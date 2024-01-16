Главные трансферы недели в Европе. Камбэк Санчо и удивительная покупка «Баварии»

Зимнее трансферное окно в Европе открыто. Клубы совершают сделки, закрывая проблемные позиции, возникшие в первой части сезона. Расскажем о главных переходах, состоявшихся за прошедшую неделю.

Мохамед-Али Шо: «Реал Сосьедад» → «Ницца» (€ 10 млн)

Мохамед-Али Шо Фото: ogcnice.com

19-летний французский форвард не стал важным футболистом в «Сосьедаде». В нынешнем сезоне, например, Шо вышел в 17 матчах (всего 484 минуты), не забив и не отдав ни одного ассиста. А за 40 игр за басков отличился всего дважды. «Сосьедад» не стал отдавать Мохамеда-Али в аренду, продав его в «Ниццу» за солидную сумму. Запустит ли талантливый нападающий карьеру на родине?

Филиппо Терраччано: «Верона» → «Милан» (€ 4,5 млн)

Филиппо Терраччано Фото: acmilan.com

«Милан» проводит не самый мощный сезон. В Серии А команда идёт в тройке, но включиться в борьбу с «Интером» и «Ювентусом» за золото будет проблематично. Из Кубка Италии «россонери» вылетели, а в группе Лиги чемпионов заняли третье место. Одна из проблем — обойма: если кто-то из лидеров вылетает, «Милан» испытывает проблемы. Покупка у «Вероны» защитника Филиппо Терраччано — один из шагов к исправлению ситуации. Футболист готов выйти на правый фланг, в центр и даже в полузащиту. В общем, Пиоли получил качественного универсала по приемлемой цене — € 4,5 млн. Контракт с Терраччано подписан до конца июня 2028 года. Посмотрим, как Филиппо адаптируется в «Милане».

Малик Фофана: «Гент» → «Лион» (€ 17 млн)

Малик Фофана Фото: ol.fr

Новый трансфер на будущее от «Лиона». Клуб подписал контракт с 18-летним вингером Маликом Фофана. Сумма трансфера из «Гента» — € 17 млн. Также клубы договорились о бонусах при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Фофана провёл за «Гент» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Лион» занимает 16-е место в Лиге 1, находясь в зоне стыковых матчей. Ситуация у команды ужасная. Поможет ли новичок выбраться «Лиону» со дна?

Раду Дрэгушин: «Дженоа» → «Тоттенхэм» (€ 25 млн)

Раду Дрэгушин Фото: tottenhamhotspur.com

«Тоттенхэм» испытывает кадровые проблемы. «Шпоры» мощно начали сезон и даже лидировали в АПЛ, но травмы сломали всё. В центре защиты в нескольких встречах выходили два фланговых игрока обороны. В общем, усиление позиции было необходимо. И «Тоттенхэм» нашёл защитника в Италии. За € 25 млн лондонцы забрали у «Дженоа» Раду Дрэгушина. Англичане выиграли гонку за игрока у «Баварии». Румынский футболист уже дебютировал за «шпор», выйдя в концовке матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Кстати, в аренду (с правом выкупа) в обратном направлении последовал защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс.

Милош Лукович: «ИМТ Белград» → «Страсбург» (€ 4,7 млн)

Милош Лукович Фото: rcstrasbourgalsace.fr

18-летнего серба активно отправляли в «Спартак». Однако красно-белые передумали выкупать Луковича из «ИМТ Белград». Зато «Страсбург» забрал Милоша к себе. Французы заплатили за нападающего € 4,7 млн и отдали его обратно в аренду в «ИМТ Белград» до конца сезона. Посмотрим, сможет ли Лукович показать себя во французском середняке и затем уехать на повышение. У серба пока ещё много слабых мест, но потенциал для развития огромный. А в Лиге 1 с такими талантами работать умеют.

Эрик Дайер: «Тоттенхэм» → «Бавария» (бесплатно)

Эрик Дайер Фото: fcbayern.com

Неожиданный трансфер. Дайер даже в «Тоттенхэме» не попадал в состав. Но «Бавария» решилась забрать англичанина. Мюнхенцы получили Дайера бесплатно, если верить журналисту Флориану Плеттенбергу. Однако будут платить за матчи и достижения после определённого периода. Общая сумма не должна превышать € 3-3,5 млн. Контракт подписан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на сезон. Дайер заявил, что переход в «Баварию» — «осуществление мечты». Интересно, что Эрик в Мюнхене воссоединился с экс-партнёром по «Тоттенхэму» Гарри Кейном. Так что адаптация должна пройти легко.

