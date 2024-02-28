«Спартак» стал суперкомандой. Мы — наоборот». Судьбоносный разгром «Зенита» в Петербурге

Петржелу уволили через несколько дней, а Федотов дождался шанса в «Спартаке». Что сейчас с героями того матча?

В XXI веке противостояние «Зенита» и «Спартака» перешло на иной уровень. Теперь это не просто важный матч, а принципиальное, идеологическое дерби. В последние годы «Зенит» намного чаще побеждает, а в Санкт-Петербурге не проигрывает и вовсе с 2012 года. Но не всегда сине-бело-голубые разбирались со «Спартаком» дома. В преддверии игры 19-го тура РПЛ вспоминаем самую крупную победу красно-белых в гостях над «Зенитом» в XXI веке.

Сезон-2006 «Спартак» начал неудачно. Перед очной встречей с «Зенитом» красно-белые одержали всего одну победу в шести турах (над «Локомотивом» – 2:1), ещё четыре раза сыграв вничью. Руководство «Спартака» приняло решение уволить Александра Старкова с должности главного тренера. Повлиял и негативный фон, связанный с легендарным интервью Дмитрия Аленичева в начале апреля 2006-го, в котором игрок «Спартака» назвал специалиста «тупиком» для клуба.

Полузащитника в итоге отчислили из команды, но болельщики встали на его сторону. И уже в конце месяца Старков не выдержал давления и ушёл после матча с «Москвой», когда красно-белые упустили победу, ведя 3:0 (3:3). «Спартак» ко встрече с «Зенитом» готовил Владимир Федотов, ставший исполняющим обязанности главного тренера (не путать с Владимиром Федотовым, работающим сейчас в ЦСКА).

Владимир Федотов в «Спартаке» Фото: РИА Новости

Петербуржцы под руководством Властимила Петржелы одержали две победы, дважды сыграли вничью и уступили один раз на старте РПЛ-2006. «Зенит» шёл в пяти очках от лидирующего ЦСКА, а вся борьба за топ-3 была впереди. Однако внутри клуба «полыхало». Петржела обвинял руководство «Зенита» в лице Сергея Фурсенко в отсутствии зимних усилений. А ещё команда вылетела из Кубка УЕФА, уступив в плей-офф «Севилье». Тренер незадолго до матча со «Спартаком» дал разгромное интервью, снова пройдясь по боссам. Игру с красно-белыми он рассматривал как шанс выиграть борьбу за влияние у Сергея Фурсенко перед владельцем «Зенита» Алексеем Миллером.

В итоге встреча в Санкт-Петербурге стала избиением хозяев. Хотя матч начался для них успешно: на третьей минуте Сергей Ковальчук переправил мяч в свои ворота после подачи Радека Ширла. «Зенит» и дальше получил пару неплохих моментов, но не воспользовался ими. А затем уже наступило время «Спартака».

Сначала на 35-й минуте Владимир Быстров заработал пенальти, который реализовал Роман Павлюченко. А во втором тайме «Спартак» забил ещё три безответных мяча. Уже на 46-й минуте команда Федотова разыграла классную комбинацию, которую завершил серб Михайло Пьянович. На 73-й минуте он же пробил мимо Камила Чонтофальски после паса от Квинси Овусу-Абейе. А завершил разгром через пару минут вышедший на замену Никита Баженов. Он в касание поразил ворота «Зенита» после паса-«свечки» от Ковальчука.

Владимир Федотов экс-тренер «Спартака» «У нас перед игрой были серьёзные проблемы, связанные с перестановками и в управлении, и в составе. Мне было трудно в течение трёх дней определиться и с тактикой, и с составом. Но я рискнул. На протяжении, наверное, двух-трёх лет «Спартак» играл в четыре защитника, я рискнул играть в три, с двумя опорными. Надо сказать, угадал. Что касается игры, вы её видели. У нас очень высокий уровень игроков. Если брать линию обороны — что ни фамилия, то громкое имя. Все игроки отдали полностью свои силы. Надо сказать, что ещё, конечно, не совсем спартаковская игра, но игроки меня сразу поняли, что «Спартак» — это разум, пас, это нестандартно. Какие-то кусочки этой игры, особенно во втором тайме, уже были».

