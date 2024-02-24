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Расписание спортивных матчей 25 февраля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

14 топ-событий воскресенья: финал ЧМ по пляжке, НБА, хоккей и много яркого футбола
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 февраля
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Комментарии
За чем следить 25 февраля: смогут ли белорусские пляжники завоевать свои первые медали на ЧМ и продолжит ли Овечкин набирать очки?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Продолжит ли Овечкин набирать очки?

«Флорида» — один из самых любимых соперников Александра Овечкина в истории: за 71 матч он забил «пантерам» 44 шайбы. Правда, большую часть этих игр «Флорида» была аутсайдером НХЛ, а теперь эта команда набрала невероятный ход и обладает одной из самых глубоких защит в НХЛ. Сможет ли разогнавшийся в последних играх «Вашингтон» не только включиться в борьбу за ускользающий плей-офф, но и помочь своему капитану?

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«Овечкина невозможно остановить». Ови приближается к Гретцки — как реагирует Америка?

🏀 4:30: «Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Кельты» продлят победную серию?

«Бостон Селтикс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 44 победами при 12 поражениях. «Нью-Йорк Никс» хоть и страдает от травм лидеров в последнее время, но команда поднялась на четвёртую строчку Востока, показывая уверенную игру. Команды уже трижды встречались по ходу нынешнего регулярного чемпионата, и каждый раз успех сопутствовал «кельтам». При этом подопечные Джо Маззуллы не проигрывали на протяжении семи матчей кряду. Сумеет ли «Нью-Йорк» на домашнем паркете победить?

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🥊 08:00*: Яир Родригес (Мексика) – Брайан Ортега (США), UFC Fight Night 237

*Время матча может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC Fight Night 237, Мехико, Мексика
Яир Родригес - Брайан Ортега
25 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Яир Родригес
Не началось
Брайан Ортега

Интрига: Кто станет новым претендентом на титул?

В полулёгком дивизионе UFC неожиданно сменился чемпион — Илия Топурия прервал гегемонию Александра Волкановски. Но и Топурию вскоре будет ждать первая защита пояса. А вот кто станет соперником испанского грузина, выяснится на турнире в Мексике. Яир Родригес и Брайан Ортега — одни из самых отчаянных бойцов промоушена, раздающие и принимающие огромное количество урона в каждом поединке. Кто выйдет победителем из схватки двух беспощадных рубак?

Вспоминаем, как Волк остановил Родригеса
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Идеальное доминирование в стиле Хабиба. Волкановски сохранил чемпионский титул

🏐 13:00: «Кузбасс» – «Динамо М», Суперлига (м), 25-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 25-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заберутся ли москвичи в двойку лучших команд Суперлиги?

За пять туров до конца регулярки четвёрка лидеров, кажется, определилась. «Динамо» уже после этого уикенда может стать как вторым, так и сравняться с идущим четвёртым «Белогорьем». И матч с «Кузбассом» на выезде, возможно, последнее серьёзное испытание для москвичей до конца предварительного этапа чемпионата России. А дома кемеровчане могут навязать борьбу любому топ-клубу лиги.

А как дела в европейском и мировом волейболе?
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🏒 14:30: «Автомобилист» – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Определится ли на Востоке ещё одна пара плей-офф?

Ситуация «Автомобилиста» очень простая: если команда из Екатеринбурга не проиграет в основное время, то начнёт серию в Казани — в противном случае, если «Амур» победит в Челябинске, то попадает на «Салават Юлаев». Судьба «Локомотива» уже не находится в его руках: третье место от ярославцев не уйдёт, и теперь они могут только наблюдать за заочной борьбой ЦСКА и «Торпедо» за шестое место. Увидим ли мы в Екатеринбурге тактические поддавки?

Известный агент скептичен насчёт ярославского клуба
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⚽️ 15:00: «Ланс» – «Монако», Лига 1, 23-й тур

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Головин не позволит команде выпасть из пятёрки?

