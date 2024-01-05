10 вещей из футбола 2010-х, по которым мы скучаем

Мы уже вспомнили про футбол 90-х, поностальгировали по 2000-м, а теперь пора поговорить и о 2010-х. Кажется, что это было совсем недавно, но так-то чемпионат мира в России был 5,5 года назад – время бежит, и мы за ним не всегда успеваем. 10-е были по-своему хороши – выбирайте, по чему вы скучаете больше всего, а также пишите в комментариях, если чего-то нет в подборке.

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