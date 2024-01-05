10 вещей из футбола 2010-х, по которым мы скучаем

Мы уже вспомнили про футбол 90-х, поностальгировали по 2000-м, а теперь пора поговорить и о 2010-х. Кажется, что это было совсем недавно, но так-то чемпионат мира в России был 5,5 года назад – время бежит, и мы за ним не всегда успеваем. 10-е были по-своему хороши – выбирайте, по чему вы скучаете больше всего, а также пишите в комментариях, если чего-то нет в подборке.
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Наши клубы в еврокубках
Новое десятилетие быстро лишило нас гимна Лиги чемпионов на российских стадионах. А тогда было классно! ЦСКА дважды обыгрывал «Реал» (один раз разгромив в гостях), «Ростов» одерживал победы над «Баварией» и «Аяксом», «Спартак» выносил «Севилью» 5:1, а «Зенит» в сезоне-2015/2016 выходил с первого места в группе, потерпев всего одно поражение. А раньше «Анжи» в Лиге Европы побеждал «Ливерпуль» и выходил в плей-офф, «Рубин» же играл вничью с «Барселоной» и обыгрывал дома «Интер». Было славно!
Чемпионат мира в России
В 2010-м мы получили право провести турнир жизни для нашей сборной. Потом восемь лет к нему готовились. А в 2018-м проживали лучший месяц, который только можно представить. Уверенный выход из группы, потом легендарная победа над испанцами в 1/8 финала ЧМ, серия пенальти с хорватами… Те игры мы с ностальгией вспоминаем до сих пор. Жаль, что в ближайшие десятилетия это не повторить.
Самая сильная РПЛ в истории
Мощнейший ЦСКА Леонида Слуцкого с Ахмедом Мусой, Вагнером Лавом и Сейду Думбия: клуб вырывал чемпионство весной после провальной осени 2012-го, оформлял «золотой» дубль 2013-го, совершал чудо в Казани в 2016-м. Команда под руководством Слуцкого трижды становилась чемпионом, по два раза брала Кубок и Суперкубок России. В эту же эпоху был «Зенит» Лучано Спаллетти, к которому позднее присоединились ещё и Халк с Витцелем. Итальянец после прихода в клуб в 2010-м выдал победную серию из 23 матчей, взял Кубок России, а в ноябре – золото РПЛ. Вместе со Спаллетти «Зенит» впервые вышел в плей-офф ЛЧ, хотя и набрал на групповом этапе всего шесть очков. Ещё был «Анжи», который ворвался на футбольный рынок с подписаниями Это’О и Роберто Карлоса, а потом ещё и вышел в плей-офф Лиги Европы. А «Динамо» с Кураньи и Ворониным? Это было сильно!
Сказка «Лестера»
Это, пожалуй, один из символов этой эпохи: команда, на чьё чемпионство был коэффициент 5000 к 1, совершила невероятное и подняла титул, когда в неё не верил почти никто (кроме того самого фаната, который сделал ставку). За сезон до этого «Лестер» чудом не вылетел в Чемпионшип – за три тура до конца команда шла 18-й, но в итоге смогла удержаться в Премьер-лиге. После этого клуб возглавил Клаудио Раньери. Тренер-неудачник, как его называл Жозе Моуринью, получил команду, от которой ничего не ждут. Но одновременно с этим – команду, в которой не было звёзд с непростым характером и проблем в раздевалке. От «Лестера» больше не ждали чудес, но он оказался сверхмотивированным и сплочённым. Раньери тогда провёл лучший сезон в своей карьере, а Джейми Варди – сезон всей жизни.
Противостояние Месси и Роналду
Эпоха 2010-х была полностью за ними. Легендарные «эль класико» с участием Лео и Криша, гонка за «Золотыми мячами» и бесконечные подсчёты статистики, чтобы выявить лучшего. Титулы мы ведь тоже считали. Как же повезло, что игра двух абсолютных гениев пришлась на наше время!
Сумасшедшие камбэки
«Барселона» забивала в ворота «ПСЖ» шесть мячей (два решающих – в добавленное время), «Ливерпуль» отправлял «Барсе» четыре гола, гениально разыграв угловой, «Сити» вырывал чемпионство у «МЮ», выйдя вперёд в игре с «КПР» уже в добавленное время, а «Тоттенхэм» вырывал победу у «Аякса» в ЛЧ, когда в него никто уже не верил – Лукас Моура тогда оформил хет-трик за тайм, забив главный гол уже после 90-й минуты. И это лишь малая часть того, что подарила нам та эпоха. Здесь собрали лучшие камбэки.
«Боруссия» Юргена Клоппа
Одна из ярчайших команд той эпохи: яркая, интересная, а также дававшая бой «Баварии» в финале ЛЧ. Клопп трансформировался из подающего надежды молодого тренера в одного из лучших немецких специалистов, а из амбициозной команды юных и неопытных сделал чемпионов. Роберту Левандовскому было 22, и он ещё толком не забивал, Марио Гётце играл мало, но при Клоппе стал вторым ассистентом сезона, Матс Хуммельс, который засиял снова после того, как в «Баварии» его списали со счетов. Клопп шутил, что его лидеры – это детский сад, но именно эти дети и сумели остановить «Баварию» в Бундеслиге.
Невероятный «Реал»
Три раза подряд взять Лигу чемпионов? Это было невероятно! «Реал» – единственный клуб в истории ЛЧ, кому это удалось. Может, кого-то клуб этим бесил, но отрицать его величие в те годы довольно глупо. Зинедин Зидан, который до этого (да и после тоже) не работал главным тренером, смог собрать свой состав «галактикос» и привести его к большим победам. Криштиану Роналду, Икер Касильяс, Серхио Рамос, Гарет Бейл, Марсело – это был один из величайших составов «Реала» этого века. А среди болельщиков есть и те, кто считает тот «Реал» – величайшей командой в истории.
Долгожданные чемпионства
На заре той эпохи в РПЛ зажигали ЦСКА и «Зенит», на её закате – началась гегемония петербургского клуба. Поэтому чемпионства «Спартака» и «Локомотива» были не только долгожданными для их болельщиков, но ещё порадовали тем, что внесли в РПЛ разнообразие. Массовый забег болельщиков на «Открытие Арене» и победа над «Зенитом» на «РЖД Арене» – это были славные финалы чемпионатов России.
Последние сезоны до введения VAR
Видеопомощник арбитра стал прорывом для футбольного мира: ожидалось, что уровень судейства в разы вырастет, а качество футбола только улучшится. VAR действительно кардинально изменил футбол, и об этом часто говорят и тренеры, и болельщики, и журналисты. А вот мнения о том, в какую сторону, расходятся. В европейских лигах и еврокубках без VAR играли до 2019-го, а в РПЛ – до 2020-го.