Положение монегасков в чемпионате Франции одинаково уже не первый сезон. Сначала – перспектива борьбы за титул, а затем – скатывание ниже лигочемпионской зоны и потеря амбиций. А ещё не забывает о травмах и статусе соперника – осенью нынешний «Ланс» совершил обкатку Лигой чемпионов, а сейчас отстает от «Монако» всего на два очка. Поражение выбросить команду Александра Головина из топ-5. А ведь как всё хорошо начиналось.

Россиянин хорош
Головин забил важнейший гол во Франции! Россиянин напомнил о главной фишке Павлюченко
Головин забил важнейший гол во Франции! Россиянин напомнил о главной фишке Павлюченко

☀️ 17:00: Иран – Беларусь, ЧМ-2024 по пляжному футболу, матч за 3-е место

ЧМ-2024 . За 3-е место
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Иран
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли белорусы завоевать первые в истории медали ЧМ?

Белорусы на ЧМ в Дубае впервые в своей истории вышли из группы и нацелились сразу на золото чемпионата мира. Причём не сказать, что желание завоевать золото было пустой фантазией, – команде Нико Альварадо это было по силам. Но если в четвертьфинале Португалию на лопатки уложили, то в полуфинале Италия оказалась чуть-чуть сильнее – всё решила серия пенальти. Теперь Беларусь будет биться за бронзу с Ираном, который в общем-то тоже рассчитывал на большее, но будет довольствоваться малым. При этом у Ирана в 2017 году бронза уже была.

Беларусь уступила Италии в полуфинальной битве:
Камбэк заказывали? Италия вырвала победу у Беларуси в полуфинале ЧМ по пляжному футболу!
Камбэк заказывали? Италия вырвала победу у Беларуси в полуфинале ЧМ по пляжному футболу!

⚽️ 18:00: «Челси» – «Ливерпуль», Кубок лиги, финал

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Салах забьёт бывшей? Или лондонцы возьмут реванш?

Как и в сезоне-2021/2022, в финале Кубка лиги встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Та встреча запомнилась не феноменальным футболом – основное время закончилось со счётом 0:0. Оно запомнилось феерической серией пенальти, в которой победила команда Юргена Клоппа – 11:10! У нынешнего матча много интриг: возьмёт ли клуб из Лондона реванш за то поражение, забьёт ли Мохамед Салах очередной мяч в ворота «Челси» и станет ли Кубок лиги первым трофеем мерсисайдцев в последнем сезоне Клоппа.

Сильно!
«Ливерпуль» — единственная команда топ-лиг с пятью футболистами, забившими 10+ голов
Истории
«Ливерпуль» — единственная команда топ-лиг с пятью футболистами, забившими 10+ голов

🏆 ☀️ 18:30: Бразилия – Италия, ЧМ-2024 по пляжному футболу, финал

ЧМ-2024 . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бразилия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Италия впервые в истории выиграть чемпионат мира?

Сборная Италии, обидевшая белорусов в полуфинале ЧМ-2024 дважды в своей истории играла в финалах Мундиалей, однако оба проиграла: в 2008-м – Бразилии, в 2019-м – Португалии. Теперь пришло время встретиться с бразильцами вновь. Фаворитом по-прежнему является команда из Южной Америки, побеждавшая на мировых чемпионатах под эгидой ФИФА аж пять раз, но, кажется, разница в уровне чуть сгладилась. Бразилия – это больше не непобедимый небожитель, а Италия – классная, сыгранная сборная с толпой талантливых игроков в составе. Так что вполне можно ожидать, что итальянцы в воскресенье впервые поднимут кубок над головой.

В 2019-м именно Италия остановила Россию на пути к титулу:
ФИФА, вам не стыдно? Судьи снова похоронили сборную России. Теперь надёжно
ФИФА, вам не стыдно? Судьи снова похоронили сборную России. Теперь надёжно

🏒 21:00: «Нью-Джерси Дэвилз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кто улучшит свою позицию для плей-офф?