А Властимил Петржела на послематчевой пресс-конференции, кажется, понимал, что проиграл борьбу Фурсенко и вскоре покинет Санкт-Петербург. Но всё равно жаловался на отсутствие глубины состава. «Что я могу сказать? «Спартак» комментировать не будем, «Спартак» превратился в суперкоманду. Мы – наоборот. Я надеялся, что мы сможем подготовиться к этой игре. Но не угадали и в этом. Мы проиграли заслуженно. Игра началась с нашей стороны очень хорошо. Мы впереди очень неплохо играли. Но пенальти изменил немножко ход игры. Во втором тайме мы сделали несколько замен, однако игроки были не готовы. Нам некого заменить, не на кого заменить. Я слышал болельщиков, которые хотели сделать замены. Я бы тоже хотел сделать замены, но не знаю, кого, на кого, кто бы усилил эту команду. Поэтому эти советы… Последний раз я просто эти советы не слушал, и от моих помощников тоже. Играть лучше без замен и выиграть», – сказал чех.

3 мая «Зенит» уступил в первом полуфинале Кубка России — 2006 ЦСКА, после чего Петржелу уволили. Исполняющим обязанности стал Владимир Боровичка, входивший в штаб бывшего тренера. А во время ЧМ-2006 «Зенит» нашёл преемника – Дика Адвоката. Что было дальше – большая история.

А разгром «Зенита» в Санкт-Петербурге повлиял на перспективы Владимира Федотова в «Спартаке». В начале июня его назначили на должность главного тренера без приставки «и. о.». В «Спартаке» он в итоге проработал чуть больше года, после чего его отправили в отставку. В сезоне-2006 красно-белые финишировали вторыми, лишь по дополнительным показателям уступив чемпиону – ЦСКА. «Зенит» завершил год на четвёртой строчке.

А как сложилась судьба участников встречи «Спартака» с петербуржцами в 2006 году?

«Зенит»

Камил Чонтофальски, голкипер, 45 лет

2006 год Сейчас

Чонтофальски на протяжении карьеры в «Зените» боролся за место в основе с Вячеславом Малафеевым. Сезон-2006 он по большей части в итоге провёл на скамейке (всего четыре матча в РПЛ). Хотя Дик Адвокат отмечал, что в его команде два равноценных голкипера. Против Камила сыграло ужесточение лимита на легионеров. Чонтофальски пробыл в «Зените» до 2009-го, после чего его контракт истёк. Словак поиграл на Кипре, в Греции, Чехии и США, после чего в 2015 году завершил карьеру. Сейчас Чонтофальски работает тренером вратарей в клубе «Славой Вышеград», который в 2022-м перевели в низшую чешскую лигу из-за коррупционного скандала.

Александр Анюков, защитник, 41 год

2006 год Сейчас

Анюков – легенда «Зенита». Провёл 15 лет в клубе, за которые он пять раз выиграл РПЛ, взял два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2020-м Александр завершил карьеру, напоследок побегав за родные «Крылья». Сейчас Анюков входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените» и помогает клубу штамповать одно чемпионство за другим.

Милан Вьештица, защитник, 44 года

2006 год Сейчас

Вьештица покинул «Зенит» в 2006 году и не застал чемпионство клуба. Позже он покатался по городам России, выступая за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и петербургское «Динамо». Карьеру он завершил в 2014-м. Сейчас Милан работает ассистентом тренера в сербском «Спартаке» (Суботица).

