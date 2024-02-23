«При нём Березуцкие научились в футбол играть». Трагедия первого тренера-иностранца ЦСКА

13 февраля экс-тренеру ЦСКА Артуру Жорже исполнилось 78 лет. Но не прошло и 10 дней, как армейцы объявили о его смерти: «Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким специалиста». По информации португальских СМИ, причина — продолжительная болезнь. Какая именно, не уточняется. Известно лишь, что последние дни жизни Жорже провёл в кругу близких.

В России Короля Артура (мы не приукрашиваем, это его реальное прозвище) помнят, конечно, в основном по ЦСКА. Но вообще-то он был действительно крутым тренером и много чего добился до приезда в Москву.

Во-первых, португалец в два захода работал со сборной родной страны, а «левых» людей туда не берут: звёздные футболисты вроде Луиша Фигу такого не поймут.

Во-вторых, Жорже приводил ещё не набитый деньгами «ПСЖ» к чемпионству и завоеванию Кубка Франции, а также выводил клуб в полуфинал Кубка УЕФА.

В-третьих и в самых важных, в 1987-м он первым из португальских специалистов взял Кубок чемпионов (вместе с «Порту»), обыграв по пути ̶с̶б̶о̶р̶н̶у̶ю̶ ̶С̶С̶С̶Р̶ киевское «Динамо» с Олегом Блохиным и монструозную «Баварию» с Лотаром Маттеусом.

Артур Жорже в сезоне-1986/1987 Фото: Frank Leonhardt/Getty Images

Армейцем Жорже стал в 56 лет, когда его тренерская карьера уже двигалась к закату. Перед этим он прокачивал скромную «Академику» и два саудовских клуба. А после были лишь сборная Камеруна плюс «Кретей» из второй французской лиги и «МК Алжир». Причём последнюю команду Король Артур возглавил после семилетнего перерыва.

Португалец порулил ЦСКА всего в 20 матчах в 2004 году, между отставкой и новым назначением Газзаева. Больше набралось даже у Бориса Копейкина (29) и Алексея Березуцкого (34). Почему же ему в заслугу ставят армейский Кубок УЕФА — 2004/2005? Просто именно Жорже провёл с клубом предсезонку, создав фундамент или, как сказал бы Дмитрий Аленичев, багаж для завоевания еврочашки.

«При Жорже, как мы смеялись с Березуцкими, братья научились в футбол играть. Это больше шутка, но всё равно. Он увёз нас в Португалию на сборы. Тренировки были два раза в день, каждая — по два с половиной часа. Мы прибавили, начали держать мяч. У него был бзик — не терять мяч, играть в одно-два касания. Мы стали играть по-другому», — вспоминал Игорь Акинфеев.

Первый же матч ЦСКА под руководством португальца стал трофейным: в Суперкубке страны был изящно повержен «Спартак» (3:1). Дальше не пошло: только девять побед из 19 попыток и пятое место. Следом был вынос «Амкара» (3:0), но он не спас тренера от увольнения. Сказалась импульсивность на тот момент 43-летнего Евгения Гинера. Причину расставания так и не объявили. До лидирующего «Торпедо» было всего шесть очков, а играть предстояло весь второй круг. Шансы на чемпионство по-прежнему были приличные.

Судя по всему, дело было в «мягкости» португальца. Подробности из армейской раздевалки светил Сергей Игнашевич: «Гинер в раздевалку с жёстким разговором пришёл лишь раз, при Жорже. Мы тогда кошмарно смотрелись против «Алании». Спросил: «С вами играет «Милан»? Или вам Газзаева не хватает?» Гинеру показалось, что Артур — очень мягкий тренер. Решил проявить инициативу».

Возвращение Газзаева показалось Гинеру удачной идеей. Перед его же увольнением президент клуба говорил, что тренер «устал от футбола». Видимо, полгода отдыха хватило для бодрости.

Много лет спустя Жорже признался, что они с Гинером просто были на разных волнах.

Артур Жорже бывший главный тренер ЦСКА «У меня со всеми хорошие отношения. И с Гинером никогда не было проблем. Правда, я предполагал, что наше сотрудничество будет более длительным. Гинеру не хватило терпения. В то время ЦСКА шёл на втором-третьем месте, никакой катастрофы не было, мы играли более или менее нормально. Я не понимал многих вещей, которые происходили вокруг. Но я же не президент, чтобы знать всё до мельчайших деталей! Не раз общался с президентом ЦСКА. Теперь могу сказать одно — с Евгением у нас разные взгляды на футбол, разные идеи и принципы. Однако при этом серьёзных разногласий не было».

Дальнейшие результаты показали верность выбора. И всё же до увольнения Газзаева армейцы, хоть и становились чемпионами, играли прямолинейно и безыдейно. После возвращения победы вернулись, а футбол красно-синих стал совсем другим: более разнообразным, комбинационным и ярким. На это явно повлиял Жорже. К тому же именно при нём раскрылся Юрий Жирков: португалец ради его прокачки усадил на лавку купленного за € 2,5 млн Осмара Феррейру. Что было дальше, вы знаете.

ЦСКА в итоге зацепился за серебро, чтобы в следующем году оформить требл. А ещё клуб, который недавно уступал в квалификации Лиги чемпионов македонскому «Вардару», обошёл «ПСЖ» в группе главного еврокубка и триумфально дошагал до завоевания Кубка УЕФА. Заслуга Газзаева в этом, разумеется, огромная: он круто добавил команде физики. Плюс важен вклад звёздных новичков — Вагнера Лава и Даниэла Карвальо. Тем не менее далеко не факт, что без помощи Жорже красно-синие добились бы столь значимых успехов.

Артур Жорже после назначения главным тренером ЦСКА Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«Нас дожимали. Никогда такого в ЦСКА прежде не было. Ноги не бегут. Только вспоминать оставалось, как неслись при Газзаеве, — пыль столбом стояла! Жорже работал по португальской системе — их команды форму набирают через игры. Говорил так: «На пик должны выйти к 11-му туру». Но за 11 туров можно потерять столько!» — вспоминал Ролан Гусев. В результате Артур продержался 16 туров, и как раз в 16-м пик формы всё-таки наступил. Получается, слегка ошибся по срокам.

Игорь Акинфеев, Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Евгений Алдонин — все они закрепились и прокачались в команде при Жорже. Каждый из них наверняка грустит после трагической новости из Португалии. Как и болельщики ЦСКА: Жорже не поднял над головой Кубок УЕФА, но многое сделал для того, чтобы это сделали его футболисты.

* в материале использованы цитаты из интервью «Спорт-экспресса».