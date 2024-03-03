«С диктатом игроков я не смирюсь никогда». Тёмный период в тренерской карьере Сёмина

Центральный матч воскресной программы 19-го тура РПЛ пройдёт в Москве, где «Динамо» встретится с «Локомотивом». Юрий Сёмин — тренер, который в первую очередь ассоциируется с железнодорожниками. Правда, в его карьере был и динамовский период. Впрочем, его он вряд вспоминает с приятными чувствами.

Почему Сёмин не вернулся в «Локомотив» после работы в сборной

В 2005 году Сёмин покинул сборную России после того, как она не попала на ЧМ-2006. Тренер сменил в команде Георгия Ярцева, при котором она неудачно стартовала в отборочном цикле. Под руководством Сёмина сборная России ни разу не проиграла в семи матчах, но так и не прошла квалификацию. В конце 2005 года тренер покинул национальную команду и объяснил, почему принял такое решение.

«Совмещение работы в клубе и сборной невозможно, а работать только в национальной команде для меня оказалось чересчур непривычно. Тренировать клуб и сборную — две разные вещи: в клубе ты постоянно находишься в тонусе, в сборной же паузы между играми слишком велики», — утверждал Сёмин.

Юрий Сёмин в сборной России Фото: Mike Egerton/Getty Images

Предполагалось, что после ухода из сборной тренер вернётся в «Локомотив», но этого не произошло. Сам Сёмин объяснил, почему не состоялся камбэк: «Почему я не вернулся в «Локомотив»? Очень сложный вопрос. Особенно для болельщиков «Локомотива». Им я и хочу сказать: не всё зависело от меня. Наверное, по взглядам на развитие клуба мы с руководством «Локомотива» перестали понимать друг друга. Кроме того, в период моего отсутствия в клубе происходило много вещей, которые мне были непонятны».

Ещё Сёмин раскритиковал своего преемника Владимира Эштрекова. По мнению Юрия Павловича, тот не сохранил атмосферу единства между клубом, футболистами и болельщиками. Сёмин отметил, что «Локомотив» перестал пускать на базу юных болельщиков и запретил фанатам вывешивать некоторые баннеры, которые не носили оскорбительного характера.

«Пока я работал в клубе, ни одно приобретение не совершалось без главного тренера. В этом же году новичков был целый поток, но, по-моему, ни с одним не угадали. Непонятно и вмешательство в чисто тренерские вопросы — когда замены делались чуть ли не с трибуны. Эштреков не смог сохранить необходимую рабочую обстановку — отсюда и результаты», — разносил Сёмин преемника в 2005-м.

Тренер конфликтовал с футболистами, а руководство «Динамо» задерживало зарплату

Перед подписанием контракта с «Динамо» Сёмин побеседовал со всеми важными людьми в клубе. У него были встречи с председателем совета директоров Алексеем Федорычевым, председателем центрального совета Владимиром Проничевым, председателем попечительского совета Сергеем Степашиным и генеральным директором Юрием Заварзиным. Очень солидный список!

«Получил очень интересную работу. Люди вкладывают в команду громадные деньги, они хотят развивать весь наш футбол, а не только отдельно взятый клуб. У них есть по-настоящему масштабные проекты. Так, уже в июне у нас будет база, одна из лучших в стране», — вспоминал Сёмин.

Никакой базы в июне не появилось. Её сдали только через два года. Сёмин перед стартом сезона был уверен, что вместе с руководством поднимет «Динамо». За два года до этого бело-голубые с большим трудом избежали вылета (спас Олег Романцев), а потом заняли только восьмое место, несмотря на массовую закупку португальцев. К слову, перед стартом сезона-2006 их колония немного сократилась — Нуну Фрешу, Жорже Рибейру и Манише покинули «Динамо».

На зимнем сборе у Сёмина произошёл конфликт с другим португальцем — Коштиньей. По одной версии, полузащитнику не понравилось, что его бутсы не почистили после тренировки. По другой — он просто не нашёл их около своего номера, куда обычно футболисты выставляют свою обувь. В итоге Коштинья демонстративно просидел всё занятие за пределами поля. Обстановка накалилась, и Сёмин выгнал легионера со сборов, а потом португальца перевели в дубль.