Мартин Шкртел, защитник, 39 лет

2006 год Сейчас

Шкртел стал чемпионом России с «Зенитом» в 2007 году, после чего поехал в АПЛ. Словака забрал «Ливерпуль», за который он выступал восемь лет. В 2022-м Мартин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Однако в 2023-м он выступал за команду из родного села Разточно в любительской лиге.

Павел Мареш, защитник, 48 лет

2006 год Сейчас

Карьера Мареша в «Зените» получилась не слишком долгой. Он провёл в Санкт-Петербурге три года, уйдя перед «золотым» сезоном. Бронзовый призёр Евро-2004 затем вернулся в Чехию, где играл до 2010-го и завершил карьеру. После этого Мареш в футболе не работал.

Радек Ширл, полузащитник, 42 года

2006 год Сейчас

Ширл – автор «золотого» гола «Зенита» в 2007 году. Болельщики с теплотой вспоминают чеха, всегда отдававшегося на 100%. Радек покинул «Зенит» в 2010 году, после чего выступал на родине. Карьеру завершил в 2015-м. Сейчас, судя по соцсетям, экс-футболист наслаждается временем со своей семьёй.

Владислав Радимов, полузащитник, 48 лет

2006 год Сейчас

Радимов выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год, взял с клубом Кубок УЕФА и РПЛ. После этого Владислав завершил карьеру и ушёл в тренерскую деятельность. Она была связана с «Зенитом»: Радимов работал в молодёжке, дубле, а также начальником основной команды. В 2022-м Владислава назначали советником гендиректора «Зенита» по развитию молодёжного футбола. А сейчас он возглавляет медиафутбольный клуб «Чисто Питер», созданный при поддержке петербургского клуба. Также Радимов – один из самых ярких футбольных спикеров.

Олег Власов, полузащитник, 39 лет

2006 год Сейчас

Власов – воспитанник «Зенита», так и не сумевший окончательно закрепиться в основе родного клуба. Хотя в 2004 и 2005 годах Петржела доверял Олегу место на поле. Однако уже летом 2006-го Власов перешёл в «Сатурн». За свою карьеру полузащитник сменил множество команд, завершив карьеру в «Ленинградце» в 2019 году. Сейчас Власов работает селекционером в академии «Зенита», а также выступает за клуб «Чисто Питер» в медиафутболе.

Величе Шумуликоски, полузащитник, 42 года

2006 год Сейчас

Северомакедонец не был ключевым футболистом «Зенита» в 2006-м. В итоге он перебрался в «Бурсаспор» и не взял золото РПЛ-2007. В период с 2010 по 2012 год Величе снова заглянул в Россию, но на этот раз в «Сибирь». Карьеру Шумуликоски завершил в 2018-м в клубе «Словацко», после чего стал его спортивным директором.

Игорь Денисов, полузащитник, 39 лет

2006 год Сейчас

Денисов – воспитанник «Зенита», один из лидеров команды, ставшей флагманом российского футбола в конце 2000-х. Игорь выиграл с петербуржцами девять трофеев. Он покинул «Зенит» в 2013-м, до этого на протяжении года конфликтуя с руководством из-за перехода Халка и Акселя Витселя и их больших зарплат. После Санкт-Петербурга наиболее удачный отрезок карьеры сложился в «Локо», с которым он выиграл два Кубка России, а также золото и серебро РПЛ. После завершения карьеры Денисов управляет своей недвижимостью, занимается воспитанием детей и периодически дарит яркие заголовки СМИ. А в феврале 2024-го Игорь стал тренером в академии «Торпедо».

Александр Горшков, полузащитник, 54 года

2006 год Сейчас

Горшков дважды выступал за «Зенит». Во второе пришествие (2004-2008) он зацепил золото РПЛ и Кубок УЕФА, после чего завершил карьеру. Позже Александр работал с молодёжкой «Зенита» и во второй команде. С 2021 по 2022 год Горшков возглавлял клуб «Ядро» из Санкт-Петербурга. Сейчас экс-футболист активно общается со СМИ, а также играет в товарищеских турнирах. Например, он выступал за «Зенит» на Кубке Легенд — 2024.