«Тампа» отчаянно пытается не выпасть из зоны плей-офф, и слухи уже приписывают «молниям» интерес к куче доступных на деллайне игроков, в том числе и Владимиру Тарасенко. Однако и «Тампе», и «Нью-Джерси» в первую очередь надо уменьшать количество пропущенных шайб, поэтому слухи отправляют туда вратарей — Маркстрёма или Сароса. Для «Девилз», сезон которых испортили травмы, плей-офф уже фактически начался.

Что стоит о слухами за Тарасенко
Тарасенко — главный джокер в дедлайн НХЛ. Уйдёт к Кучерову или Макдэвиду?
Тарасенко — главный джокер в дедлайн НХЛ. Уйдёт к Кучерову или Макдэвиду?

⚽️ 22:45: «Милан» – «Аталанта», Серия А, 26-й тур

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук снова отметится в матче с «Миланом»?

Алексей уже не лавочник «Аталанты», а стабильный игрок основы. Россиянин участвует в созидании, забивает и отдаёт – да и вообще смотрится бодро. В первом круге именно его ассист пяткой на Мурьеля принёс бергамаскам победу на последних минутах – 3:2. Затем гранд обыграли и в Кубке Италии (2:1). Так что фаворитом встречи безусловно считается команда Джан Пьеро Гасперини. А ведь это ещё и битва за Лигу чемпионов. Ух!

С кем команда Алексея сыграет в плей-офф Лиги Европы
«Ливерпулю» повезло, а Миранчуку и Лунёву — нет. Итоги жеребьёвки 1/8 финала еврокубков
«Ливерпулю» повезло, а Миранчуку и Лунёву — нет. Итоги жеребьёвки 1/8 финала еврокубков

⚽️ 23:00: «Реал Мадрид» – «Севилья», Примера, 26-й тур

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Рамос против бывшего клуба!

Возможно, это единственная интрига предстоящей встречи. Ведь мадридцы далеко впереди на первой строчке Ла Лиги, а андалусийцы барахтаются в середине таблицы – и к вылету они сейчас даже ближе, чем к еврокубковой зоне. Зато можно посмотреть на Серхио Рамоса в матче с «Реалом» и как его встретит «Сантьяго Бернабеу». Очевидно, овациями!

О главной сделке предстоящего лета
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах
Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах

🏒 23:30: «Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Как сыграют непримиримые соперники?

«Филадельфия» идёт в зоне плей-офф, чего вряд ли ожидала сама, а «Питтсбург» неожиданно для самих себя находится вне восьмёрки. К дедлайну переходов обе команды подходят в статусе скорее продавцов: «Питтсбург» якобы готов выслушать предложения по всем, кроме своих вечных лидеров, а защитники «Филадельфии» могут представлять большой интерес на рынке. Впрочем, в Дерби Пенсильвании на два часа забываются все расклады и турнирное положение — там есть только борьба.

Кого могут продать и купить клубы Востока на дедлайне
Что будет делать «Вашингтон», где ждать Тарасенко? Восток НХЛ перед дедлайном
Что будет делать «Вашингтон», где ждать Тарасенко? Восток НХЛ перед дедлайном

🏀 23:30: «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кто победит – Дюрант или Леброн?

Встречи Кевина Дюранта и Леброна Джеймса всегда приковывают к себе много внимания. Не мудрено, так как это одни из лучших игроков в НБА на данный момент. «Финикс Санз» на домашнем паркете примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Клуб из Аризоны проиграл в двух матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. В свою очередь, «озёрники» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» и обыграли «Сан-Антонио Спёрс». Команды борются за прямое попадание в плей-офф и находятся на восьмой и девятой строчке Западной конференции. Кто же в итоге окажется сильнее?

Дюрант – машина по набору очков:
Дюрант — девятый в списке величайших в НБА! Кей Ди скоро обойдёт ещё одного небожителя
Дюрант — девятый в списке величайших в НБА! Кей Ди скоро обойдёт ещё одного небожителя
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