Рубка «Зенита» со «Спартаком» и ключевая разборка за выживание. Интриги 19-го тура РПЛ

Любите весну? Если смотрите РПЛ, то наверняка. Межсезонье позади, 19-й тур чемпионата России на подходе. Самое время изучить расписание и расклады.

Сегодня, 1 марта, состоится только один матч. И для команды Карпина он особенный, ведь в первом круге «Крылья» размазали её со счётом 5:1. Настала пора мести или самарцы вновь проедутся по ростовчанам? «КС» в случае победы временно подлетят до третьего места и сравняются по очкам с «Динамо». Согласитесь, мотивация неплохая. Да и «Ростову» уступать нежелательно: «Ахмат» из зоны переходных матчей позади всего на четыре очка.

Встречу из-за дисквалификации пропустят Мелёхин и Лангович с одной стороны и Рахманович — с другой. Зато могут сыграть интересные новички. У дончан это ивуарийский защитник Сако, который планирует уехать из «Ростова» сразу в «Реал», и нападающий Роналдо. Здесь могла бы быть шутка про легендарного Зубастика, но эту тему и так уже все обшутили. Главная же трансферная победа «Крыльев» — сохранение Гарре. Ну и плюсом аренда его соотечественника — Ороско из «Лануса».

Субботнюю программу откроют ЦСКА и «Оренбург». Армейцы перезимовали на восьмом месте. Их болельщики ждут совсем не такого, и поправить положение должен домашний матч с борющимися за выживание оренбуржцами (четыре очка до гарантированного спасения и два — до 100-процентного вылета). Тем более что три очка подбросят красно-синих к четвёртому «Локомотиву» — в борьбе за бронзу сумасшедшая плотность.

«Оренбургу» будет трудно: он и дома-то в этом сезоне проигрывал ЦСКА с разницей в шесть мячей (0:6). Хотя то было в Кубке России и ещё при Иржи Ярошике. В РПЛ же при Давиде Деограсии команды расписали мировую — 1:1. За новым раундом противостояния, кстати, только с трибуны посмотрит Саша Зделар — у него дисквалификация.

Состав армейцев радует глаз: наконец-то восстановился после серьёзной травмы Игорь Дивеев, пришли молодые нападающий Тамерлан Мусаев, алжирский полузащитник Сид Ахмед Айссауи и иранский защитник Амир Риванди. Имена, возможно, не совсем громкие, но и от Файзуллаева не ждали подвигов. Оренбуржцы тоже классно сходили на рынок: подписали чилийского нападающего на поле и в жизни Томпсона, а также арендовали Прохина, который не заиграл в «Ростове».

«Краснодар» постарается удержать лидерство в домашней игре с «Рубином»: на фоне тяжёлого матча «Зенита» (об этом позже) можно увеличить отрыв до пяти очков. Тем более что в Казани «быки» проблем вообще не испытали (2:0). Но и команда Рашида Рахимова тоже не прочь разжиться победой, так как идёт в массивной группе соискателей бронзы: рядом с ЦСКА. Представляете, какой это будет успех — сразу после выхода из Первой лиги взять медали? Подобное уже происходило при Курбане Бердыеве. Что было дальше, вы помните.

У южан хватает потерь: по-прежнему дисквалифицирован Кордоба, компанию ему составляют Батчи и Черников. «Рубин» тем временем лишился только травмированного Чумича. Но поглядите, как обе команды усилились: казанцы взяли двух сербов (Биелович и Йочич), косовского австрийца (Шабанхаджай) и иранца (Тахери), а краснодарцы подписали колумбийского опорника Кастаньо плюс левого вингера Са, оптимистично наградив его седьмым номером.

«Ахмат» и «Урал» спорят, кто же из них больше достоин не попасть в стыки. Пока больше аргументов подобрали екатеринбуржцы (впереди на два очка). Изменить расклады может личная встреча. «Шмели» ранее были крайне гостеприимны и уступили грозненцам на своём поле (0:1). Посмотрим, история ли это про ответную любезность. Но пока кажется, что вряд ли: у «Ахмата» в этом противостоянии три победы подряд.

Посмотрят за игрой со стороны из-за проблем со здоровьем Диванович и Аюпов. А вот кто пополнил команды зимой: у «Ахмата» это бразилец Ловат и тунисец Гандри (защитники), а также полузащитник сборной Марокко Талал, у «Урала» — опытнейший Ионов плюс два белорусских хавбека из БАТЭ (Бочеров и Концевой). Неплохо, правда?

