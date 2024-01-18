У «Реала» нет основного вратаря. Но ротация остальных уже помогала Анчелотти брать ЛЧ

10 лет назад за место первого номера бились Касильяс и Лопес. А кто лучше сейчас – Кепа или Лунин?

В последнее время у тренера «Реала» Карло Анчелотти спрашивают про основного вратаря его команды так же часто, как о возможности тренера возглавить Бразилию — до того как итальянец продлил контракт с клубом (в конце декабря, до 2026 года). Кепа Аррисабалага или Андрей Лунин? Зачастую Анчелотти отвечает уклончиво, как перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной»: «Благодарю вас за то, что вы так беспокоитесь о том, что я собираюсь делать. Но не волнуйтесь, я собираюсь кого-то из них выпустить на поле в ближайшей игре».

Карло осознаёт, что оба вратаря не дотягивают до уровня, который позволил бы им стать незаменимыми на «Сантьяго Бернабеу», но в сложившихся обстоятельствах выжимает из них максимум.

«Реал» перехватил Кепу у «Баварии», осенью он был первым кипером «Мадрида»

Кепа неудачно сыграл против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка и на решающий матч с «Барселоной» Анчелотти поставил Лунина, который совершил несколько отличных сейвов. Незадолго до победы со счётом 4:1 в «класико», выступая по испанскому телевидению, тренер «Реала» сказал, что давно решил, кто из вратарей сыграет в определённом матче в Саудовской Аравии. Также он проинформировал о включении Лунина в заявку на матч Кубка Испании с «Атлетико». Однако всего несколько дней спустя Карло с присущей ему хитринкой на лице заявил, что «не может припомнить, чтобы говорил подобное».

10 лет назад Лопес играл в Ла Лиге, а Касильяс защищал ворота «Реала» в Лиге чемпионов и Кубке Испании Фото: Denis Doyle/Getty Images

Многие медиа и болельщики интерпретировали это как знак, что Анчелотти окончательно решил до конца сезона ротировать своих вратарей в каждом соревновании – что 29-летний Аррисабалага будет играть в матчах Ла Лиги, а 24-летний Лунин – в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Итальянец следовал этой стратегии с Икером Касильясом и Диего Лопесом во время своего первого пребывания в клубе в 2013-2014 годах. Тогда «Мадрид» выиграл свой 10-й Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов (прервал серию из 12 «пустых» сезонов) и Кубок Испании.

В августе, после того как было объявлено об аренде Аррисабалаги из «Челси» после травмы передней крестообразной связки Тибо Куртуа, Анчелотти сказал об испанце и украинце Лунине: «Они оба очень хорошие вратари, и оба получат много времени на поле». Однако на самом деле осенью в отсутствие Куртуа первым номером стал Аррисабалага. По информации The Athletic, ему гарантировали этот статус при переговорах о годичной аренде из «Челси». Этот фактор стал ключевым при принятии решения, потому что Кепа вот-вот должен был подписать соглашение с «Баварией» и даже забронировал частный самолет для переезда в Германию.

В 2018 году «Челси» сделал Кепу самым дорогим вратарём мира, выкупив его у «Атлетика» из Бильбао за € 80 млн и наградив жирным семилетним контрактом с зарплатой в € 10 млн в год. Однако на «Стэмфорд Бридж» испанец хандрил и допускал непростительные даже для кипера среднего уровня ошибки. По итогам сезона-2019/2020 баск отразил только 54,5% ударов, которые летели в створ ворот – худший показатель среди всех вратарей лиги и худший с сезона-2003/2004, когда Opta начала вести такую статистику. В дальнейшем показатели улучшились, но на топ-уровень Кепа так и не вышел и нуждался в перезагрузке карьеры.

Лунин подтвердил высокий класс после того, как Аррисабалага получил травму

«Реал» выглядел идеальным местом для Аррисабалаги, чтобы вернуть уважение и подтвердить высокий класс. К тому же он всегда был любимцем тренера вратарей «Мадрида» Луиса Льописа, который работал с ним в молодёжной академии «Атлетика». По протекции этого специалиста Кепа мог оказаться в составе «Реала» ещё в первую эру Зинедина Зидана в клубе, но француз исключил этот вариант – его устраивали Кейлор Навас и сын Лука в статусе второго вратаря.

