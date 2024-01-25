Кто из футболистов РПЛ забил на Кубке Африки. Один из них уже покинул турнир

Групповой этап Кубка Африки — всё. В Кот-д’Ивуар приехали 24 сильнейшие сборные турнира, а в плей-офф вышли 16. Из пяти футболистов РПЛ, которые прилетели на Кубок африканских наций, в 1/8 финала оказались четверо.

Муми Нгамалё, Камерун/«Динамо»

Один матч (74 минуты), 0 голов, 0 ассистов.

Муми Нгамалё Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Футболист московского «Динамо» провёл на групповой стадии Кубка Африки всего 74 минуты. Тренерский штаб сборной Камеруна оставил игрока в запасе и на матч с Гвинеей (1:1), и на встречу с Гамбией (3:2). Нгамалё дали время во 2-м туре, когда его команда не справилась с Сенегалом — 1:3. По всей видимости, тренеры сборной Камеруна остались недовольны действиями футболиста, поскольку следующий матч Муми провёл в резерве.

Кстати, Камерун с огромным трудом продрался в 1/8 финала. Не удержи команда Ригобера Сонга победный результат в заключительном туре, пришлось бы бронировать билеты домой. Впереди игра с Нигерией. Это могла быть отличная вывеска для финала, но реальность такова, что соперникам придётся рубиться уже в первом раунде плей-офф. Матч пройдёт 27 января.

Тео Бонгонда, ДР Конго/«Спартак»

Два матча (142 минуты), 0 голов, 0 ассистов.

Тео Бонгонда (крайний справа) Фото: AP/TASS

Сборная ДР Конго пробилась в 1/8 финала, не одержав ни одной победы на групповой стадии. Правда, и поражений у команды не было. Что касается Бонгонда, его игровое время падало с каждым матчем. Сначала спартаковец провёл на поле все 90 минут с Замбией (1:1), в матче с Марокко (1:1) его заменили в начале второго тайма, а игру 3-го тура с Танзанией (0:0) Тео просидел в запасе.

Команда Бонгонда заняла второе место в группе вслед за Марокко и вышла в 1/8 финала на Египет (игра состоится 28 января). С одной стороны, это очень серьёзный соперник, ведь он семь раз брал Кубок Африки. С другой – на этом турнире Египет не впечатляет (ни одной победы в группе). Плюс самая титулованная сборная континента осталась без главной звезды — Мохамед Салах точно не сыграет в 1/8 финала из-за травмы спины.

Кевин Ленини, Кабо-Верде/«Краснодар»

Три матча (255 минут), один гол, 0 ассистов.

Кевин Ленини (в тёмной форме) Фото: EPA/TASS

Ленини, в отличие от Нгамалё и Бонгонда, принял участие во всех трёх матчах групповой стадии. Кроме того, полузащитник «Краснодара» отметился результативным действием — забил Мозамбику (3:0) во 2-м туре. Кевин отличился на 69-й минуте и установил окончательный счёт. В заключительном туре Ленини заменили за четверть часа до конца основного времени, а перед этим он схватил жёлтую карточку.

Сборная Кабо-Верде лихо проскочила групповой этап. Она заняла первое место в квартете с Египтом и Ганой, набрав семь очков. Более того, в каждом из трёх матчей команда Ленини забивала не меньше двух мячей. На Кубке Африки — 2021 сборная Кабо-Верде проиграла в первом раунде плей-офф Сенегалу (0:2). Теперь же соперник гораздо скромнее — Мавритания (матч пройдёт 29 января).

Мохамед Конате, Буркина-Фасо/«Ахмат»

Два матча (149 минут), один гол, 0 ассистов.

Мохамед Конате (в красно-зелёной форме) Фото: AP/TASS

Конате, как и Ленини, отметился голом на групповой стадии. Во 2-м туре сборная Буркина-Фасо поделила очки с Алжиром (2:2), а Конате огорчил соперника. При этом нападающий «Ахмата» умудрился получить по жёлтой карточке в двух матчах на старте. В итоге Мохамед не принимал участия в заключительной встрече группового этапа с Анголой (0:2).

Сборная Буркина-Фасо пробилась в 1/8 финала со второго места в группе. Она набрала четыре очка и пропустила вперёд только Анголу. 30 января команда Конате проведёт матч плей-офф с Мали. На предыдущем Кубке Африки сборная Буркина-Фасо добралась до четвёртого места. Как будет на этот раз?

Зе Турбо, Гвинея-Бисау/«Пари НН»

Три матча (40 минут), один гол, 0 ассистов.

Зе Турбо (в красной форме) Фото: AP/TASS

Нападающий «Пари НН» — единственный представитель РПЛ, который пролетел мимо плей-офф Кубка Африки. Хотя, конечно, команде Зе Турбо откровенно не повезло с группой, ведь она играла с Нигерией и Кот-д’Ивуаром. Как итог — три поражения в трёх матчах, 0 очков, последнее место. Сам Зе Турбо принял участие во всех играх, но всегда выходил на замену во втором тайме. Несмотря на скромное общее игровое время (40 минут), представитель Гвинеи-Бисау забил один мяч на турнире: во 2-м туре он огорчил сборную Экваториальной Гвинеи (2:4), установив окончательный счёт на 90+3-й минуте. Кстати, это дебютный гол Зе Турбо за сборную.