Разве нужны здесь какие-либо пояснения? «Зенит» против «Спартака» — это всегда ярко и эмоционально. Правда, в плане результатов в Петербурге уж больно предсказуемо: последний раз красно-белые увозили три очка 12 лет назад, а одно — в сентябре 2018-го. Давненько…

К тому же петербуржцы рвутся догнать и перегнать «Краснодар» и для этого конкретно закупились: надёжным защитником Нино, фланговыми бразильцами Педро и Артуром, универсальным Ахметовым. Спартаковцы пополнили состав только нападающим Угальде. А тут ещё и Промес не полетел на выезд: полицейские задержали его в Дубае. Вдобавок не сыграют Умяров (перебор карточек) и Литвинов (травма). У «Зенита» же в строю все сильнейшие.

Если «Спартак» совершит подвиг и наконец-то удачно съездит на «Газпром Арену», дистанция между командами сократится до трёх очков. Верится в это, правда, крайне слабо. Зимой, к слову, и москвичи, и петербуржцы выиграли по товарищескому турниру: первые — Winline Кубок РПЛ с «Ростовом» и «Кайратом» в соперниках, вторые — Кубок равноправия, обойдя «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого и «Сантос». Вот и посмотрим, обладатель какого трофея сильнее.

Футбольное воскресенье начнётся с рубки двух клубов, которые, несмотря на прогнозируемый вылет, пока далеки от красной зоны. Сергей Ташуев в «Факеле» и Сергей Юран в «Пари НН» проводят блестящую работу: воронежцы обгоняют «Ахмат» с 13-го места на четыре очка и «Балтику» с 15-го — на восемь. А нижегородцы — на 7 и 11 соответственно. Турнирной интриги здесь никакой, так что этот матч, вероятно, наименее привлекателен. Тем не менее, если вы по-настоящему любите российский футбол, вывеска «Ташуев против Юрана» вас точно заинтересует. В первом круге «Факел» был сильнее (2:0). Тогда его тренировал ещё Вадим Евсеев.

«Пари НН» потерял зимой Севикяна, зато забрал троих уже экс-армейцев: Кучаева, Марадишвили и Ермакова. Ну а «Факел» вернул Акбашева плюс подписал алжирского защитника Сенхаджи. Воронежцам в предстоящем туре не поможет дисквалифицированный Квеквескири, и это весомая потеря.

Если бы не матч «Зенита» со «Спартаком», именно противостояние «Динамо» и «Локо» стало бы центральным в туре. Сейчас обе команды — главные преследователи дуэта лидеров: отстают от петербуржцев на четыре и пять очков соответственно. Кстати, это будет первое московское дерби 2024 года! Ну чем не повод нажать на кнопку пульта в 16:30? В первом круге бело-голубые и красно-зелёные друг другу голов не забили. Самое время исправляться.

Основа «Динамо» за зиму практически не изменилась. А вот «Локомотив» съездил на французскую ярмарку, забрав из Лиги 1 защитника Ньямси и нападающего Хамулича. Данные покупки красноречиво говорят об амбициях клуба. Из потерь у обоих соперников — только дисквалифицированный железнодорожник Ненахов.

Вероятно, ключевой в битве за выживание матч закроет 19-й тур. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ и отстаёт от спасительного 14-го места на четыре очка. А от нестыкового 12-го — на восемь. Но посмотрите, как масштабно южане укрепились зимой! Во-первых, тренирует их теперь Роберт Морено, который раньше работал с «Монако» и сборной Испании. Во-вторых, в «Сочи» перебрались зенитовцы Чистяков и Сутормин, а также бразильский защитник Алвес, марокканский фланговый деф Аттийят-аллах, австрийский полузащитник Юкич и венесуэльский нападающий Кордова. Ну не вылетать же такой компании? Даже без укатившего на родину Нобоа.

«Балтика» же серьёзно обновилась: потеряла Мусаева, Сото, Галояна, Дудиева и многих других, однако подписала Капленко, Рыбчинского, Фамейе и Лисаковича. Вот и посмотрим на фоне конкурента, как пережили зимнюю перестройку калининградцы. Отомстят ли они за июльское поражение (0:2)? Если да, вероятно, получится обойти «Оренбург» (пока между ними два очка). И тогда шансы спастись у «Сочи» останутся совсем мизерными.