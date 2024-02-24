14 топ-событий воскресенья: финал ЧМ по пляжке, НБА, хоккей и много яркого футбола

За чем следить 25 февраля: смогут ли белорусские пляжники завоевать свои первые медали на ЧМ и продолжит ли Овечкин набирать очки?

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Продолжит ли Овечкин набирать очки?

«Флорида» — один из самых любимых соперников Александра Овечкина в истории: за 71 матч он забил «пантерам» 44 шайбы. Правда, большую часть этих игр «Флорида» была аутсайдером НХЛ, а теперь эта команда набрала невероятный ход и обладает одной из самых глубоких защит в НХЛ. Сможет ли разогнавшийся в последних играх «Вашингтон» не только включиться в борьбу за ускользающий плей-офф, но и помочь своему капитану?

🏀 4:30: «Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Кельты» продлят победную серию?

«Бостон Селтикс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 44 победами при 12 поражениях. «Нью-Йорк Никс» хоть и страдает от травм лидеров в последнее время, но команда поднялась на четвёртую строчку Востока, показывая уверенную игру. Команды уже трижды встречались по ходу нынешнего регулярного чемпионата, и каждый раз успех сопутствовал «кельтам». При этом подопечные Джо Маззуллы не проигрывали на протяжении семи матчей кряду. Сумеет ли «Нью-Йорк» на домашнем паркете победить?

🥊 08:00*: Яир Родригес (Мексика) – Брайан Ортега (США), UFC Fight Night 237

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Кто станет новым претендентом на титул?

В полулёгком дивизионе UFC неожиданно сменился чемпион — Илия Топурия прервал гегемонию Александра Волкановски. Но и Топурию вскоре будет ждать первая защита пояса. А вот кто станет соперником испанского грузина, выяснится на турнире в Мексике. Яир Родригес и Брайан Ортега — одни из самых отчаянных бойцов промоушена, раздающие и принимающие огромное количество урона в каждом поединке. Кто выйдет победителем из схватки двух беспощадных рубак?

🏐 13:00: «Кузбасс» – «Динамо М», Суперлига (м), 25-й тур

Интрига: заберутся ли москвичи в двойку лучших команд Суперлиги?

За пять туров до конца регулярки четвёрка лидеров, кажется, определилась. «Динамо» уже после этого уикенда может стать как вторым, так и сравняться с идущим четвёртым «Белогорьем». И матч с «Кузбассом» на выезде, возможно, последнее серьёзное испытание для москвичей до конца предварительного этапа чемпионата России. А дома кемеровчане могут навязать борьбу любому топ-клубу лиги.

🏒 14:30: «Автомобилист» – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Определится ли на Востоке ещё одна пара плей-офф?

Ситуация «Автомобилиста» очень простая: если команда из Екатеринбурга не проиграет в основное время, то начнёт серию в Казани — в противном случае, если «Амур» победит в Челябинске, то попадает на «Салават Юлаев». Судьба «Локомотива» уже не находится в его руках: третье место от ярославцев не уйдёт, и теперь они могут только наблюдать за заочной борьбой ЦСКА и «Торпедо» за шестое место. Увидим ли мы в Екатеринбурге тактические поддавки?

Известный агент скептичен насчёт ярославского клуба «Поезд ушёл, а они остались на перроне». Бабаев — о стиле игры «Локомотива»

⚽️ 15:00: «Ланс» – «Монако», Лига 1, 23-й тур

Интрига: Головин не позволит команде выпасть из пятёрки?

Положение монегасков в чемпионате Франции одинаково уже не первый сезон. Сначала – перспектива борьбы за титул, а затем – скатывание ниже лигочемпионской зоны и потеря амбиций. А ещё не забывает о травмах и статусе соперника – осенью нынешний «Ланс» совершил обкатку Лигой чемпионов, а сейчас отстает от «Монако» всего на два очка. Поражение выбросить команду Александра Головина из топ-5. А ведь как всё хорошо начиналось.

☀️ 17:00: Иран – Беларусь, ЧМ-2024 по пляжному футболу, матч за 3-е место

Интрига: смогут ли белорусы завоевать первые в истории медали ЧМ?

Белорусы на ЧМ в Дубае впервые в своей истории вышли из группы и нацелились сразу на золото чемпионата мира. Причём не сказать, что желание завоевать золото было пустой фантазией, – команде Нико Альварадо это было по силам. Но если в четвертьфинале Португалию на лопатки уложили, то в полуфинале Италия оказалась чуть-чуть сильнее – всё решила серия пенальти. Теперь Беларусь будет биться за бронзу с Ираном, который в общем-то тоже рассчитывал на большее, но будет довольствоваться малым. При этом у Ирана в 2017 году бронза уже была.