Андрей Аршавин, нападающий, 42 года

2006 год Сейчас

Один из лучших футболистов России в XXI веке выиграл трофеи с «Зенитом», взял бронзу Евро-2008, после чего отправился в лондонский «Арсенал». Затем Аршавин возвращался в Санкт-Петербург: сначала на правах аренды (2012), а затем и полноценно (2013-2015). Андрей завершил карьеру в 2018-м, после снова связав деятельность с «Зенитом». Сначала стал советником гендиректора по молодёжному футболу, затем – директором департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам. Сейчас Аршавин – заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию и один из самых крутых экспертов «Матч ТВ».

Александр Кержаков, нападающий, 41 год

2006 год Сейчас

Кержаков покинул «Зенит» ради «Севильи» в конце 2006 года. В Испании Александр взял Кубок УЕФА (в 2007-м, за год до петербуржцев), а также Кубок и Суперкубок Испании. В 2008-м вернулся в РПЛ, но в «Динамо». Однако чемпионство с родной командой Александр всё же взял. В Санкт-Петербург Кержаков перебрался в 2010 году и выиграл три золота РПЛ, Кубок России и два Суперкубка. Карьеру форвард завершил в «Зените» в 2017-м, но больше с клубом не пересекался. Кержаков сейчас занят тренерской деятельностью. В РПЛ он успел поработать с «Пари НН», а затем уехал в Европу. Сначала – кипрская «Кармиотисса», а затем – сербский «Спартак» (Суботица). Однако с ноября 2023 года Кержаков сидит без работы и находится в Сербии.

Робертас Пошкус, нападающий, 44 года

2006 год Сейчас

Литовский форвард классно проявил себя в «Крыльях Советов», после чего в 2005 году его забрал «Зенит». Но в Санкт-Петербурге Робертас не стал игроком основы. Обидно, но в 2007-м «золотом» сезоне его отправили в аренду в «Ростов». Так что чемпионом он не стал. Пошкус завершил карьеру в «Сибири» в 2012-м, после чего взялся за тренерскую деятельность. Его последнее место работы – в штабе польского «Заглембе» в 2018-2019 годах. Сейчас он занимается делами футбольной школы «Лайпеда». Например, в июле 2023-го её тренеры ездили на стажировку в «Барселону».

Властимил Петржела, главный тренер, 70 лет

2006 год Сейчас

Специалист покинул «Зенит» после следующего матча команды с ЦСКА. Затем он в основном работал в Чехии, также заглянув в Азербайджан («Нефтчи») и Словакию («Земплин»). Тренерскую карьеру Властимил завершил в 2018 году. Сейчас Петржела активно даёт комментарии российским СМИ, периодически выделяясь яркими высказываниями.

«Спартак»

Войцех Ковалевски, вратарь, 46 лет

2006 год Сейчас

Польский голкипер провёл в «Спартаке» четыре года, за которые болельщики полюбили его. С красно-белыми он выходил в финал Кубка и дважды брал серебро РПЛ. В 2007-м Войцех покинул «Спартак», после чего играл в родной Польше, а также в Греции, на Кипре и заглядывал в «Сибирь». По окончании карьеры Ковалевски работал тренером вратарей в «Легии» (2017-2018) и сборной Польши (2018-2019). В конце декабря 2019-го стал президентом клуба «Стомиль» из первой польской лиги. Войцех не забывает «Спартак» и ранее периодически приезжал в Москву. С 2021 года является экспертом и комментатором матчей еврокубков на стриминговом сервисе Viaplay Polska.