Дайер очень рад переезду в Германию: «Воплощение моей мечты». Эрик Дайер прокомментировал свой переход в «Баварию»

Фабиу Карвалью: «Ливерпуль» → «Халл Сити» (аренда)

Фабиу Карвалью Фото: wearehullcity.co.uk

«Ливерпуль» вернул португальца из аренды в «РБ Лейпциг» и нашёл новый клуб. В Германии Карвалью провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. А теперь полузащитник сыграет в Чемпиошипе за «Халл Сити». Соглашение заключено до конца сезона-2023/2024. «Халл» борется за попадание в АПЛ. Поможет ли Карвалью новому клубу? И тогда, возможно, Юрген Клопп снова даст Фабиу шанс в «Ливерпуле».

Тимо Вернер: «РБ Лейпциг» → «Тоттенхэм» (аренда)

Тимо Вернер Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ещё один любопытный шаг от «Тоттенхэма». Из-за травм и отъезда Сон Хын Мина на Кубок Азии клуб испытывал дефицит в атаке. Чтобы устранить проблему, «шпоры» взяли в аренду у «РБ Лейпциг» форварда Тимо Вернера. Это аренда, предусматривающая опцию выкупа за € 18 млн. В нынешнем сезоне Вернер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Не самые крутые показатели. Интересно, что Тимо ранее выступал в АПЛ за «Челси», показывая нестабильную форму. Получится ли стать лидером «Тоттенхэма»?

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Ян Матсен: «Челси» → «Боруссия» Дортмунд (аренда)

Ян Матсен Фото: bvb.de

«Боруссия» в зимнее окно приняла стратегию забирать в аренду игроков из топов АПЛ. Дортмундцы провели сделку с «Челси», арендовав защитника Яна Матсена. У «Боруссии» есть проблемы с левым флангом обороны, поэтому 21-летний голландец подъехал вовремя. Матсен находился в системе «Челси» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах «синих» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн. Понравится ли «Боруссии» Матсен настолько, что клуб начнёт переговоры о полноценном трансфере?

Джейдон Санчо: «Манчестер Юнайтед» → «Боруссия» Дортмунд (аренда)

Джейдон Санчо Фото: Alex Grimm/Getty Images

Английский вингер был исключён из состава «МЮ» из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом. Санчо не играл с конца августа 2023 года и загрустил в Манчестере. В итоге за ним пришла дортмундская «Боруссия» — его бывший клуб. Немцы забрали Санчо на правах аренды. Ситуация действительно обрадовала Джейдона: он дал несколько комментариев, заявляя, что счастлив вернуться в Дортмунд. А в первом матче за «Боруссию» после возвращения Санчо отдал голевой пас. Хорошая возможность для вингера перезапустить карьеру.

Раде Крунич: «Милан» → «Фенербахче» (аренда)

Раде Крунич Фото: fenerbahce.org

«Фенербахче» в нынешнем сезоне серьёзно рубится за золото в Турции. «Канарейки» не побеждали в чемпионате 10 лет, поэтому делают всё, чтобы вернуть трофей себе. Один из шагов — аренда качественных футболистов. В Стамбул переехал полузащитник «Милана» Раде Крунич. Босниец арендован до конца нынешнего сезона. «Милан» и «Фенербахче» прописали в соглашении возможность выкупа игрока. В этом сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Попрёт в «Фенере»?

Леонардо Бонуччи: «Унион» → «Фенербахче» (сумма неизвестна)

Леонардо Бонуччи Фото: fenerbahce.org

Топ-сделка от «Фенербахче»! В Стамбул переехал многократный чемпион Италии и чемпион Европы Леонардо Бонуччи. Защитник так и не стал своим в берлинском «Унионе», поэтому принял решение сменить обстановку. Бонуччи подписал контракт с «Фенербахче» до конца нынешнего сезона. Журналист Николо Скира сообщал, что Лео заработает € 1,2 млн за полгода в клубе из Стамбула. Отличный ход от «Фенербахче» в плане маркетинга и PR. Главное, чтобы Бонуччи помог команде на поле.