Весной 2006 года тренер чётко дал понять: при нём Коштинья играть не будет. «Игрок ни в коем случае не должен руководить ни клубом, ни тренировочным процессом, — утверждал Сёмин. — Он должен играть. Сейчас Коштинья тренируется в дубле. Играть в другой команде он не захотел, хотя мог перейти в другой российский клуб или уехать в Бразилию. При мне он играть не будет. Совершенно точно».

Коштинью при Сёмине отправили в дубль бело-голубых Фото: Игорь Уткин/ТАСС

А вот у Коштиньи своя версия конфликта. Спустя несколько лет после ухода из «Динамо» португалец объяснил, по какой причине покинул московский клуб.

«Был шокирован, когда меня отстранили от тренировок. Отстранили только за то, что я пришёл в обычной обуви. Сразу замечу: ни от кого не требовал, чтобы мои бутсы кто-то чистил, как это потом пытались преподнести болельщикам. В тот день бутсы просто пропали. Тренеры и руководство, которые отстранили меня от тренировок, проявили неуважение. Именно поэтому я решил разорвать контракт с «Динамо».

Коштинья добавил, что с приходом Сёмина в команде было чёткое разделение на своих и чужих. Если верить португальцу, доходило до того, что сначала в раздевалку заходили российские футболисты, а легионеров пускали только после того, как местные игроки переодевались и уходили. Или бывало такое, что россиян и иностранцев рассаживали по разным углам. Коштинья заявил, что при Сёмине «Динамо» того периода играло хуже, чем при любом другом тренере.

Сезон-2006 получился для «Динамо» кошмарным Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Дальше было только хуже. В клубе начались задержки с выплатой зарплаты, а команда демонстрировала отвратительные результаты на поле. Об атмосфере внутри и говорить нечего. А Сёмин поругался не только с Коштиньей, но и с Дмитрием Парфёновым.

«Во время одного из матчей Сёмин жёстко высказался в мой адрес, — вспоминал Парфёнов. — Я в ответ не сдержался. Рабочая ситуация, но Сёмин обиделся, что-то плохое руководству на меня наговорил. А ещё тренер часто путал фамилии футболистов, меня Поповым называл. В команде Юрия Павловича португальцы были на отдельном счету. Нападающий Дерлей бросил в Сёмина бутылкой с водой. И почти ничего ему за это не было — только воспитательный разговор».

Сёмин проработал в «Динамо» один круг и оставил команду на 15-м месте

Сёмин продержался в «Динамо» всего полсезона. 15 матчей, одна победа, семь ничьих, семь поражений, 10 очков — ужасная статистика для тренера, который привык к успешным результатам. В августе 2006-го «Динамо» влетело «Торпедо» (0:3), после чего Юрий Палыч ушёл в отставку.

Юрий Сёмин бывший главный тренер «Динамо» «Я ушёл в интересах клуба. Впервые в тренерской карьере у меня возникли расхождения с большой группой игроков. Клуб был не в состоянии поставить разгильдяев в рамки цивилизованного выполнения профессиональных обязанностей. С диктатом игроков я никогда не смирюсь. Смириться — значит потерять себя».

Юрий Сёмин в роли тренера «Динамо» на стадионе «Локомотива» Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Тренер добавил, что отдельные футболисты пренебрегали заданиями, которые получали на установках перед матчами. Плюс не проявляли должной самоотдачи. По словам тренера, не клуб руководил игроками, а игроки руководили клубом. «Стоило пригрозить футболисту штрафом, как следовал ответ: «Прежде чем штрафовать, выдайте зарплату», — вспоминал тренер.

Сёмин покинул «Динамо», когда оно было на предпоследней строчке в таблице. Вместо него команду возглавил Андрей Кобелев, который сохранил её в элитном дивизионе. А через два года привёл бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата России. Сёмин после этого поработал с киевским «Динамо», «Локомотивом», «Габалой», «Анжи», «Мордовией» и «Ростовом».