Мартин Штранцль, защитник, 43 года

2006 год Сейчас

Австрийский защитник приехал в «Спартак» в 2006 году из «Штутгарта». Матч с «Зенитом» стал для него одним из первых в РПЛ. Всего Штранцль провёл в РПЛ четыре сезона. Самый забавный эпизод с Мартином связан с его игрой в воротах: в августе 2010-го он стал голкипером из-за удаления Сергея Песьякова в концовке матча с «Томью» (4:2). В конце 2010 года Штранцль уехал в мёнхенгладбахскую «Боруссию», за которую выступал до конца карьеры. С 2017-го тренировал молодёжку команды, а в 2018 году перебрался в родной «СВ Гюссинг», где также работал с юниорами. А с 2023-го Штранцль работает с молодёжным составом австрийского клуба ГАК.

Мартин Йиранек, защитник, 44 года

2006 год Сейчас

Чешский защитник провёл в «Спартаке» шесть лет. Мартин – футболист высокого класса, перебравшийся в Россию после Евро-2004. С красно-белыми он выиграл четыре серебра РПЛ. В 2010-м уехал в «Бирмингем», но через год вернулся в Россию, поиграв за «Терек» и «Томь». А в 2016 году Йиранек укатил на родину, где играл вплоть до 2021-го. Затем Мартин стал телеэкспертом, также он периодически участвует в матчах ветеранов.

Адриан Йенчи, защитник, 48 лет

2006 год Сейчас

Йенчи не был важным футболистом «Спартака», но за два года в клубе частенько выходил на поле. Однако Адриан проиграл конкуренцию и в 2006-м покинул РПЛ. Карьеру Йенчи завершил в 2012 году, после чего принялся за тренерскую деятельность. Последнее его место работы – «Рапид» из Бухареста (2020), за который он провёл наибольшее количество матчей за игровую карьеру.

Радослав Ковач, полузащитник, 44 года

2006 год Сейчас

Ковач запомнился в РПЛ не только хорошей игрой, но и подножкой выбежавшему на поле болельщику в матче «Спартака» с «Локомотивом» в 2008 году. Перед стартом следующего сезона Радослав покинул Россию, уехав в «Вест Хэм». Ковач завершил карьеру в 2016 году, после чего работает тренером. Сейчас Радослав возглавляет чешский «Пардубице».

Сергей Ковальчук, полузащитник, 42 года

2006 год Сейчас

Молдавский полузащитник-универсал играл за «Спартак» на протяжении пяти лет. Ковальчук выходил на разных позициях, отмечался работоспособностью и характером. Сергей покинул «Спартак» в 2009 году, после чего поиграл за «Томь», «Жемчужину», одесский «Черноморец» и казахстанский «Актобе». В 2014-м он завершил карьеру. Позже Ковальчук пропал из информационного поля.

Денис Бояринцев, полузащитник, 46 лет

2006 год Сейчас

Бояринцев дважды приходил в «Спартак»: сначала в 2005-м, а затем в 2009 году. Главное воспоминание болельщиков, связанное с Денисом – его шикарные дальние удары, которые не раз приносили победу. После «Спартака» Бояринцев попутешествовал по России и завершил карьеру в «Торпедо» в 2014 году. Затем он взялся за тренерство и успел поработать с несколькими клубами. Сейчас Бояринцев возглавляет саратовский «Сокол», выступающий в Первой лиге.

Егор Титов, полузащитник, 47 лет

2006 год Сейчас

Один из самых легендарных футболистов в истории «Спартака». Титов провёл 16 лет в команде — 445 матчей и 106 голов. На счету Егора шесть побед со «Спартаком» в РПЛ. Из-за конфликта с тренером Станиславом Черчесовым он покинул клуб в августе 2008 года. Но в 2015-м вернулся в «Спартак» – уже в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева (2015-2016). Затем они вместе поработали в «Енисее» (2017-2019). Сейчас Титов активно выступает в матчах ветеранов. А также они вместе с Аленичевым ждут предложений по работе.

