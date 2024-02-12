Внезапный провал «Атлетико» и эпохальная победа «Арсенала». 10 топ-событий дня в футболе

Суббота в футболе с матчами лидеров Бундеслиги и Ла Лиги вышла крутой. Но воскресенье точно было не хуже. А по голам в важных играх – даже интереснее. Мы традиционно выбрали самое важное и собрали всё в дайджест.

Крупнейшая гостевая победа «Арсенала» в истории

Знаете, что делал «Арсенал» в матче с «Вест Хэмом»? До-ми-ни-ро-вал. И делал это с самого начала матча, не отдавая мяч хозяевам. Но если в декабре в домашней игре владение «Арсеналу» не помогло (проиграли 0:2), то здесь результат обеспечили ещё в первом тайме. 32-я минута — гол, 41-я минута — второй, 44-я — третий и ещё один — на 45+2-й. Во втором тайме гости закинули ещё парочку — и бросили играть. Что, в принципе, логично. Самая крупная гостевая победа в истории «Арсенала» уже случилась — «Вест Хэм» был не против.

«МЮ» снова нереально везёт

Что там у «МЮ» в последних матчах? С «Вулверхэмптоном» — вырванная победа на 90+7-й минуте (и это при пропущенном на 90+5-й). С «Вест Хэмом» — разгром 3:0, когда по xG уступили (0,81 у команды тен Хага и 1,74 — у соперника). И вот сегодня «Астон Вилла». Если в первом тайме игру ещё можно было назвать равной (но «МЮ» в итоге его выиграл), то во втором «Вилла» просто уничтожала гостей. Онана много тащил, но от расстрела Дугласа Луиса не спас. После счёта 1:1 команда Эмери продолжала давить, однако вышедшего на замену Мактоминея это не особо волновало. Ему хватило одного момента, чтобы снова принести «Юнайтед» победу. Три матча — девять очков. А эти xG тен Хага после такого отрезка особо не волнуют.

«Штутгарт» не собирается отдавать место в ЛЧ

Уже вовсю идёт второй круг Бундеслиги, но две главные сенсации сезона останавливаться не планируют. Вчера «Байер» просто вынес «Баварию» (3:0), а сегодня «Штутгарт» спокойно дома переиграл «Майнц». «Боруссия» по-прежнему позади на три очка (на четвёртом месте). Впервые в этом году за «Штутгарт» сыграл Серу Гирасси (ему мешали травмы и Кубок Африки), но не забил. Зато раззабивался Дениз Ундав — у него уже 14 голов в Бундеслиге.

Футболисты «Штутгарта» Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

«Атлетико» на спаде

Уже завтра «Атлетик» из Бильбао может догнать «Атлетико» в таблице Ла Лиги. В прошлом туре команда Симеоне еле спаслась в игре с «Реалом» (и в целом не заслуживала там даже ничьей). Потом было поражение в первом полуфинале Кубка — дома уступили «Атлетику». И вот сегодня — проиграли «Севилье», которая до матча шла на 16-м месте.

Правда, во время игры в Севилье возникал вопрос: почему вообще хозяева идут так низко? Забили на 15-й минуте и практически до конца тайма ничего не давали сделать гостям. Потом у «Атлетико» травмировался Мората. А во втором тайме «Севилье» пару раз повезло, но гости не сподобились даже на навал. В общем, дела у мадридцев неважные — и это логично, когда команда постоянно играет по два матча в неделю. Но скоро Лига чемпионов, где Симеоне ждёт «Интер». И, кажется, фаворитом в паре теперь выглядит именно лидер Серии А.

Кто-нибудь остановит «Аталанту»?

Последнее поражение команда Алексея Миранчука потерпела ещё в декабре — 23-го числа уступили «Болонье». С тех пор в чемпионате Италии пять побед и одна ничья. При этом четыре последних матча «Аталанта» выигрывает. А ещё было две победы в Кубке.

Сегодня в гостях разгромили «Дженоа». Забили даже пять, но один гол пришлось отменить из-за офсайда. Ну а Миранчук красиво вышел на замену — сначала предголевой пас у него забрали судьи (тот самый отменённый гол), но Алексей всё равно выдал голевую в добавленное время. «Аталанта» уже в топ-4 и останавливаться не собирается. Правда, скоро гостевые матчи с «Миланом» и «Интером» — вот и посмотрим, остановят ли миланские гранды команду Гасперини.

Разгромище в топ-матче португальской лиги

«Спортинг», конечно, был фаворитом в домашней игре с «Брагой». Команда Аморима борется за золото с «Бенфикой», а гости — за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но счёта 5:0 тут не ждал никто. Даже после первого тайма преимущество «Спортинга» по игре было не таким явным, скорее хозяева просто классно реализовали моменты: два удара в створ — два гола. Знаете, сколько было ударов в створ у «Спортинга» во втором тайме? Три. И, как вы могли догадаться, все три завершились голами.

Футболисты «Спортинга» Фото: Zed Jameson/Getty Images

«Милан» не без нервов обыграл «Наполи»

«Милан» с «Наполи» сыграл экономно. Прекрасный голевой пас в первом тайме выдал Леау. Во втором он же не реализовал классный момент на 70-й минуте. Но главное — хозяева практически ничего не дали создать неаполитанцам. Сначала вообще казалось, что тактика гостей — выбить мяч вперёд на Хвичу, чтобы он что-нибудь придумал. Придумать получилось, но не у Кварацхелии: на 89-й минуте хозяев сначала спасла штанга (после попытки выноса от собственного защитника), а потом Меньян. Но на этом всё. «Наполи» не забивает уже пятый гостевой матч подряд.

Тео Эрнандес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Чудо-развязка на Кубке Африки

Смотрите сами. Кот-д’Ивуар (хозяин турнира, если что) практически завалил групповой этап и уволил тренера после разгромного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4). Сборная чудом проползла в плей-офф с третьего места и назначила Эмерса Фаэ, у которого даже нет опыта работы главным. Дальше ивуарийцы по пенальти выбили на тот момент действующего обладателя трофея Сенегал, в дополнительное время прошли Мали и минимально убрали ДР Конго.

Чем ещё мог закончиться финал, если не камбэком? Нигерия забила в первом тайме, а Кот-д’Ивуар закинул два после перерыва, причём победный — на 81-й минуте. Идеальный сюжет, рыдающие от счастья болельщики и прыгающий по вип-ложе Дидье Дрогба, болевший за своих в футболке сборной.

Неожиданный провал «Барсы»

«Гранада» — аутсайдер Ла Лиги. «Барса» — команда, претендующая на попадание в ЛЧ (всё-таки о конкуренции «Реалу» за чемпионство речи не идёт). Угадайте, кто дважды спасался в Барселоне? Да, именно хозяева. Матч вообще получился суперрезультативным — как и в Лондоне, здесь забили шесть раз, но только трижды мяч из ворот доставал вернувшийся в основу тер Штеген. Ну а «Барсу» в итоге спасал Ямил Ямал — если бы не дальний выстрел испанца, «Гранада» бы увезла три очка.

«Монако» цепляется за зону Лиги чемпионов

И делает это благодаря Александру Головину! Гостевой матч с «Ниццей» — один из самых важных в сезоне. У «Ниццы»-то до матча всё было неплохо: команда шла на втором месте. А вот «Монако» на неделе вылетел из Кубка, да и в чемпионате от лидирующей тройки отставал. Тем ценнее победа. Команды забили пять голов на двоих, но последний, простой и самый важный, забил Головин. Просто добив мяч в пустые ворота, он принёс «Монако» три очка.