⚽️ 18:00: «Челси» – «Ливерпуль», Кубок лиги, финал

Интрига: Салах забьёт бывшей? Или лондонцы возьмут реванш?

Как и в сезоне-2021/2022, в финале Кубка лиги встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Та встреча запомнилась не феноменальным футболом – основное время закончилось со счётом 0:0. Оно запомнилось феерической серией пенальти, в которой победила команда Юргена Клоппа – 11:10! У нынешнего матча много интриг: возьмёт ли клуб из Лондона реванш за то поражение, забьёт ли Мохамед Салах очередной мяч в ворота «Челси» и станет ли Кубок лиги первым трофеем мерсисайдцев в последнем сезоне Клоппа.

🏆 ☀️ 18:30: Бразилия – Италия, ЧМ-2024 по пляжному футболу, финал

Интрига: сможет ли Италия впервые в истории выиграть чемпионат мира?

Сборная Италии, обидевшая белорусов в полуфинале ЧМ-2024 дважды в своей истории играла в финалах Мундиалей, однако оба проиграла: в 2008-м – Бразилии, в 2019-м – Португалии. Теперь пришло время встретиться с бразильцами вновь. Фаворитом по-прежнему является команда из Южной Америки, побеждавшая на мировых чемпионатах под эгидой ФИФА аж пять раз, но, кажется, разница в уровне чуть сгладилась. Бразилия – это больше не непобедимый небожитель, а Италия – классная, сыгранная сборная с толпой талантливых игроков в составе. Так что вполне можно ожидать, что итальянцы в воскресенье впервые поднимут кубок над головой.

🏒 21:00: «Нью-Джерси Дэвилз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Кто улучшит свою позицию для плей-офф?

«Тампа» отчаянно пытается не выпасть из зоны плей-офф, и слухи уже приписывают «молниям» интерес к куче доступных на деллайне игроков, в том числе и Владимиру Тарасенко. Однако и «Тампе», и «Нью-Джерси» в первую очередь надо уменьшать количество пропущенных шайб, поэтому слухи отправляют туда вратарей — Маркстрёма или Сароса. Для «Девилз», сезон которых испортили травмы, плей-офф уже фактически начался.

⚽️ 22:45: «Милан» – «Аталанта», Серия А, 26-й тур

Интрига: Миранчук снова отметится в матче с «Миланом»?

Алексей уже не лавочник «Аталанты», а стабильный игрок основы. Россиянин участвует в созидании, забивает и отдаёт – да и вообще смотрится бодро. В первом круге именно его ассист пяткой на Мурьеля принёс бергамаскам победу на последних минутах – 3:2. Затем гранд обыграли и в Кубке Италии (2:1). Так что фаворитом встречи безусловно считается команда Джан Пьеро Гасперини. А ведь это ещё и битва за Лигу чемпионов. Ух!

⚽️ 23:00: «Реал Мадрид» – «Севилья», Примера, 26-й тур

Интрига: Рамос против бывшего клуба!

Возможно, это единственная интрига предстоящей встречи. Ведь мадридцы далеко впереди на первой строчке Ла Лиги, а андалусийцы барахтаются в середине таблицы – и к вылету они сейчас даже ближе, чем к еврокубковой зоне. Зато можно посмотреть на Серхио Рамоса в матче с «Реалом» и как его встретит «Сантьяго Бернабеу». Очевидно, овациями!

🏒 23:30: «Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Как сыграют непримиримые соперники?

«Филадельфия» идёт в зоне плей-офф, чего вряд ли ожидала сама, а «Питтсбург» неожиданно для самих себя находится вне восьмёрки. К дедлайну переходов обе команды подходят в статусе скорее продавцов: «Питтсбург» якобы готов выслушать предложения по всем, кроме своих вечных лидеров, а защитники «Филадельфии» могут представлять большой интерес на рынке. Впрочем, в Дерби Пенсильвании на два часа забываются все расклады и турнирное положение — там есть только борьба.

🏀 23:30: «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Кто победит – Дюрант или Леброн?

Встречи Кевина Дюранта и Леброна Джеймса всегда приковывают к себе много внимания. Не мудрено, так как это одни из лучших игроков в НБА на данный момент. «Финикс Санз» на домашнем паркете примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Клуб из Аризоны проиграл в двух матчах кряду в регулярном чемпионате НБА. В свою очередь, «озёрники» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» и обыграли «Сан-Антонио Спёрс». Команды борются за прямое попадание в плей-офф и находятся на восьмой и девятой строчке Западной конференции. Кто же в итоге окажется сильнее?