Владимир Быстров, полузащитник, 40 лет

2006 год Сейчас

Для Владимира Быстрова «Зенит» – родной клуб. Он перебрался из Санкт-Петербурга в «Спартак» в 2005-м. Спустя четыре года Владимир вернулся. В Москве Быстров запомнился крутой игрой, разрывая правый фланг атаки. Он завершил карьеру в «Тосно» в 2018 году, после чего поработал тренером сборной России до 17 лет. Также Быстров – один из самых популярных телеэкспертов, генерирующих мемы и яркие цитаты.

Квинси Овусу-Абейе, полузащитник, 37 лет

2006 год Сейчас

Первый Квинси в спартаковской истории. Овусу-Абейе перебрался в «Спартак» из лондонского «Арсенала». Несмотря на крутую технику и скорость, он так и не закрепился в РПЛ. Поездив по арендам, легионер окончательно покинул «Спартак» в 2010 году. Его последним клубом стал голландский НЕК в 2016-м. А после окончания карьеры Квинси сосредоточился на музыке. Он стал писать рэп и выступать под псевдонимом Blow в группе De Fellas.

Никита Баженов, нападающий, 39 лет

2006 год Сейчас

Карьера Баженова в «Спартаке» получилась богатой. Он провёл в команде шесть лет, а главным его хайлайтом стал гол в ворота ЦСКА (1:0) в ноябре 2008 года, когда красно-белые прервали семилетнюю серию без побед в дерби. Из «Спартака» Баженов ушёл в 2010-м, а карьеру завершил спустя 12 лет. Затем Никиту позвали к себе красно-белые. Он стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде. Также Баженов снимается в футбольных шоу в YouTube.

Александр Павленко, полузащитник, 39 лет

2006 год Сейчас

Павленко на протяжении девяти лет находился в «Спартаке». Александра называли преемником Титова, но он так и не раскрыл потенциал полностью. Хотя в 2001 году выиграл с красно-белыми золото РПЛ. Всю свою карьеру Павленко провёл в России, завершив её в 2020-м. Затем Александр стал тренером: сейчас он возглавляет «Родину-2», выступающую в дивизионе «А» Второй лиги.

Роман Павлюченко, нападающий, 42 года

2006 год Сейчас

Павлюченко – один из самых крутых форвардов «Спартака» в XXI веке. Роман в 2008 году перебрался в АПЛ, где зажигал в составе «Тоттенхэма». А в 2012-м вернулся в Россию, но в «Локомотив». Затем он покатался по нескольким командам, завершив карьеру в 2022 году в составе ногинского «Знамени». Сейчас Роман выступает в медиафутболе за клуб Fight Nights.

Михайло Пьянович, нападающий, 47 лет

2006 год Сейчас

Пьянович приехал в «Спартак» из «братского» клуба – «Црвены Звезды». Там он регулярно забивал и был лидером. Но в России Михайло не стал звездой. Хотя во встрече с «Зенитом» в 2006 году оформил дубль. В конце того сезона он ушёл из «Спартака» и перебрался в «Ростов», где и завершил карьеру. Сейчас Пьянович занимается строительным бизнесом, где заработал намного больше денег, чем в футболе. Об этом рассказал сам Михайло в интервью «СЭ».

Владимир Федотов, главный тренер, 1943 — 2009

2006 год 2009 год

Тренер, влюбивший в себя болельщиков «Спартака». Всего за год на посту главного. Удивительно, ведь всю свою игровую карьеру он провёл в ЦСКА. Федотов пришёл в «Спартак» ещё в 2002-м, но сначала входил в тренерский штаб либо был временным вариантом. А в 2006-м его назначили на пост главного тренера. Спустя год Федотова уволили, после чего команду возглавил Станислав Черчесов. Владимир Григорьевич ушёл работать в «Москву» на должность спортивного директора, на которой пробыл до января 2009-го. А уже в марте Федотов скончался в возрасте 66 лет. По словам супруги, причиной смерти стала тяжёлая депрессия после увольнения из «Спартака» и «Москвы».