Кепа с Луисом Льописом, Луниным и ещё одним вратарём Франом Гонсалесом с Суперкубком Испании Фото: из личного архива Луиса Льописа

Украинец Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в июле 2018 года за € 8,5 млн. Спустя месяц мадридцы выхватили Куртуа из «Челси» за € 35 млн, и ни разу бельгиец не дал усомниться в превосходстве над конкурентом. Мадридцы трижды отправляли Лунина набираться опыта и уверенности в аренду в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо», но нигде он особо не преуспел. Отчёты тренерского штаба о Лунине в сезоне-2022/2023 имели негативный контекст – Анчелотти ещё до травмы Куртуа советовали приобрести другого второго вратаря, однако слухи о трансфере Давида Сории из «Хетафе» не привели ни к какой конкретике.

С прибытием Кепы вратарская иерархия в «Реале» имела предельную чёткость: Кепа — первый номер, Лунин у него на подхвате. Об этом свидетельствует серия из 13 матчей, в которых Кепа выходил в стартовом составе в матчах Ла Лиги. Всё изменилось после того, как в ноябре испанец получил мышечную травму и выбыл на месяц. Лунин крепко ухватился за, возможно, главный шанс в карьере и в отсутствие конкурента показал высокий уровень игры. Грандиозных сейвов в его исполнении не значится, но в целом украинец играл довольно стабильно.

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Анчелотти обмолвился, что «если Кепа поправится, то сыграет против «Гранады» 2 декабря», но, несмотря на выздоровление, испанец остался на скамье запасных не только в этом матче, но и в двух следующих. С конца 2023 года тренер решил прибегнуть к ротации, но на словах это опровергал. «У меня нет идеи ротации вратарей. Кепа сыграет завтра, и тогда я выберу одного из двух», – вещал итальянец перед Рождеством. Он поддерживал напряжение и когда «Мадрид» вернулся с зимних каникул в Ла Лиге: «Я ещё не принял решение, потому что они оба заставляют меня сомневаться».

Очевидно, что «Реал» не намерен летом выкупать контракт Кепы

У Лунина и Кепы очень хорошие показатели по xGOT – ожидаемому количеству голов после ударов в створ, учитывающему расположение и угол удара. Оба вратаря предотвращают больше голов, чем можно было бы ожидать от среднего голкипера Ла Лиги. У Кепы 11 пропущенных мячей при показателе xGOT 13, у Лунина 6 мячей при ожидаемых 10. Но стилистически эти голкиперы очень разные. Лунин выходит за пределы вратарской гораздо чаще и увереннее конкурента: в этом сезоне Ла Лиги он завладел мячом после 9,6% навесов в свою штрафную по сравнению с 1,5% у Кепы. Неудивительно, что Аррисабалага потерялся в поединке с «Атлетико», когда Антонио Рюдигер поразил собственные ворота.

Анчелотти стал больше доверять Лунину Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Анчелотти и его тренерская команда признают, что Лунин в данный момент пребывает в лучшей форме за всё время нахождения в клубе. На это во многом повлияло и то, что тренер доверяет ему игры в больших матчах – это не только вселило в Андрея уверенность, но и раскрепостило. К Кепе тоже у Карло нет особых претензий, и его важность во второй половине сезона не подвергается сомнению.

Вот только украинец пребывает в гораздо более выгодной ситуации – его контракт с клубом истекает лишь в 2025 году и он близок к тому, чтобы продлить соглашение. Лунин доказал, что он отличный вариант для роли второго номера с перспективой однажды, если что-то не заладится у Куртуа, стать первым. С Кепой же уже сегодня всё понятно – лишившись после травмы статуса первого вратаря, испанец потерял надежду остаться в Мадриде надолго. Очевидно, что при таком раскладе «Реал» не будет летом выкупать его трансфер, который в данный момент оценивается в € 20 млн.