-то момент противостояние Манье и Макмануса с Фергюсоном стало для миллиардеров делом принципа – главной целью стало желание выкинуть тренера из клуба. Для этого они, как и Глэйзеры, также скупали акции «МЮ» через свою оффшорную компанию Cubic Expression – благодаря такому подходу богачи действовали инкогнито. Американцы лучше других понимали глубину конфликта и к маю 2005 года увеличили свой миноритарный пакет акций «Юнайтед» до 30%.

В конечном итоге тяжба утомила обе стороны, и в начале 2005-го все юридические вопросы относительно Скалы Гибралтара были урегулированы во внесудебном порядке. Формально победителем в схватке стоит признать Фергюсона, потому что за отказ от всех прав на скакуна он получил £ 2,5 млн. Однако в судьбе «МЮ» это стало полным поражением. После того как Глэйзер узнал о мирном соглашении между тренером и ирландцами, он обратился к Манье и Макманусу с предложением выкупить их долю акций (28,7%) за £ 227 млн. Утратившие интерес к «МЮ» миллиардеры с удовольствием согласились, потому что это принесло каждому из них доход в £ 80 млн от инвестиций в «красных дьяволов».

Для полного поглощения «МЮ» Глэйзерам понадобилось чуть более месяца, при этом три четверти средств на покупку американцы заимствовали под огромный процент у банков. Далее они изменили форму собственности, сделали клуб частной компанией и повесили долг в £ 550 млн. Сегодня этот долг составляет уже около £ 1 млрд – конь Фергюсона оказался для великого клуба троянским.